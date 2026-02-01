ETV Bharat / business

టైర్ -2, టైర్ -3 నగరాలు, పుణ్యక్షేత్ర పట్టణాలకు మహర్దశ- ఒక్కో రీజియన్​కు రూ.5వేల కోట్లు

కేంద్ర బడ్జెట్ 2026- టైర్​2, టైర్​3 నగరాలు, పుణ్యక్షేత్ర పట్టణాలను సిటీ ఎకనామిక్ రీజియన్స్​ గుర్తింపు

Finance Minister Nirmala Sitharaman (PTI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 1, 2026 at 4:08 PM IST

Union Budget 2026 Economic Regions : దేశంలోని టైర్-2, టైర్ -3 నగరాలతో పాటు ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలకు నెలవైన పట్టణాలకు మహర్దశ పట్టనుంది. ఈ నగరాలు, పట్టణాలను సిటీ ఎకనామిక్ రీజియన్స్ (సీఈఆర్)గా గుర్తిస్తామని, వాటి పరిధిలో ఆధునిక మౌలిక సదుపాయాలు, మెరుగైన కనీస వసతులను అందుబాటులోకి తెస్తామని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రకటించారు. ఒక్కో సిటీ ఎకనామిక్ రీజియన్‌లో వసతుల కల్పన కోసం రాబోయే ఐదేళ్లలో రూ.5వేల కోట్లను కేటాయిస్తామని వెల్లడించారు.

దేశంలోని సిటీ ఎకనామిక్ రీజియన్లను ఎంపిక చేసి, వాటిలో వసతుల కల్పన బాధ్యతలను 'రిఫార్మ్ కమ్ రిజల్ట్స్' ప్రాతిపదికన నిర్మాణరంగ కంపెనీలకు అప్పగిస్తామని నిర్మలా సీతారామన్ తెలిపారు. ప్రభుత్వం నిర్దేశించే టార్గెట్‌, ప్రమాణాల ప్రకారం సీఈఆర్‌లలో వసతులను కల్పించి, ప్రజల కోసం వాటిని వినియోగంలోకి తెచ్చాకే నిర్మాణ కంపెనీలకు నిధుల విడుదల జరుగుతుందని నిర్మల తెలిపారు. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా టైర్-2, టైర్ -3 నగరాలనూ ఆధునిక వసతులకు నెలవుగా మారుస్తామన్నారు. అవి భారతదేశ వికాసానికి, ఆవిష్కరణలకు, వైవిధ్యానికి, అవకాశాలకు నెలవులు అని ఆర్థిక మంత్రి అభివర్ణించారు. టైర్-2, టైర్-3 నగరాల ఆర్థిక శక్తిని పెంచేందుకు, వసతులపరంగా అక్కడి ప్రత్యేక అవసరాలను తీర్చేందుకు సిటీ ఎకనామిక్ రీజియన్స్ (సీఈఆర్) అనే కాన్సెప్ట్‌ను సిద్ధం చేశామన్నారు. 5 లక్షలకుపైగా జనాభా కలిగిన టైర్-2, టైర్-3 పట్టణాలను ఈ ప్రాజెక్టుకు ఎంపిక చేస్తామని స్పష్టం చేశారు.

ప్రైవేటు డెవలపర్ల కోసం 'ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిస్క్ గ్యారంటీ ఫండ్'
ప్రైవేటు రంగ మౌలిక వసతుల కల్పన కంపెనీలకు ఆర్థిక మంత్రి నిర్మల గుడ్ న్యూస్ చెప్పారు. భారీ నిర్మాణ ప్రాజెక్టుల కోసం ప్రైవేటు కంపెనీలు తీసుకునే రుణాలకు పాక్షిక పూచీకత్తును అందించేందుకు ప్రత్యేక నిధిని ఏర్పాటు చేస్తామని ఆమె ప్రకటించారు. 'ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిస్క్ గ్యారంటీ ఫండ్' పేరుతో ఈ నిధిని అందుబాటులోకి తెస్తామని వెల్లడించారు. ప్రైవేటు డెవలపర్లకు రుణాలను ఇచ్చే ఆర్థిక సంస్థలకు ఈ నిధి నుంచి పూచీకత్తును అందిస్తామన్నారు. తద్వారా ప్రైవేటు డెవలపర్లలో విశ్వాసభావన పెరుగుతుందని, వారికి రుణాలిచ్చే ఆర్థిక సంస్థలకు నష్టభయం తగ్గుతుందని ఆర్థిక మంత్రి ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. గత దశాబ్ద కాలంలో దేశ ప్రజలకు భారీ స్థాయి మౌలిక వసతులను అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు తమ ప్రభుత్వం పలు విప్లవాత్మక నిర్ణయాలను తీసుకుందన్నారు. ఇందులో భాగంగానే ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ట్రస్ట్స్, రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ట్రస్ట్స్, నేషనల్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ అండ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫండ్ (ఎన్‌ఐఐఎఫ్), నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ ఫైనాన్సింగ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ డెవలప్‌మెంట్ (ఎన్‌ఏబీఎఫ్‌ఐడీ) లాంటి కొత్త ఫైనాన్సింగ్ వసతులు అందుబాటులోకి వచ్చాయని నిర్మల చెప్పారు. ఈ సంస్థల ద్వారా లభించిన ఆర్థిక పూచీతో దేశ ప్రజలకు అవసరమైన భారీ మౌలిక వసతుల ప్రాజెక్టులు పూర్తయ్యాయన్నారు.

