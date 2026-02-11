ETV Bharat / business

భారత్ ఆర్థిక పరపతి భేష్- అమెరికా, ఈయూలతో ట్రేడ్ డీల్సే సంకేతం: కేర్​ఎడ్జ్ రేటింగ్స్

భారత్​కు 'బీబీబీ+/స్టేబుల్' సావరిన్ రేటింగ్‌- సుస్థిరమైన ఆర్థిక భవిష్యత్తు కూడా!

Published : February 11, 2026 at 12:32 PM IST

CareEdge Ratings On India : భారతదేశ ఆర్థిక పరపతి స్థితిగతులకు సూచికగా నిలిచే సావరిన్ క్రెడిట్ ప్రొఫైల్‌పై ప్రముఖ క్రెడిట్ రేటింగ్స్ ఏజెన్సీ 'కేర్ ఎడ్జ్ రేటింగ్స్' కీలక నివేదికను విడుదల చేసింది. ఇటీవలే యూరోపియన్ యూనియన్ (ఈయూ), అమెరికాలతో ఖరారైన వాణిజ్య ఒప్పందాలు భారతదేశ ఆర్థిక పరపతి బలంగా ఉందనే సంకేతాన్ని ఇచ్చాయని వెల్లడించింది. తాజాగా 2026 - 2027 కేంద్ర బడ్జెట్‌లో ప్రకటించిన ఆర్థిక విధానాలు కూడా ఆ దిశగానే ఉన్నాయని తెలిపింది. ఈ పరిణామాలన్నీ భారతదేశానికి ప్రస్తుతమున్న 'బీబీబీ+/స్టేబుల్' సావరిన్ రేటింగ్‌ను సమర్ధించేలా ఉన్నాయని విశ్లేషించింది. మోస్తరు రిస్క్‌తో సుస్థిరమైన ఆర్థిక భవిష్యత్తు, ఆర్థిక స్థితిగతులు కలిగిన దేశాలకే ఇలాంటి మెరుగైన రేటింగ్ లభిస్తుందని పేర్కొంది.

CAREEDGE RATINGS ON INDIA

