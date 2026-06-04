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క్రెడిట్​ కార్డ్​ ఉందిగా అని స్వైప్​ చేస్తున్నారా? - ఈ పరిస్థితుల్లో వాడకూడదట!

- కార్డ్​ పేమెంట్స్​ విషయంలో ఈ విషయాలు గమనించాలంటున్న నిపుణులు - తొందరపడితే ఇబ్బందులు తప్పవని హెచ్చరిక!

Circumstances to Avoid Credit Card Use
Circumstances to Avoid Credit Card Use (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 4, 2026 at 11:51 AM IST

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Circumstances to Avoid Credit Card Use: ఈరోజుల్లో క్రెడిట్ కార్డును ఉపయోగించడం చాలా మందికి అలవాటుగా మారింది. జస్ట్​ స్వైప్‌ చేయడం ద్వారా అనేక చెల్లింపులను సులభంగా చేసేస్తున్నారు. అయితే, ఈ కార్డ్​​ ద్వారా చేసే పేమెంట్స్​ ఎప్పుడూ ఆనందాన్ని ఇవ్వలేవంటున్నారు నిపుణులు. ఖర్చు చేసేవారిలో చాలా మంది తరచుగా అధిక బిల్లులు, వివిధ ఛార్జీలతో ఇబ్బందుల పాలవుతుంటారని.. ఈ క్రమంలోనే క్రెడిట్ కార్డు వాడకాన్ని పరిమితం చేయడం లేదా కొన్ని పరిస్థితుల్లో ఉపయోగించకుండా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని సూచిస్తున్నారు. మరి, ఎలాంటి సందర్భాల్లో క్రెడిట్‌ కార్డులను ఉపయోగించకుండా ఉండాలో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

నగదు విత్‌ డ్రా: క్రెడిట్‌ కార్డులను స్వైప్‌ చేసి వివిధ ఖర్చుల బిల్లులు చెల్లించవచ్చు అనే విషయం చాలా మందికి తెలిసిందే. ఇంకా, కార్డ్​ లిమిట్​ నుంచి 20 శాతం వరకు అమౌంట్​ను ఏటీఎం నుంచి విత్‌డ్రా చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఇది చాలా సౌకర్యంగా అనిపించినప్పటికీ, విత్‌డ్రా చేసిన తర్వాత ఛార్జీలు, వడ్డీల భారం మొదలవుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఉపసంహరణపై విధించే వడ్డీ నెలకు సుమారు 2.85% వరకు ఉంటుంది. అయితే వడ్డీని నెలవారీగా చక్రవడ్డీ పద్ధతిలో లెక్కిస్తే మొత్తం వార్షిక వడ్డీ రేటు ఏకంగా 38% అవుతుందంటున్నారు. అంతేకాకుండా బ్యాంకులు.. నగదు విత్​డ్రా చేసుకున్న మొదటి రోజు నుంచే వడ్డీని వసూలు చేస్తారని వివరిస్తున్నారు. అలాగే, బ్యాంకులు విత్‌డ్రా చేసిన మొత్తంపై 2.50 నుంచి 3 శాతం వరకు ఫ్లాట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఛార్జ్ కూడా విధిస్తాయని.. కాబట్టి, క్రెడిట్ కార్డులు క్యాష్​ విత్​డ్రా అవకాశాన్ని కల్పించినప్పటికీ, ఇది ఉపయోగించకుండా ఉండడమే మేలని సూచిస్తున్నారు.

ఖర్చులన్నింటికీ : క్రెడిట్ కార్డును నగదుకు ప్రత్యామ్నాయంగా అన్ని ఖర్చులకూ ఉపయోగించవద్దని చెబుతున్నారు. కిరాణా సామాను, ఫుడ్​ లేదా గృహ అవసరాలు వంటి రోజువారీ కొనుగోళ్లు చేసేటప్పుడు.. అధికంగా ఖర్చు చేయకుండా ఉండడానికి కార్డు కంటే క్యాష్​ను ఉపయోగించడం మంచిదని చెబుతున్నారు. పేమెంట్స్​ చేయడానికి నగదు కంటే కార్డుతో ఈజీ అయినప్పటికీ.. అమౌంట్​ను ఉపయోగించడం వల్ల నెలవారీ బడ్జెట్‌కు కట్టుబడి ఉండొచ్చని వివరిస్తున్నారు. చేతిలో నగదు లేకపోతే దానికి బదులుగా డెబిట్ కార్డును ఉపయోగించడానికి ప్రయత్నించమంటున్నారు.

విదేశీ ప్రయాణాలు: విదేశీ ప్రయాణాల సమయంలో ఉన్నప్పుడు ప్రతి ఖర్చుకూ క్రెడిట్‌ కార్డును ఉపయోగించడం సరైంది కాదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కార్డు వాడకాన్ని హోటల్ బిల్లు చెల్లింపు వంటి అవసరాలకు మాత్రమే పరిమితం చేయాలంటున్నారు. ఎందుకంటే చాలా క్రెడిట్ కార్డు సంస్థలు విదేశాల్లో కార్డులను స్వైప్ చేసినందుకు ఛార్జీలను విధిస్తాయని.. ఇవన్నీ క్రెడిట్​ కార్డ్​ ఖర్చును పెంచుతాయని చెబుతున్నారు.

విదేశాల్లో క్రెడిట్ కార్డు లావాదేవీలపై 3 శాతం ఛార్జీ ఉంటుందని.. అంతేకాకుండా, ఏదైనా ఏటీఎం నుంచి నగదు విత్‌డ్రా చేసినప్పుడు కూడా ఛార్జీలు, సర్వీస్ ట్యాక్స్ వర్తిస్తాయంటున్నారు. అంతర్జాతీయ క్రెడిట్ కార్డులకు, కొనుగోలు చేసిన తేదీన అమల్లో ఉన్న మారకపు రేటు ప్రకారం బిల్లు విధిస్తారని.. దానికి బదులుగా ఖర్చులకు ప్రీపెయిడ్ కరెన్సీ కార్డును ఎంచుకోమంటున్నారు. క్రెడిట్ కార్డును స్వైప్ చేయడం కంటే స్థానిక కరెన్సీలో బిల్లులు చెల్లించడం తెలివైన పని అని సూచిస్తున్నారు.

ఆర్థిక ఇబ్బందులు : క్రెడిట్‌ కార్డుదారులందరికీ చెల్లింపుల కోసం 20 నుంచి 50 రోజుల ఇంట్రస్ట్​ ఫీ టైమ్​ ఉంటుంది. ఈ గడువు తేదీ లోపు బకాయిలు చెల్లించలేని పరిస్థితులను అంచనా వేసినప్పుడు కార్డును వాడకుండా ఉండడమే మేలంటున్నారు. ఎందుకంటే, క్రెడిట్ కార్డు డిఫాల్ట్‌లపై బ్యాంకులు ఆలస్య చెల్లింపులకు గానూ రుసుముగా రూ. 250 నుంచి రూ. 600 వరకు, పెండింగ్​ అమౌంట్​పై 2.50-3% వరకు వడ్డీని వసూలు చేస్తాయంటున్నారు. ఈ వడ్డీని చెల్లింపుల గడువు తేదీ నుంచి కాకుండా, లావాదేవీ జరిగిన తేదీ నుంచి లెక్కించి వసూలు చేస్తాయని.. ఒకవేళ, కనీస మొత్తం చెల్లించినట్లయితే, మిగిలిన బకాయి మొత్తంపై కూడా సుమారు 5% వడ్డీని వసూలు చేస్తాయంటున్నారు. కాబట్టి, మీరు చెల్లింపులకు సంబంధించి ఆర్థిక పరిస్థితిని ముందే ఊహించినట్లయితే, ఆ సమయంలో క్రెడిట్‌ కార్డును వాడకుండా ఉండడమే మేలంటున్నారు. దీనివల్ల బిల్లు చెల్లింపులు డీఫాల్ట్‌ కాకుండా ఉండొచ్చని సూచిస్తున్నారు.

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