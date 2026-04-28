వార్ ఎఫెక్ట్- చమురు కంపెనీలకు సెకనుకు రూ.2.83 లక్షల లాభం! ఎలాగో తెలుసా?

ఆక్స్​ఫామ్ ఇంటర్నేషనల్​ నివేదికలో కీలక నివేదిక - చమురు దిగ్గజాలు సెకనుకు సుమారు 3వేలు డాలర్ల మేర లాభాలు ఆర్జిస్తున్నట్లు వెల్లడి

Refinery
Refinery (Associate Press (Representative Image))
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 28, 2026 at 5:03 PM IST

Oil Giants Profits In 2026 : పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో చాలా దేశాలు ఇంధన సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటూ ఉంటే, చమురు కంపెనీలు మాత్రం భారీగా లాభాలను ఆర్జిస్తున్నాయని తాజాగా ఆక్స్​ఫామ్ ఇంటర్నేషనల్​ నివేదిక వెల్లడించింది. ఆక్స్​ఫామ్ ఇంటర్నేషనల్ అధ్యయనం ప్రకారం, ప్రపంచంలోని 6 అతిపెద్ద చమురు కంపెనీలు 2026లో ప్రతి సెకనుకు 2,967 డాలర్లు చొప్పున సంపాదిస్తున్నాయి. అంటే మన ఇండియన్ కరెన్సీలో లెక్కవేసుకుంటే ప్రతి సెకనుకు సుమారు రూ.2.83 లక్షల మేర లాభాలు ఆర్జిస్తున్నాయి. ఆ 6 కంపెనీలు ఏవంటే?

  1. చెవ్రాన్​
  2. షెల్​
  3. బీపీ
  4. కోనోకోఫిలిప్స్​
  5. ఎక్సాన్​ మొబిల్​
  6. టోటల్ ఎనర్జీస్​

ఆక్స్​ఫామ్ నివేదిక ప్రకారం, ఈ కంపెనీలన్నీ కలిపి ఈ ఏడాది శిలాజ ఇంధనాల ద్వారా 94 బిలియన్ డాలర్ల మేర లాభాలను ఆర్జించనున్నాయి. ఇది కేవలం ఆదాయం కాదు, వాటికొచ్చే నికర లాభం. అంటే 2025లో వచ్చిన లాభాల కంటే రోజుకు 37 మిలియన్ డాలర్లు అదనంగా వస్తాయన్నమాట.

అమెరికా పరిస్థితి ఘోరం!
ఒకవైపు చమురు దిగ్గజాలు భారీ లాభాలు ఆర్జిస్తుంటే, మరోవైపు అమెరికాతో సహా ఇతర దేశాల ప్రజలపై ఇంధన బిల్లుల భారం విపరీతంగా పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా ఇంధన ధరలు, విద్యుత్ బిల్లులు విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి. ఫలితంగా ద్రవ్యోల్బణం పెరిగి వారి పొదుపు మొత్తం కరిగిపోతోంది. మరోవైపు ఆసియా, ఆఫ్రికాల్లోని కొన్ని దేశాల్లో తీవ్ర ఇంధన కొరత ఏర్పడుతోంది.

అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధ ప్రభావం
ఈ పరిస్థితి ప్రధాన కారణం పశ్చిమాసియాలో ఇరాన్ వర్సెస్​ అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ మధ్య ఏర్పడిన ఉద్రిక్తతలు. అమెరికా చేసిన దాడులకు ప్రతిగా ఇరాన్​ హర్మూజ్​ జలసంధిపై ఆంక్షలు విధించింది. దీనితో చమురు ధరలు భారీగా పెరిగాయి. ముఖ్యంగా బ్యారెల్ చమురు ధర 100 డాలర్ల మార్కును దాటింది. ఈ విధంగా ధరలు పెరిగే కొద్దీ చమురు కంపెనీల లాభాలు మరింత వేగంగా పెరిగాయి. చమురు కంపెనీలు ఎంత లాభాలు సంపాదిస్తున్నాయో ఒక పోలిక ద్వారా చెప్పాలంటే, ఈ ఒక్క 2026 సంవత్సరంలో ఇవి సంపాదించనున్న 94 బిలియన్ డాలర్ల లాభం, ఆఫ్రికాలోని దాదాపు 5 కోట్ల మంది ప్రజలకు సౌర విద్యుత్ అందించడానికి సరిపోతుంది.

