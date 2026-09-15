ETV Bharat / business

'రూ.2వేలలోపు UPI లావాదేవీలపై నో ఛార్జీలు'- డిజిటల్ పేమెంట్స్​ చేసేవారికి కేంద్రం గుడ్​న్యూస్​

బ్యాంకులు, చెల్లింపు సంస్థలను ఆదేశిస్తూ పేమెంట్ అండ్ సెటిల్‌మెంట్ సిస్టమ్స్ చట్టంలోని సెక్షన్ 10Aకింద నోటిఫికేషన్ జారీ చేసిన కేంద్రఆర్థిక శాఖ- రూపే డెబిట్ కార్డులకూ నిబంధన వర్తిస్తుందని స్పష్టం

Govt On UPI Payments Charges
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 15, 2026 at 9:54 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Govt On UPI Payments Charges : డిజిటల్ పేమెంట్స్ చేసేవారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. రూ.2వేల లోపు చేసే యూపీఐ లావాదేవీలపై ఎలాంటి ఛార్జీలు ఉండబోవని తెలిపింది. ఈ మేరకు బ్యాంకులు, చెల్లింపు సంస్థలను ఆదేశిస్తూ పేమెంట్ అండ్ సెటిల్‌మెంట్ సిస్టమ్స్ చట్టంలోని సెక్షన్ 10A కింద కేంద్ర ఆర్థికశాఖ నోటిఫికేషన్ జారీచేసింది. అలాగే రూపే డెబిట్ కార్డులకూ ఇదే నిబంధన వర్తిస్తుందని స్పష్టంచేసింది. దీని ప్రకారం, రూ.2000లోపు యూపీఐ ద్వారా డబ్బులు పంపినా, స్వీకరించినా ఆ లావాదేవీలపై బ్యాంకులు లేదా పేమెంట్ సంస్థలు ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా ఎలాంటి ఛార్జీలు వసూలు చేయడానికి వీల్లేదు. రూపే డెబిట్ కార్డులకు కూడా ఈ మినహాయింపు వర్తిస్తుంది.

అయితే రూ.2000 పైబడిన యూపీఐ చెల్లింపులపై భవిష్యత్తులో మర్చంట్ డిస్కౌంట్ రేట్ పేరిట ఛార్జీలు విధించే అవకాశం లేకపోలేదు. ఒకవేళ ఛార్జీలు విధించినా, వాటిని వ్యాపారులే భరించాల్సి ఉంటుందని, వినియోగదారులపై భారం ఉండదని ప్రభుత్వం చెబుతోంది. వ్యక్తిగత ఖాతాల మధ్య జరిగే నగదు బదిలీలు ఎప్పటిలాగే ఉచితంగానే కొనసాగుతాయి. దేశంలో డిజిటల్ చెల్లింపుల వినియోగం అంతకంతకూ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ వ్యవస్థను ఆర్థికంగా స్థిరంగా ఉంచేందుకే మార్పులు చేసినట్లు ప్రభుత్వం చెబుతోంది. భవిష్యత్తులో పెద్ద లావాదేవీలపై ఛార్జీలు విధిస్తే పేమెంట్ సంస్థలకు ఏటా రూ.5000 కోట్ల నుంచి రూ.10000 కోట్ల వరకు కొత్త ఆదాయం సమకూరుతుందని ప్రముఖ ఆర్థికసంస్థ జెఫరీస్ అంచనా వేసింది.

TAGGED:

UPI CHARGES GOVT DECISION
MERCHANT DISCOUNT RATE
GOVT ON UPI PAYMENTS CHARGES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.