ఒక్కడే రూ.లక్ష కండోమ్స్ ఆర్డర్- రూ.16 లక్షల రెడ్ బుల్స్కు మరొకరి ఆర్డర్- 2025లో ఇన్స్టామార్ట్ లెక్కలు ఇలా!
రూ.లక్ష విలువచేసే కండోమ్లు కొన్న చెన్నైవాసి- ఈ ఏడాది 228 వేర్వేరు ఆర్డర్ల ద్వారా కొనుగోలు- ఇన్స్టామార్ట్కు వచ్చిన ప్రతి 127 ఆర్డర్లలో 1 ఆర్డర్ కండోమ్దే- అసాధారణ ఆర్డర్ల వివరాలతో ఇన్స్టామార్ట్-2025 నివేదిక
Published : December 23, 2025 at 12:24 PM IST
India Instamart Orders 2025 : చెన్నైకు చెందిన ఓ వ్యక్తి ఈ ఏడాది ఏకంగా రూ.లక్ష విలువ చేసే కండోమ్లు కొన్నాడు. ఇందుకోసం స్విగ్గీకి చెందిన క్విక్ కామర్స్ వేదిక ఇన్స్టామార్ట్లో 228 వేర్వేరు ఆర్డర్లు పెట్టాడు. ఈ ఏడాది ఇన్స్టామార్ట్కు వచ్చిన ప్రతి 127 ఆర్డర్లలో 1 ఆర్డర్ కండోమ్దే కావడం గమనార్హం. కండోమ్ల ఆర్డర్లు ఈ ఏడాది సెప్టెంబరులో 24 శాతం పెరిగాయని ఇన్స్టామార్ట్ వెల్లడించింది. హైదరాబాద్కు చెందిన ఓ వ్యక్తి మూడు వేర్వేరు ఆర్డర్లతో మూడు ఐఫోన్-17లను కొన్నాడు. ఇతడి మూడు ఆర్డర్ల మొత్తం విలువ రూ.4.30 లక్షలు. 2025 సంవత్సరంలో వచ్చిన ఇలాంటి అసాధారణ ఆర్డర్ల విశేషాలతో హౌ ఇండియా ఇన్స్టామార్టెడ్ 2025 శీర్షికన ఒక నివేదికను ఇన్స్టామార్ట్ విడుదల చేసింది. దానిపై ఓ లుక్కేద్దాం.
కరివేపాకు నుంచి గులాబీల దాకా!
కరివేపాకు నుంచి గులాబీల దాకా, టెక్ ఉత్పత్తుల నుంచి కుక్కల దాణా దాకా ప్రతీ విభాగంలోనూ 2025 సంవత్సరంలో ఆర్డర్లు వెల్లువెత్తాయని ఇన్స్టామార్ట్ నివేదిక వెల్లడించింది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 14న ప్రేమికుల దినోత్సవం(వాలెంటైన్స్ డే) రోజున భారతీయ కస్టమర్లు ప్రతీ నిమిషానికి సగటున 666 గులాబీ పువ్వుల కోసం ఆర్డర్లు ఇచ్చారని తెలిపింది. 2025లో హైదరాబాద్కు చెందిన ఓ వ్యక్తి రూ.31,240 విలువ చేసే గులాబీ పువ్వుల కోసం ఆర్డర్లు పెట్టాడమని పేర్కొంది. కేరళలోని కొచ్చికి చెందిన ఓ వ్యక్తి కరివేపాకు కోసం ఇన్స్టామార్ట్కు ఈ ఏడాది 368 ఆర్డర్లు ఇచ్చాడు. అంటే ఏడాదిలో సగటున ప్రతీరోజూ అతడి నుంచి ఆర్డర్లు వచ్చాయి. ఇన్స్టామార్ట్ యాప్లోని ఎవ్రీ డే హీరోస్ ఆఫ్ ది షాపింగ్ కార్ట్ సెక్షన్లో ఎక్కువగా కరివేపాకు, పెరుగు, గుడ్లు, పాలు, అరటి పండ్లకు ఆర్డర్లు లభించాయి. ఇంకో ఆసక్తికర విశేషం ఏమిటంటే, బెంగళూరు మహా నగర ప్రజలు ఈ ఏడాదిలో డెలివరీ బాయ్లకు రూ.68,600 విలువైన టిప్లు ఇచ్చారు.
2025లో ఇన్స్టామార్ట్కు ఆసక్తికర ఆర్డర్లు
• ముంబయికి చెందిన ఓ వ్యక్తి రూ.16.3 లక్షలు విలువైన షుగర్ ఫ్రీ- రెడ్ బుల్లను కొన్నాడు.
• బెంగళూరుకు చెందిన ఓ వ్యక్తి ఈ ఏడాది ఏకంగా రూ.4.36 లక్షలు విలువైన నూడుల్స్ కోసం ఆర్డర్లు ఇచ్చాడు.
• ఉత్తరప్రదేశ్లోని నోయిడాకు చెందిన ఓ ఫిట్నెస్ ఔత్సాహికుడు రూ.2.80 లక్షలు విలువైన 1,343 ప్రొటీన్ ఐటమ్లకు ఆర్డర్లు ఇచ్చాడు.
• ఉత్తరప్రదేశ్లోని నోయిడాకు చెందిన ఓ వ్యక్తి ఈ ఏడాది రూ.2.69 లక్షలు విలువైన బ్లూటూత్ స్పీకర్లు, ఎస్ఎస్డీలు, రోబోటిక్ వాక్యూమ్లను ఒకే ఒక ఆర్డర్లో కొనేశాడు.
• చెన్నైకు చెందిన ఓ కస్టమర్ 2025లో దాదాపు రూ.2.41 లక్షలు విలువైన కుక్కల దాణాను కొన్నాడు.
• 2024తో పోలిస్తే ఈసారి ధన్ తేరస్ పండుగ సందర్భంగా ఇన్స్టామార్ట్లో బంగారం ఆర్డర్లు 400 శాతం పెరిగాయి.
2025 - కార్ట్ ఛాంపియన్స్ ఎవరో తెలుసా ?
ఇన్స్టామార్ట్ యాప్లోని కార్ట్ ఛాంపియన్స్ ఆఫ్ 2025కు సంబంధించిన కీలక గణాంకాలను ఈ నివేదిక విడుదల చేసింది. మనదేశంలోని ప్రతి సిటీకి చెందిన ఎవరైనా ఒక కస్టమర్ నుంచి వచ్చిన అత్యధిక ఆర్డర్ల సంఖ్యను ఈ కేటగిరి సూచిస్తుంది. ఈవిషయంలో నంబర్ 1 స్థానంలో పశ్చిమ బెంగాల్లోని కోల్కతా నగరం నిలిచింది. ఆ సిటీకి చెందిన ఓ కస్టమర్ ఈ ఏడాది ఏకంగా 1,197 ఆర్డర్లు ఇచ్చాడు. ముంబయికి చెందిన ఓ ఇన్స్టామార్ట్ యూజర్ 1,142 ఆర్డర్లు, కొచ్చికి చెందిన ఓ కస్టమర్ 1,089 ఆర్డర్లు, గుర్గావ్కు చెందిన ఓ వినియోగదారుడు 1,033 ఆర్డర్లు ఇచ్చారు. ఇలా ఏటా 1000 ఆర్డర్లు ఇచ్చే కస్టమర్లు దేశంలోని ప్రతీ సిటీలోనూ సగటున ఒకరిద్దరు ఉన్నారని ఇన్స్టామార్ట్ వెల్లడించింది.