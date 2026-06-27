అదానీకి బిగ్ షాక్- లంచం కేసు కొట్టివేతకు అమెరికా ఫెడరల్ కోర్టు నిరాకరణ
అమెరికాలో లంచం కేసులో భారత బిలియనీర్ అదానీకి షాక్- ఎందుకు కొట్టివేయాలో సరైన కారణాలు ఇవ్వాలన్న కోర్టు- సరైన ఆధారాలు, కారణాలతో కూడిన నివేదిక సమర్పించాలని ఆదేశాలు
Published : June 27, 2026 at 12:05 PM IST
US Court About Adani Case : భారత బిలియనీర్, అదానీ గ్రూప్ సంస్థ ఛైర్మన్ గౌతమ్ అదానీపై నమోదైన హైప్రోఫైల్ లంచం ఆరోపణల కేసులో అమెరికా ఫెడరల్ కోర్టు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అదానీతో పాటు ఇతర నిందితులపై నమోదైన క్రిమినల్ కేసులను కొట్టివేసేందుకు ఫెడరల్ జడ్జి నిరాకరించారు. ఈ కేసును ఎందుకు ఉపసంహరించుకోవాలని అనుకుంటున్నారో తెలుపుతూ మరింత స్పష్టమైన, వివరణాత్మకమైన నివేదికను సమర్పించాలని అమెరికా జస్టిస్ డిపార్ట్మెంట్-DOJను న్యాయస్థానం ఆదేశించింది. అదానీపై ఉన్న అభియోగాలను ఉపసంహరించుకోనున్నట్లు అమెరికా న్యాయ శాఖ ప్రకటించిన నెలరోజుల తర్వాత ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది.
ఈ కేసును అధికారికంగా కొట్టివేయాలని అదానీ తరఫు న్యాయవాదులు బ్రూక్లిన్లోని డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జి నికోలస్ గరాఫిస్ను కోరారు. కేసును ఉపసంహరించుకోవాలంటూ మే 18న DOJ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ చాలా క్లుప్తంగా, ఎలాంటి బలమైన కారణాలు లేకుండా ఉందంటూ జడ్జి అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. కేసును ఎందుకు కొట్టివేయాలో సరైన ఆధారాలు, కారణాలతో కూడిన నివేదికను జూలై 13 లోగా కోర్టుకు సమర్పించాలని ఆదేశించారు. సౌర విద్యుత్ కాంట్రాక్టులు పొందడానికి భారత్లో కొందరు పాలనాధికారులకు 265 మిలియన్ డాలర్లు లంచం ఇచ్చారని, ఈ నిధులను అమెరికా ఇన్వెస్టర్లు, బ్యాంకుల నుంచి సమీకరించారని ఆరోపిస్తూ 2024 నవంబరులో అదానీ, వారి అనుబంధ సంస్థలపై అభియోగాలు నమోదయ్యాయి.