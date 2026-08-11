గౌతమ్ అదానీపై అమెరికాలో నమోదైన క్రిమినల్ కేసు కొట్టివేత
దాదాపు రెండేళ్లుగా సాగుతున్న విచారణ- అమెరికా డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టు జడ్జి కొట్టివేస్తూ తీసుకొన్న నిర్ణయాన్ని స్వాగతించిన అదానీ
Published : August 11, 2026 at 8:21 AM IST
US Court dismisses Gautam Adani Case : అదానీ గ్రూప్ ఛైర్మన్ గౌతమ్ అదానీ, ఆయన మేనల్లుడు సాగర్ అదానీలకు అమెరికా కోర్టులో భారీ ఊరట లభించింది. వీరిద్దరితో పాటు అదానీ గ్రీన్ ఎనర్జీ మాజీ సీఈఓ వీనీత్ జైన్పై నమోదైన క్రిమినల్ కేసును అమెరికా ఈస్టర్న్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టు కొట్టివేసింది. దాదాపు రెండేళ్లుగా కొనసాగుతున్న ఈ వ్యవహారం ఎట్టకేలకు తెరపడింది. తీర్పుపై గౌతమ్ అదానీ స్పందిస్తూ, న్యాయ ప్రక్రియపై విశ్వాసం చెక్కుచెదరలేదని తెలిపారు.
మూడు అభియోగాలకు ముగింపు
గౌతమ్ అదానీపై ఉన్న అభియోగాలను కొట్టివేయాలని అమెరికా న్యాయశాఖ దాఖలు చేసిన రూల్ 48(ఏ) పిటిషన్ను న్యాయమూర్తి నికోలస్ గరాఫిస్ ఆమోదించారు. సెక్యూరిటీస్ ఫ్రాడ్ కుట్ర, వైర్ ఫ్రాడ్ కుట్ర, సెక్యూరిటీస్ ఫ్రాడ్కు సంబంధించిన అభియోగాలు ఇందులో ఉన్నాయి. కేసును డిస్మిసల్ విత్ ప్రెజుడిస్ కింద కొట్టివేయడంతో ఈ అభియోగాలపై భవిష్యత్తులో ఇదే కేసును మళ్లీ నమోదు చేసే అవకాశం ఉండదు.
అసలు కేసు ఏంటి?
2024 నవంబర్లో అదానీ, సాగర్ అదానీ, వీనీత్ జైన్ తదితరులపై అమెరికా ప్రాసిక్యూటర్లు కేసు నమోదు చేశారు. భారత్లో సౌర విద్యుత్ ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన ఒప్పందాలు దక్కించుకునేందుకు భారత ప్రభుత్వ అధికారులకు సుమారు 250 మిలియన్ డాలర్లు ఇచ్చేందుకు కుట్ర పన్నారన్నది ఆరోపించారు. ఈ ఒప్పందాల ద్వారా రెండు దశాబ్దాల్లో పన్నుల అనంతరం 200 కోట్ల డాలర్లకు పైగా లాభాలు పొందే అవకాశం ఉందని ప్రాసిక్యూషన్ తెలిపింది. అమెరికా మార్కెట్లలో రుణాలు, బాండ్ల ద్వారా 300 కోట్ల డాలర్లకు పైగా సమీకరించే సమయంలో పెట్టుబడిదారులను తప్పుదోవ పట్టించారనే ఆరోపణలు వచ్చాయి. అయితే అదానీ గ్రూప్ మొదటి నుంచీ ఈ ఆరోపణలను ఖండిస్తూ వచ్చింది. తాము చట్టాలు, నియంత్రణ నిబంధనలకు అనుగుణంగానే వ్యవహరించామని స్పష్టం చేసింది.
కేసు ఎందుకు ఉపసంహరించుకుంది?
ట్రంప్ ప్రభుత్వం అమెరికా కోర్టుకు సమర్పించిన వాదనల్లో, ఈ కేసును కొనసాగించడం ఇక న్యాయ ప్రయోజనాలకు ఉపయోగపడదని పేర్కొంది. కేసులో అధికార పరిధి, సాక్ష్యాల పరంగా సమస్యలు ఉన్నాయని తెలిపింది. ఆరోపణలు ప్రధానంగా భారత్లో జరిగిన వ్యవహారాలకు సంబంధించినవని, భారత అధికారులు కూడా ఈ అంశాన్ని పరిశీలించారని న్యాయశాఖ పేర్కొంది. పెట్టుబడిదారులకు జరిగిన నష్టానికి సంబంధించి స్పష్టమైన ఆధారాలు గుర్తించలేదని కూడా తెలిపింది. కేసు రాజకీయ ప్రేరేపిత నేమ్ అండ్ షేమ్ చర్యలా కనిపించిందని ట్రంప్ ప్రభుత్వం తన వాదనల్లో పేర్కొంది.
పెట్టుబడుల అంశంపై కోర్టు ఆరా
2024 నవంబర్లో అదానీ అమెరికాలో 1000 కోట్ల డాలర్ల పెట్టుబడులు పెడతామని ప్రకటించింది. కేసు ఉపసంహరణ నిర్ణయానికి ఈ ప్రతిపాదనకు సంబంధం ఉందా? అనే సందేహాలు వ్యక్తమయ్యాయి. దీనిపై న్యాయమూర్తి గరాఫిస్ మరింత వివరణలు కోరారు. ఎలాంటి హామీ, ప్రతిఫలం, రహస్య ఒప్పందం లేదా పెట్టుబడి ప్రతిపాదనకు సంబంధించిన ఒప్పందం లేదని గౌతమ్ అదానీ ప్రమాణపూర్వకంగా ప్రకటించారు. ప్రభుత్వ సమర్పించిన వివరాలను పరిశీలించిన అనంతరం, పెట్టుబడి హామీ న్యాయశాఖ నిర్ణయాన్ని ప్రభావితం చేయలేదని న్యాయమూర్తి సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. కేసు కొట్టివేతకు ప్రభుత్వం చూపిన పలు కారణాల్లో కొన్నింటిని కోర్టు పూర్తిగా అంగీకరించలేదు.
న్యాయ ప్రక్రియపై విశ్వాసం చెక్కుచెదరలేదు : గౌతమ్ అదానీ
కోర్టు నిర్ణయంపై గౌతమ్ అదానీ స్పందించారు. అమెరికా కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును స్వాగతిస్తున్నానని తెలిపారు. క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోనూ సత్యం, న్యాయం, చట్టబద్ధతపై తమ విశ్వాసం మారలేదని అన్నారు. తమపై నమ్మకం ఉంచిన వారికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. దేశ నిర్మాణం, దీర్ఘకాలిక విలువ సృష్టించడం, సమాజానికి ఉపయోగపడే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతామని అదానీ స్పష్టం చేశారు.
I welcome the US court’s decision with humility and deep respect for the judicial process.— Gautam Adani (@gautam_adani) August 10, 2026
Throughout this challenging period, our faith in truth, fairness and the rule of law remained unwavering.
My deepest gratitude to those who never lost faith in us, in the system and in…
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