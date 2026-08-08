భారతీయులకు యూపీఐ సేవలు ఎప్పటికీ ఉచితమే : ఫోన్పే CEO
యూపీఐ చెల్లింపులపై ఛార్జీలు పడతాయన్న వార్తల వేళ ఫోన్పే కీలక ప్రకటన- ఎక్స్ వేదికగా ప్రకటించిన ఫోన్పే సీఈఓ సమీర్ నిగమ్- యూపీఐ సేవలు ఉచితంగా కొనసాగుతాయని స్పష్టం
Published : August 8, 2026 at 3:57 PM IST
UPI Payment Charges : భారతీయ యూపీఐ వినియోగదారులకు ఎలాంటి ఛార్జీలు విధించబోమని ఫోన్పే సీఈవో సమీర్ నిగమ్ స్పష్టం చేశారు. యూపీఐ లావాదేవీల కోసం వినియోగదారులు ఎటువంటి రుసుం చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదని, ఈ సేవలు ఎప్పటికీ ఉచితంగానే కొనసాగుతాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. డిజిటల్ లావాదేవీలపై ఛార్జీలు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదని ఆయన ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడించారు. పేమెంట్ అండ్ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్స్ యాక్ట్-2007 లోక్సభలో ఆమోదం పొందిన తర్వాత డీజిటల్ పేమెంట్లపై ప్రజల్లో ఆందోళన నెలకొన్న నేపథ్యంలో నిగమ్ ఈ మేరకు స్పందించారు.
మరోవైపు, చిరు వ్యాపారులకు ఉచిత యూపీఐ సేవలు యథావిధిగా అందుబాటులో ఉంటాయని పేమెంట్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా (పీసీఐ) ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది. అయితే, యూపీఐ సహా ఇతర నోటిఫై ఎలక్ట్రానిక్ పేమెంట్స్ విధానాల ద్వారా జరిగే చెల్లింపులపై ఛార్జీలు విధించే అవకాశాన్ని ప్రభుత్వానికి కల్పించేలా చట్ట సవరణ బిల్లు రూపొందించారు. అయితే, దీనర్థం వినియోగదారుల నుంచి నేరుగా యూపీఐ లావాదేవీ ఛార్జీలు వసూలు చేస్తారని కాదని పీసీఐ ఇదివరకే తెలిపింది. 2016లో యూపీఐ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి వినియోగదారులకు ఈ సేవలు ఎల్లప్పుడూ ఉచితంగానే అందుతున్నాయని పీసీఐ ఎక్స్ పోస్టులో పేర్కొంది. భవిష్యత్తులోనూ ప్రతి భారతీయుడు ఎలాంటి లావాదేవీ రుసుము లేకుండా తక్షణ డిజిటల్ చెల్లింపులు చేసుకోవచ్చని తెలిపింది.
𝐔𝐏𝐈 𝐢𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐫𝐞𝐦𝐚𝐢𝐧 𝐟𝐫𝐞𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐚𝐥𝐥 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐞𝐫𝐬!— Sameer Nigam (@_sameernigam) August 8, 2026
‘Consumers will NOT BE CHARGED anything for making UPI payments.
కాగా, రూ.1.5 కోట్లకు పైగా వార్షిక టర్నోవర్ కలిగి ఉండే కార్పొరేట్ సూపర్ మార్కెట్లు, షాపింగ్ మాల్స్, లగ్జరీ హోటళ్ల వంటి వాటిల్లో రూ.2,000 కంటే ఎక్కువ విలువైన చెల్లింపులపైనే ఎండీఆర్ ఛార్జీలు విధించే అవకాశం ఉందని ఆర్థిక శాఖ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అయితే భవిష్యత్తులో ఇతర లావాదేవీలకూ ఆ ఛార్జీలు వర్తింపజేస్తారన్న భయాలు ప్రజల్లో నెలకొన్న నేపథ్యంలో సీఈవో ఈ ప్రకటన చేయడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
యూపీఐ లావాదేవీలపై ఛార్జీలు విధించే బిల్లుకు లోక్సభ ఆమోదం
ఇదిలా ఉండగా, యూపీఐ లావాదేవీలపై ఛార్జీలు విధించే బిల్లుకు లోక్సభ గురువారం ఆమోదం తెలిపింది. UPI సహా ఇతర నోటిఫైడ్ డిజిటల్ చెల్లింపులపై బ్యాంకులు, సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు ఛార్జీలు వసూలు చేసేందుకు ఉద్దేశించిన బిల్లుకు లోక్సభ ఆమోదం లభించింది. ఇందుకోసం, 2007 నాటి పేమెంట్ అండ్ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్స్ చట్టాన్ని సవరించారు. ముఖ్యంగా, యూపీఐ, రూపే డెబిట్ కార్డుతో చేసే డిజిటల్ చెల్లింపులపై మర్చంట్ డిస్కౌంట్ రేటు (MDR) ఛార్జీలు విధించకుండా ఉన్న నిబంధనను తొలగించారు. దీంతో ఇకపై ఏ డిజిటల్ చెల్లింపులపై ఛార్జీలు ఉండాలో కేంద్రమే నోటిఫికేషన్ ద్వారా నిర్ణయం తీసుకోనుంది. ఇందుకు సంబంధించి, డిజిటల్ పేమెంట్ వ్యవస్థను నడిపే బ్యాంకులు, పేమెంట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్లకు ఆదాయం కల్పించే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం బిల్లులో సవరణలు చేసిందని వర్గాలు తెలిపాయి.
MDR అంటే ఏంటో తెలుసా?
యూపీఐ లావాదేవీల విషయమై ఎండీఆర్ అనే పదం ఎక్కువగా వినిపిస్తోంది. దీని అర్థం, వ్యాపారులు డిజిటల్ చెల్లింపుల నెట్వర్క్ను ఉపయోగించుకున్నందుకు బ్యాంకులు, పేమెంట్ ప్రాసెసర్లకు చెల్లించే రుసుమును మర్చంట్ డిస్కౌంట్ రేటు(ఎండీఆర్)గా వ్యవహరిస్తారు. ఇందులో మొత్తం నాలుగు రకాల ఫీజులు ఇమిడి ఉంటాయి. అవి, ఇంటర్ఛేంజ్ ఫీజు, నెట్వర్క్ ఫీజు, ప్రాసెసింగ్ ఛార్జీలు, ట్యాక్స్. ఇందులో, ఇంటర్ ఛేంజ్ ఫీజు అంటే, లావాదేవీలు జరిపే కస్టమర్ బ్యాంక్/యాప్ వసూలు చేసే ఫీజు. ప్రాసెసింగ్ ఫీజు అంటే, రేజోర్పే, బిల్ డెస్క్, పేయూ వంటి పేమెంట్ ప్రాసెసర్లు/ గేట్వేలకు సంబంధించిన చెల్లింపులు. ఇక, నెట్వర్క్ ఫీజు విషయానికొస్తే, దీన్ని ఎన్పీసీఐ, వీసా, మాస్టర్ కార్డ్కు చేసే చెల్లింపులు. వీటన్నింటిపై విధించే జీఎస్టీ ప్రభుత్వానికి వెళుతుంది.
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