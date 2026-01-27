దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకు ఉద్యోగుల సమ్మె- కేంద్రం అత్యసవర సమావేశం
బ్యాంకు కార్యకలపాలు సాఫీగా జరిగేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కేంద్రం ఆదేశం
Published : January 27, 2026 at 7:29 AM IST
Bank Strike on 27th Jan : బ్యాంక్ సంఘాలు సమ్మెకు పిలుపునిచ్చిన నేపథ్యంలో కేంద్రం అప్రమత్తమైంది. డిజిటల్ లావాదేవీలు, బ్యాకింగ్ సేవలు, ప్రభుత్వ రంగ కార్యకలాపాలకు అంతరాయం కలగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించింది. వినియోగదారులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా సాఫీగా కార్యకలాపాలు జరిగేలా చూడాలని చెప్పింది. ఈ మేరకు అత్యవసర సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. ఆర్థిక సేవల కార్యదర్శి అధ్యక్షతన ఎస్బీఐ ఛైర్మన్తో పాటు జాతీయ బ్యాంకుల సీఈఓలు, ఎండీలు, ఇండియన్ బ్యాంకుల సంఘాలు పాల్గొన్నాయి.
వారానికి ఐదు రోజుల పని విధానాన్ని అమలు చేయాలని కోరుతూ మంగళవారం ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకు ఉద్యోగులు సమ్మెలో పాల్గొననున్నారు. ఫలితంగా ప్రభుత్వ రంగ కార్యకలాపాలకు అంతరాయం కలగనుంది. తమ డిమాండ్లపై ఈ నెల 23న చీఫ్ లేబర్ కమిషనర్తో జరిపిన చర్చలు ఫలప్రదం కాకపోవడంతో సమ్మెకు పిలుపునిచ్చామని యునైటెడ్ ఫోరమ్ ఆఫ్ బ్యాంక్ యూనియన్స్-UFBA తెలిపింది. నెలలో నాలుగు శనివారాలను సెలవు దినాలుగా ప్రకటించాలని UFBA డిమాండ్ చేస్తోంది. అందుకు సంబంధించి ఇండియన్ బ్యాంక్స్ అసోసియేషన్, UFBA మధ్య 2024 మార్చిలో చర్చలు జరగ్గా ఇరుపక్షాల మధ్య ఏకాభిప్రాయం కుదిరింది. అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇంకా ఏ నిర్ణయం తీసుకోలేదు