కేంద్ర బడ్జెట్ 2026-27 ఎఫెక్ట్: ధరలు పెరిగేవి- తగ్గేవి వస్తువులు ఇవే
సామాన్యుల రోజువారీ ఖర్చులపై బడ్జెట్ ప్రభావం- ధరలు తగ్గే, పెరిగే వస్తువుల వివరాలు ఇవే!
Published : February 1, 2026 at 4:48 PM IST
Union Budget 2026 Costlier And Cheaper : కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టిన తాజా బడ్జెట్ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థతో పాటు సామాన్యుల రోజువారీ ఖర్చులపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపనుంది. పలు దిగుమతి సుంకాలు తగ్గించడం, కొన్ని రంగాలకు రాయితీలు ఇవ్వడం వల్ల అనేక వస్తువుల ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉంది. అయితే మరికొన్ని వస్తువులు మాత్రం మరింత ఖరీదుగా మారనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో బడ్జెట్ తర్వాత ఏయే ధరలు పెరుగుతాయి? ఏవి ధరలు తగ్గుతాయి? అనే అంశాలను పరిశీలిద్దాం.
ప్రజలకు ఊరట : ధరలు తగ్గే వస్తువులు
- విదేశీ ప్రయాణం మరింత సులువు : విదేశీ టూరిజం ప్యాకేజీలపై ఇప్పటివరకు విధిస్తున్న ట్యాక్స్ కలెక్ట్ ఎట్ సోర్స్ (TCS)ను 5 శాతం నుంచి 2 శాతానికి తగ్గించారు. దీంతో విదేశీ పర్యటనలకు వెళ్లే మధ్యతరగతి, ఉద్యోగ వర్గాలకు ఖర్చు కొంత మేర తగ్గనుంది.
- విదేశీ విద్య మరింత అందుబాటు : విదేశాల్లో చదువుకోవాలనుకునే విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు ఇది శుభవార్త. లిబరలైజ్డ్ రెమిటెన్స్ స్కీం (ఎల్ఆర్ఎస్) కింద విద్యా ఖర్చులపై విధించే టీడీఎస్ రేటు తగ్గించారు. దీంతో ఫీజుల చెల్లింపులు తేలిక కానున్నాయి.
- మద్యం తయారీ ముడిసరుకు చౌక : ఆల్కహాల్ తయారీలో ఉపయోగించే కొన్ని ముడిసరుకులు, కొన్ని రకాల ఖనిజాలపై కస్టమ్స్ డ్యూటీ 5శాతం నుంచి 2శాతానికి తగ్గించారు. దీని ప్రభావం పానీయాల ధరలపై పరోక్షంగా కనిపించవచ్చు.
- షూ ఎగుమతులకు ఊతం : పాదరక్షల తయారీ రంగానికి పెద్ద ఊరట లభించింది. షూ అప్పర్ తయారీకి అవసరమైన ముడిసరుకులను డ్యూటీ ఫ్రీగా దిగుమతి చేసుకునేందుకు అనుమతి ఇచ్చారు. దీంతో ఎగుమతులు పెరిగి, ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది.
- సోలార్ పరికరాలు చౌక : పునరుత్పాదక ఇంధన రంగానికి పెద్ద ఊతం లభించింది. సోలార్ ప్యానళ్లకు అవసరమైన కీలక ముడిసరుకులపై బేసిక్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ (బీడీఎస్)ని పూర్తిగా తొలగించారు. దీంతో సోలార్ విద్యుత్ ప్రాజెక్టుల వ్యయం తగ్గనుంది.
- గ్రీన్ ఎనర్జీకి ప్రోత్సాహం : ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్కు అవసరమైన పరికరాలపై కూడా బీడీఎస్ను తొలగించారు. అదేవిధంగా క్యాపిటల్ గూడ్స్, కీలక ఖనిజాలపై కూడా సుంకం మినహాయింపు ఇచ్చారు.
- ఎలక్ట్రానిక్స్ ధరలు తగ్గే అవకాశం : వ్యక్తిగత వినియోగ ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులపై కస్టమ్స్ డ్యూటీని 20శాతం నుంచి 10శాతానికి తగ్గించారు. దీని వల్ల ల్యాప్టాప్లు, గాడ్జెట్లు, ఇతర పరికరాల ధరలు కొంత మేర తగ్గే సూచనలు ఉన్నాయి.
- అలాగే భారత్లో తయారైన స్మార్ట్ఫోన్లు, ట్యాబ్లెట్లు కూడా మరింత అందుబాటు ధరల్లో లభించే అవకాశం ఉంది.
- ఆరోగ్య రంగానికి పెద్ద ఊరట : క్యాన్సర్, అరుదైన వ్యాధులు, డయాబెటిస్ చికిత్సకు ఉపయోగించే 17 రకాల ఔషధాలపై కస్టమ్స్ డ్యూటీని పూర్తిగా తొలగించారు. దీంతో ప్రాణాంతక వ్యాధుల చికిత్స ఖర్చు గణనీయంగా తగ్గనుంది.
- తీరప్రాంతం నుంచి ప్రత్యేక ఆర్థికమండలి(సెజ్) పరిధి వరకు ఉన్న సముద్ర జలాల్లో మన జాలర్లు పట్టిన చేపలపై సుంకం తగ్గింపు
- అణు విద్యుత్ ప్రాజెక్టుల పరికరాలపై రాయితీలు
- విద్యుత్ వాహనాల బ్యాటరీలపై డ్యూటీ తగ్గింపు
- విమాన విడిభాగాల దిగుమతిపై సడలింపులు
ధరలు పెరిగే అంశాలు :
- పన్ను ఎగవేతకు భారీ జరిమానా : ఆదాయపు వివరాలు సరిగా చూపని వ్యక్తులపై విధించే జరిమానాను 100 శాతానికి పెంచారు. దీంతో పన్ను ఎగవేత మరింత ఖరీదైన వ్యవహారంగా మారనుంది.
- బహిర్గతం చేయని చరాస్థులపై కొత్తగా జరిమానా విధింపు అమల్లోకి వచ్చింది.
- షేర్ మార్కెట్ ట్రేడింగ్ ఖరీదు : ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ (F&O) ట్రేడింగ్పై అదనపు పన్ను భారం విధించడం వల్ల ట్రేడర్లకు ఖర్చు పెరగనుంది.
- విలాస వస్తువులు మరింత ఖరీదు : లగ్జరీ వాచ్లు, ఆల్కహాల్, సిగరెట్లు, బీడీలు, పాన్ మసాల, గుట్కా వంటి వస్తువులపై పన్నులు పెంచడం వల్ల వీటి ధరలు పెరగనున్నాయి.
- కాఫీ యంత్రాలు ఖరీదు : కాఫీ రోస్టింగ్, బ్రూవింగ్, వెండింగ్ యంత్రాలపై సుంకం పెరగడం వల్ల కేఫ్లు, హోటళ్ల నిర్వహణ ఖర్చు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
- ఎరువుల ధరలపై అనుమానాలు : కొన్ని రకాల ఎరువులపై దిగుమతి ఫీజులను తొలగించినా, అమోనియం ఫాస్ఫేట్, అమోనియం నైట్రో ఫాస్ఫేట్ వంటి ఎరువుల ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
- కెమెరాలు, షూటింగ్ పరికరాలు : చిత్రీకరణ పరికరాలు, ప్రొఫెషనల్ కెమెరాలపై సుంకం పెరగడంతో సినిమా, మీడియా రంగానికి ఖర్చు పెరగనుంది.
బడ్జెట్లో రక్షణ రంగానికి పెద్దపీట- రూ.7.84లక్షల కోట్లు కేటాయింపు
రూ.53.47లక్షల కోట్లతో కేంద్ర బడ్జెట్- పద్దులో 43శాతం పథకాలకే కేటాయింపు
సాగుకు 'ఏఐ' సాయం- రైతుల కోసం 'భారత్ విస్తార్'- వ్యవసాయ సూచనలిచ్చే బహుభాషా టూల్