భారత జీడీపీని 6.4 శాతానికి తగ్గించిన యూఎన్- అయినా వేగంగా వృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థగా గుర్తింపు
2026 భారతదేశ జీడీపీ వృద్ధి అంచనాలను 6.4 శాతానికి తగ్గించిన ఐక్యరాజ్యసమితి- అయినప్పటికీ అత్యంత వేగంగా వృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో ఒకటిగా గుర్తింపు
Published : May 20, 2026 at 3:01 PM IST
UN Cuts India GDP Forecast : ఐక్యరాజ్య సమితి 2026 సంవత్సరానికి గాను భారతదేశ ఆర్థిక వృద్ధి రేటు అంచనాలను అంతకు ముందు పేర్కొన్న 6.6 శాతం నుంచి 6.4 శాతానికి తగ్గించింది. ప్రపంచవ్యాప్త రాజకీయ అనిశ్చితులు, ముఖ్యంగా ప్రస్తుత పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు వల్ల ఏర్పడుతున్న ఆర్థిక ఒడుదొడుకులే ఇందుకు కారణమని పేర్కొంది. ఐరాస ఆర్థిక, సామాజిక వ్యవహారాల విభాగం (UN DESA) మంగళవారం ఓ నివేదిక విడుదలు చేసింది. ఇది భారత వృద్ధి రేటు అంచనాలను తగ్గించినప్పటికీ, ప్రపంచంలోని పెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో అత్యంత వేగంగా వృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో ఒకటిగా భారత్ తన స్థానాన్ని నిలబెట్టుకుంది.
'పశ్చిమాసియా సంక్షోభం ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థకు మరో పెద్ద షాక్ ఇచ్చింది. ఇది వృద్ధిని నెమ్మదింపజేసి, ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లను మళ్లీ పెంచడమే కాకుండా అనిశ్చితిని తీవ్రతరం చేసింది" అని యూఎన్ నివేదిక పేర్కొంది. యూఎన్ డీఈఎస్ఏకు చెందిన గ్లోబల్ ఎకనామిక్ మానిటరింగ్ బ్రాంచ్ (ఆర్థిక విశ్లేషణ, విధాన విభాగం) సీనియర్ ఎకనామిస్ట్, ఆఫీసర్-ఇన్ఛార్జ్ ఇంగో పిట్టర్లే భారత్ గురించి మాట్లాడారు. ప్రస్తుత ప్రపంచ సవాళ్ల నుంచి భారత్కు మినహాయింపు ఏమీ లేదని స్పష్టం చేశారు.
"భారతదేశం పెద్ద ఎత్తున ఇంధనాన్ని దిగుమతి చేసుకునే దేశం. అలాగే విదేశాల్లో ఉండేవాళ్లు తమ కుటుంబం కోసం లేదా పొదుపు కోసం స్వదేశానికి చట్టబద్ధంగా పంపే డబ్బులు (రెమిటెన్స్) తగ్గవచ్చు. దీనికితోడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్థిక విధానాలు కఠినతరం కావడం వల్ల, భారత్లో ద్రవ్య విధానాల నిర్వహణ మరింత క్లిష్టంగా మారవచ్చు" అని ఇంగో పిట్టర్లే అన్నారు.
షాక్ ఇస్తోంది!
పశ్చిమాసియా సంక్షోభం వల్ల అన్ని దేశాలకు షాక్ తగులుతోందని, ఇది వృద్ధిపై రెండు విధాలుగా ప్రభావం చూపుతోందని పిట్టర్లే పేర్కొన్నారు. ఇది ఒకవైపు వృద్ధిని తగ్గిస్తూనే, మరోవైపు ద్రవ్యోల్బణాన్ని పైకి నెడుతోందని, దీని వల్ల ప్రభుత్వాలు తగిన పాలసీలను రూపొందించే అవకాశాలను పరిమితం చేస్తోందని అన్నారు. "భారతదేశం విషయంలోనూ ఇదే జరుగుతుంది. మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సెంట్రల్ బ్యాంకు (ఆర్బీఐ), ఆర్థికాధికారులు ఎలా స్పందిస్తారు? అనేది చూడాలి" అని ఆయన అన్నారు.
తగ్గని స్పీడ్!
ఏది ఏమైనప్పటికీ, భారతదేశం ఇప్పటికీ అత్యంత వేగంగా వృద్ధి చెందుతున్న ప్రధాన ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో ఒకటిగా ఉందని ఐరాస నివేదిక పేర్కొంది. దేశ ఉత్పత్తి 6.4 శాతంగా ఉంటుందని అంచనా వేసినప్పటికీ, 2025లో నమోదైన 7.5 శాతం వృద్ధి కంటే ఇది చాలా తక్కువ. పెరిగిన ఇంధన దిగుమతి ఖర్చులు, కఠిన ఆర్థిక పరిస్థితుల వల్ల కలిగే భారాన్ని ఇది సూచిస్తోంది.
"భారత్లో నిర్మాణాత్మకంగా చాలా బలమైన వృద్ధిని మేము చూశాం. వినియోగదారుల డిమాండ్, ప్రభుత్వ పెట్టుబడులు, సేవల ఎగుమతుల్లో బలమైన పనితీరు వల్ల ఇది నడుస్తోంది. ఈ ప్రధాన వృద్ధి చోదకాలు చాలా వరకు చెక్కుచెదరకుండా ఉన్నాయి. కాబట్టి భారత్ స్పష్టంగా ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా వృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో ఒకటిగా కొనసాగుతోంది" - పిట్టర్లే, యూఎన్ డీఈఎస్ఏకు చెందిన సీనియర్ ఎకనామిస్ట్
2027లో జీడీపీ పెరిగే ఛాన్స్!
ఇదిలా ఉండగా, 2027లో భారత్ 6.6 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేయగలదని యూఎన్ నివేదిక అంచనా వేసింది. యూఎన్ డీఈఎస్ఏ ఆర్థిక విశ్లేషణ, విధాన విభాగం డైరెక్టర్ శాంతను ముఖర్జీ భారతదేశ వృద్ధి అంచనాల గురించి కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. "ఎగుమతులపై ఆధారపడే అనేక దేశాలు ఒక విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. దిగుమతి ఖర్చులు పెరిగినప్పుడు ఎగుమతులు కూడా దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. ఇది దీర్ఘకాలిక నిర్మాణాత్మక సమస్య. రవాణా, లాజిస్టిక్స్ ఖర్చులు, డీజిల్ ఇంధనం వంటి పారిశ్రామిక పెట్రోకెమికల్స్ ఖర్చులు వ్యాపార నిర్వహణ వ్యయాన్ని పెంచుతాయి. ఇది వృద్ధిని నెమ్మదింప జేస్తుంది. అయితే ఇతర పెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థల మాదిరిగానే, వీటిని నిర్వహించడానికి భారత్కు కొంత వెసులుబాటు ఉంది" అని అన్నారు.
ఇక 2026లో గ్లోబల్ జీడీపీ వృద్ధిరేటును 2.5 శాతంగా యూఎన్ నివేదిక అంచనా వేసింది. ఇది జనవరి నెలలో వేసిన అంచనా కంటే 0.2 శాతం తక్కువ. వాస్తవానికి ఇది కరోనా మహమ్మారి పూర్వపు సాధారణ స్థాయిల కంటే చాలా తక్కువ అని సదరు నివేదిక పేర్కొంది.
పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల పెంపు ఇక్కడితో అయిపోలేదు- మరో రూ.13-17 పెరిగే ఛాన్స్!
సీనియర్ సిటిజన్స్కు అనేక రకాల "లోన్స్" - ఎలా పొందాలో తెలుసా?