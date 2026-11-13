దేశంలో అస్థిర రుతుపవనాలు, ఎల్నినో ఎఫెక్ట్- RBI మరోసారి వడ్డీ రేట్లు పెంచే ఛాన్స్!
El Nino Effect In India 2026 : అస్థిర రుతుపవనాలు, ఎల్నినో ప్రభావం కారణంగా RBI మరోసారి వడ్డీ రేట్లు పెంచే అవకాశం ఉందని ఓ సంస్థ తన నివేదికలో వెల్లడించింది.
Published : November 13, 2026 at 10:11 AM IST
భారత్లో అస్థిర రుతుపవనాలు, ఎల్నినో పరిస్థితులు కారణంగా 2027వ ఆర్థిక సంవత్సరంలో(FY27) ఆహార ద్రవ్యోల్బణం పెరిగే ప్రమాదం ఉందని నువామా ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఈక్విటీస్ తన నివేదికలో పేర్కొంది. మొత్తం ధరల ఒత్తిళ్లు క్రమంగా తగ్గుతాయని అంచనాలు ఉన్నప్పటికీ ఈ ఆహార ద్రవ్యోల్బణ ప్రమాదం తప్పదని హెచ్చరించింది. దీనివల్ల రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) మరోసారి వడ్డీ రేట్లను పెంచే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. ప్రతికూల బేస్ ఎఫెక్ట్ కారణంగా సమీప భవిష్యత్తులో ప్రధాన ద్రవ్యోల్బణం ఎక్కువగానే ఉండొచ్చని వెల్లడించింది. అయితే బేస్ ఎఫెక్ట్ ప్రభావం తగ్గి, సరఫరాపరమైన ఒత్తిళ్లు సద్దుమణిగితే 2027వ ఆర్థిక సంవత్సరంలో ద్రవ్యోల్బణం క్రమంగా సాధారణ స్థితికి చేరుకునే ఛాన్స్ ఉందని అంచనా వేసింది.
'ద్రవ్యోల్బణ ముప్పు కొనసాగితే ఆర్బీఐ చర్యలు తప్పవ్'
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వడ్డీ రేట్ల పెంపు ప్రక్రియ మరీ ఎక్కువగా ఉంటుందని తాము అంచనా వేయట్లేదని నువామా ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఈక్విటీస్ తన నివేదికలో వెల్లడించింది. అయితే ఆర్బీఐ మార్గదర్శకాల ప్రకారం మరోసారి వడ్డీ రేట్లు పెరిగే అవకాశం స్పష్టంగా కనిపిస్తోందని పేర్కొంది. ద్రవ్యోల్బణ ముప్పు ఇలాగే కొనసాగితే, కేంద్ర బ్యాంకు మరిన్ని కఠినమైన ద్రవ్య విధాన చర్యలను పరిగణనలోకి తీసుకోవచ్చని ఇది సూచిస్తోందని తెలిపింది. ప్రధాన ద్రవ్యోల్బణం పెరగడానికి ఆహార ధరలు, బేస్ ఎఫెక్ట్లే ముఖ్య కారణమని అంచనా వేసింది. అయితే, డిమాండ్ ఆధారిత ఒత్తిళ్లు మాత్రం సాపేక్షంగా నియంత్రణలోనే ఉన్నాయని స్పష్టం చేసింది.
"తక్కువ బేస్ ఎఫెక్ట్ కారణంగా సమీప భవిష్యత్తులో ద్రవ్యోల్బణం ఎక్కువగా ఉండొచ్చు. అయితే బేస్ ఎఫెక్ట్స్ తగ్గడం, సరఫరా ఒత్తిళ్లు సడలితే 2027వ సంవత్సరంలో (FY27) ద్రవ్యోల్బణం సాధారణ స్థితికి చేరుకునే అవకాశం ఉంది. అయినప్పటికీ ఎల్ నినో, అస్థిర రుతుపవనాల కారణంగా ఆహార ద్రవ్యోల్బణం పెరిగే ప్రమాదం ఉంది. ఇది వినియోగదారుల ధరల తగ్గుదల వేగాన్ని ప్రభావితం చేసి, భవిష్యత్తులో ఆర్బీఐ వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయాలలో కీలక అంశంగా మారుతుంది" అని నువామా ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఈక్విటీస్ స్పష్టం చేసింది.
భారీగా పెరిగిన సీపీఐ ద్రవ్యోల్బణం
ఈ ఏడాది అక్టోబర్లో భారతదేశపు వినియోగదారుల ధరల సూచీ (CPI) ఆధారిత ద్రవ్యోల్బణం 6.1 శాతానికి పెరిగింది. సెప్టెంబర్ నెలలో ఇది 5.5 శాతంగా ఉండగా, తాజా గణాంకాలు గత రెండేళ్లలోనే అత్యధిక స్థాయిని నమోదు చేశాయి. గతేడాది అక్టోబర్లో ద్రవ్యోల్బణం సున్నా శాతంగా ఉండటం వల్ల ఏర్పడిన తక్కువ బేస్ ఎఫెక్ట్ ఈ పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణమని, ఇది అంచనాలకు అనుగుణంగానే ఉందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అలాగే, అస్థిర రుతుపవనాల ప్రభావం, ప్రతికూల బేస్ ఎఫెక్ట్ కారణంగా ఆహార ద్రవ్యోల్బణం సెప్టెంబర్లో 7.4 శాతం ఉండగా, అది అక్టోబర్ నాటికి 8.5 శాతానికి చేరింది.
మరోవైపు, ఆహారం, ఇంధనాన్ని మినహాయించి లెక్కించే కోర్ సీపీఐ ద్రవ్యోల్బణం సెప్టెంబర్లోని 4.6 శాతం ఉండగా, అది అక్టోబర్ నాటికి 4.8 శాతానికి పెరిగింది. ఆహారం, ఇంధనం, నిత్యావసర వస్తువులను మినహాయించి లెక్కించే సూపర్ కోర్ ద్రవ్యోల్బణం 3.2 శాతం నుంచి 3.8 శాతానికి పెరుగుదల నమోదు చేసింది. కమర్షియల్ ఎల్పీజీ, ముడి పదార్థాల ధరలు పెరగడం వల్ల రెస్టారెంట్ సేవల ద్రవ్యోల్బణం 9.4 శాతం నుంచి 10.1 శాతానికి పెరిగింది. ముడి చమురు ఆధారిత పదార్థాలు, పత్తి ధరలు పెరగడం వల్ల దుస్తులు, పాదరక్షల ద్రవ్యోల్బణం కూడా 3.9 శాతం నుంచి 5 శాతానికి పెరిగింది.
దేశంపై ఎల్ నినో పడగ!
కాగా, పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఏర్పడిన 'ఎల్ నినో' పరిస్థితులు మరింత తీవ్రరూపం దాల్చి, 2027 ఫిబ్రవరి వరకు కొనసాగే అవకాశం ఉందని వరల్డ్ మెట్రలాజికల్ ఆర్గనైజేషన్ (డబ్ల్యూఎంఓ) ఇటీవలే హెచ్చరించింది. దీనివల్ల వర్షపాతం, ఉష్ణోగ్రత సరళిపై గణనీయమైన ప్రభావం పడొచ్చని అంచనా వేసింది. అలాగే వరదలు, కరవు, తీవ్రమైన వేడి వంటి ప్రమాదాలు కూడా తలెత్తవచ్చని తెలిపింది. ఈ దీర్ఘకాలిక ఎల్ నినో ప్రభావం భారత్ వాతావరణంపై, ముఖ్యంగా వర్షపాతం, వ్యవసాయ రంగాన్ని దెబ్బతీస్తుందని పేర్కొంది.