రష్యా చమురుపై అమెరికా యూటర్న్- మరో నెల రోజుల పాటు ఆంక్షలు పొడగింపు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 18, 2026 at 9:06 AM IST

US On Russian Oil Sanctions : రష్యా చమురు కొనుగోళ్లు చేసేందుకు గతంలో ఇచ్చిన ఆంక్షల సడలింపును అమెరికా పొడిగించింది. నెల పాటు మాస్కో నుంచి అన్ని దేశాలు చమురు కొనుగోలు చేయవచ్చని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు అమెరికా ఆర్థికశాఖ ప్రకటన విడుదల చేసింది. రష్యా చమురు కొనేందుకు ఇచ్చిన సడలింపును పొడిగించే ప్రసక్తే లేదని రెండ్రోజుల క్రితం ప్రకటించిన అగ్రరాజ్యం తాజాగా తన నిర్ణయాన్ని మార్చుకుంది. ఈనెల 17 లేదా అంతకంటే ముందే నౌకల్లో లోడైన చమురును మాత్రమే కొనుగోలు చేయాలని అమెరికా ఆర్థికశాఖ ఉత్తర్వులో పేర్కొంది. వచ్చే నెల 16 వరకు ఆంక్షల సడలింపు ఉంటుందని తెలిపింది. ఇరాన్, ఉత్తర కొరియా, క్యూబాకు చెందిన వ్యక్తులు, సంస్థలు లేదా జాయింట్ వెంచర్లతో ఎలాంటి లావాదేవీలు జరపడానికి ఈ లైసెన్స్ కింద అనుమతి ఉండదని వివరించింది.

అమెరికా, ఇరాన్ యుద్ధం సహా నేపథ్యంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు ధరలు భారీగా పెరిగాయి. ఇలాంటి క్లిష్ట సమయంలో అమెరికా గతంలో ఇచ్చిన ఆంక్షల మినహాయింపుల కారణంగా అప్పటికే నౌకల్లో లోడ్ చేసిన దాదాపు 140 మిలియన్ బ్యారెళ్ల రష్యా చమురు ప్రపంచ మార్కెట్లకు అందుబాటులోకి వచ్చింది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

