రష్యా ఆయిల్కు అమెరికా బ్రేక్- భారత్కు ముప్పు తప్పదా?
రష్యా చమురు కొనుగోళ్లపై అమెరికా కొత్త ఆంక్షల బిల్లు- రష్యా చమురు కొనుగోలు చేసే మొదటి ఐదు దేశాల భారీ సుంకాలు-100 శాతం టారిఫ్లతో భారత ముడి చమురు సరఫరాకు పెంచుతోన్న ముప్పు
Published : August 9, 2026 at 2:50 PM IST
US Tariffs On Russia Oil Imports : రష్యా ముడి చమురు దిగుమతులను అడ్డుకునేందుకు అమెరికా తీసుకొచ్చిన కొత్త బిల్లు ప్రభావం వెంటనే భారత్, చైనాలపై ఉండదని కేప్లర్ అభిప్రాయపడింది. ఈ బిల్లు చట్టం రూపం దాల్చే వరకు భారత్, చైనాల చమురు దిగుమతులపై తక్షణ పరిణామాలు ఉండకపోవచ్చని అంచనా వేసింది.
రష్యా చమురు, గ్యాస్ విక్రయాలను అడ్డుకునే లక్ష్యంతో రూపొందించిన లిండ్సే ఓ గ్రాహమ్ శాంక్షనింగ్ రష్యా యాక్ట్ ఆఫ్ 2026 బిల్లుకు అమెరికా సెనేట్లో ఆమోదం లభించింది. ఈ బిల్లు చట్టంగా మారితే రష్యా నుంచి ఇంధనాన్ని కొనుగోలు చేసే మొదటి ఐదు దేశాల దిగుమతులపై ఏకంగా 100 శాతం టారిఫ్లను విధించే అధికారం అధ్యక్షుడు ట్రంప్నకు లభిస్తుంది. అయితే ఈ బిల్లు ఇంకా హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆమోదం పొందాల్సి ఉంది. సెనేట్ ఆమోదం భారత ముడి చమురు సరఫరాకు ముప్పును పెంచుతున్నప్పటికీ ఇది తక్షణమే ఎలాంటి ప్రభావం ఉండదని అంతర్జాతీయ డేటా, విశ్లేషణల వేదిక కేప్లర్ వెల్లడించింది. ప్రస్తుత పరిణామం ఇంధన ప్రవాహాలను ఆపలేదని స్పష్టం చేసింది.
ఆంక్షలు మరింత కఠినతరం
అమెరికా యంత్రాంగం ఈ ఆంక్షలను ఎంత కఠినంగా అమలు చేస్తుంది? అలాగే ఏవైనా మినహాయింపులు ఇస్తుందా అనే దానిపైనే దీని ప్రభావం ఆధారపడి ఉంటుందని పేర్కొంది. గత అనుభవాలను పరిశీలిస్తే చమురు సరఫరా భద్రతపై ఆందోళనలు తలెత్తినప్పుడు, ముడి చమురు లభ్యతకు అనవసరంగా అంతరాయం కలిగించే చర్యలకు పాల్పడే అవకాశాలు తక్కువని అభిప్రాయపడింది.
రష్యా చమురు భారత్కు రక్షణ కవచం
పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న అనిశ్చిత పరిస్థితుల వేళ రష్యా చమురు భారత్కు రక్షణ కవచంగా మారింది. ఇలాంటి తరుణంలో రష్యా ముడి చమురును తక్షణమే భర్తీ చేయడం దాదాపు అసాధ్యమని అంటున్నారు. ఒకవేళ రష్యా చమురు సరఫరా ఆగిపోతే ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు అమాంతం పెరిగే అవకాశం ఉంది. దీని వల్ల భారత్ ముడి చమురు దిగుమతుల బిల్లు పెరుగుతాయని అప్పుడు దేశ ఇంధన భద్రతపై ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతాయని మార్కెట్ వర్గాలు విశ్లేషిస్తున్నాయి.
మాస్కో ఆసియా దేశాలకు భారీ డిస్కౌంట్
2022 ఫిబ్రవరిలో ఉక్రెయిన్పై రష్యా దాడి చేసిన తర్వాత పాశ్చాత్య దేశాలు విధించిన ఆంక్షలతో మాస్కో ఆసియా దేశాలకు భారీ డిస్కౌంట్తో చమురును అందించింది. ఈ క్రమంలో భారత్ రష్యా చమురుపై ఎక్కువగా ఆధారపడటం మొదలుపెట్టింది. 2021లో రోజుకు కేవలం లక్ష బ్యారెళ్ల లోపు ఉన్న దిగుమతులు 2023 నాటికి 1.8 మిలియన్ బ్యారెళ్లకు చేరుకున్నాయి. కేప్లర్ డేటా ప్రకారం 2026 జులైలో భారత రిఫైనరీలు రికార్డు స్థాయిలో 2.8 మిలియన్ బ్యారెళ్ల రష్యా చమురును దిగుమతి చేసుకున్నాయి. ఇది దేశ మొత్తం ముడి చమురు దిగుమతుల్లో ఏకంగా 55.5 శాతానికి సమానంగా ఉంది. దీంతో భారత దిగుమతుల్లో రష్యా అతిపెద్ద ముడి చమురు సరఫరాదారుగా నిలిచింది.
అయితే, కెప్లర్ నివేదిక ప్రకారం, పశ్చిమాసియా సరఫరా మార్గాల్లో ఏర్పడే అంతరాయాల నుంచి భారతీయ రిఫైనరీల ప్రభావాన్ని తగ్గించడానికి, రష్యన్ ముడి చమురు ఒక ముఖ్యమైన సరఫరా రక్షణగా (సప్లై హెడ్జ్గా) మారిందని తెలిపింది. ప్రస్తుత పరిమాణంలో రష్యన్ ముడి చమురు స్థానంలో మరొకదాన్ని తీసుకురావడం స్వల్పకాలంలో అసాధ్యం కాకపోయినా కష్టమని భావిస్తోంది. అందువల్ల, భారత్కు లేదా ఇతర ఆసియా కొనుగోలుదారులకు రష్యా సరఫరాలను వేగంగా తగ్గించడమనేది, ప్రపంచ చమురు సమతుల్యతను కఠినతరం చేసి, ముడి చమురు ధరలపై ఒత్తిడిని పెంచుతుంది.
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