ఒక్క నెలలోనే లక్షా 50 వేల లేఆఫ్లు- ఈ ఏడాది అమెరికాలోని ఉద్యోగులకు గడ్డుకాలం!
అక్టోబరు నెలలో ఏకంగా లక్షా 50 వేల మంది ఉద్యోగులకు లేఆఫ్లు- గత 20 ఏళ్లలో ఒక నెలలో అత్యధిక లేఆఫ్లు- ఏఐ సాంకేతికత, నిర్వహణ ఖర్చులు తగ్గింపు ప్రధాన కారణం
Published : November 7, 2025 at 10:02 PM IST
US Jobs Layoffs: అమెరికాలోని ప్రైవేట్ రంగంలోని ఉద్యోగులకు ఈ ఏడాది కూడా గడ్డుకాలమే నడుస్తోంది. యూఎస్ సంస్థలు వరుసగా లేఆఫ్లు ప్రకటించడం ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. అమెరికాలో గత రెండు దశాబ్దాల్లో ఎన్నడూ లేని విధంగా భారీగా ఉద్యోగాల్లో కోతలు పడ్డాయి. అక్టోబర్ నెలలో ఏకంగా లక్షా 53 వేల 74 మంది ఉద్యోగులకు అమెరికా సంస్థలు ఉద్వాసన పలికాయి. ఈ మేరకు ఛాలెంజర్ గ్రే అండ్ క్రిస్మస్ సంస్థ నివేదిక వెల్లడించింది. AI సాంకేతికత ప్రభావం, ఖర్చు తగ్గింపు ప్రణాళికల్లో భాగంగా ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో లేఆఫ్లు ఇచ్చినట్లు పేర్కొంది.
గత 20 ఏళ్లలో ఒక నెలలో ఇంత భారీ మెుత్తంలో ఉద్యోగులను తొలగించడం ఇదే తొలిసారిని తెలిపింది. ప్రైవేట్ రంగంలోని టెక్ రంగ సంస్థలు తొలుత లేఆఫ్లు ప్రకటించగా వాటిని అనుసరిస్తూ రిటైల్, సర్వీసెస్ రంగాల్లోని కంపెనీలు ఉద్యోగాల తొలగింపు ప్రక్రియను చేపట్టినట్లు వివరించింది. నిర్వహణ ఖర్చుల తగ్గింపు ఇందుకు ప్రధాన కారణమని ఛాలెంజర్ గ్రే అండ్ క్రిస్మస్ సంస్థ పేర్కొంది.
తర్వాత AI సాంకేతికతో పాటు DOGE ప్రభావం కూడా మరో కారణంగా విశ్లేషించింది. గతేడాది అక్టోబరుతో పోలిస్తే ఈ ఏడాది అదే నెలలో తొలగింపులు 175 శాతం పెరిగినట్లు పేర్కొంది. అమెరికాలో ఈ ఏడాది ప్రారంభం నుంచి అక్టోబర్ వరకు మెుత్తం 10 లక్షల 99 వేల 500 మంది ఉద్యోగాలు కోల్పోయారు. గతేడాది ఇదే కాలానికి 6 లక్షల 64 వేల 839 మందిని తొలగించినట్లు తెలిపింది. గతేడాదితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది లేఆఫ్లు 65 శాతం పెరిగినట్లు వివరించింది.
2020 నుంచి ఈ ఏడాది అక్టోబరు వరకు ఉద్యోగాల కోతలు అత్యధిక స్థాయిలో ఉన్నట్లు ఛాలెంజర్ గ్రే అండ్ క్రిస్మస్ సంస్థ నివేదిక పేర్కొంది. ఈ సమయంలో 23 లక్షల 4 వేల755 మందికి ఉద్వాసన పలికినట్లు వెల్లడించింది. కొవిడ్ మహమ్మారి సమయంలో పెద్దసంఖ్యలో జరిగిన నియమకాలను తగ్గించుకునే పనిలో కొన్ని సంస్థలు నిమగ్నమయ్యాయని పేర్కొంది. AI సాంకేతికత స్వీకరణ, పెరుగుతున్న ఖర్చులు వంటివి నియామకాలను స్తంభింపజేశాయని వెల్లడించింది. ఉద్యోగాల తొలగింపు ప్రక్రియను చేపట్టిన సంస్థల సంఖ్య కూడా పెరిగిందని వివరించింది. సెప్టెంబరులో ఆ సంఖ్య 400గా ఉంటే అక్టోబరులో అది 450కి చేరినట్లు వెల్లడించింది.
అమెజాన్లోనూ ఇదే పరిస్థితి!
అంతకముందు ప్రముఖ ఇ-కామర్స్ సంస్థ అమెజాన్ కూడా పెద్దఎత్తున ఉద్యోగులపై వేటు వేసేందుకు సిద్ధమైంది. 14 వేల కార్పొరేట్ ఉద్యోగాలను తొలగించనున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెజెన్స్పై పెద్దఎత్తున ఖర్చు చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఉద్యోగాల తొలగింపును ప్రకటించింది. అంతకుముందు అమెజాన్లో దాదాపు 30 వేల ఉద్యోగాల తొలగింపు ఉంటుందని ప్రచారం వేళ ఆ సంస్థ నుంచి అధికారికంగా ఈ ప్రకటించింది. కస్టమర్ల ప్రస్తుత, భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా కొత్త పంథాలో ముందుకెళుతున్నామని అమెజాన్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ బెతత్ గలెట్టి ఉద్యోగులకు రాసిన సందేశంలో పేర్కొన్నారు. ఇందులో భాగంగానే బ్యూరోక్రసీని తగ్గించి, అనవసర లేయర్లను తొలగిస్తున్నామని, వనరులను సంపూర్ణంగా వినియోగించుకోవడంలో భాగంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని తెలిపారు. గతేడాది అమెజాన్ సీఈఓ యాండీ జెస్సీ ఉద్యోగులకు రాసిన లేఖను కూడా మెమోకు జత చేశారు. లేఆఫ్ల కారణంగా ఉద్యోగాలు కోల్పోయిన వ్యక్తులు, టీమ్స్ను త్వరలో నోటిఫై చేయనున్నారు.