మీరు బిజినెస్ చేస్తున్నారా? - "Udyam"లో రిజిస్టర్ చేసుకుంటే బోలెడ్ బెనిఫిట్స్!
- సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలకు అండగా ఉద్యం పోర్టల్ - ఒక్కసారి రిజిస్టర్ చేసుకుంటే తక్కువ వడ్డీకే రుణాలు, ప్రభుత్వ టెండర్లు సహా చాలా ప్రయోజనాలు!
Published : March 5, 2026 at 10:19 AM IST
Udyam Portal Registration: నేటి డిజిటల్ యుగంలో బిజినెస్ చేయడం అంత తేలిక కాదు. వ్యాపారాన్ని నిలదొక్కుకోవడంతో పాటు ఇతరులతో సమానంగా పోటీపడాలి. అయితే ఈ క్రమంలో వ్యాపారులకు పలు సమస్యలు ఎదురవుతుంటాయి. మరీ ముఖ్యంగా సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలకు ఆటంకాలు అధికమే. కారణం పెట్టుబడి, నిధుల కొరత, తక్కువ వడ్డీకి రుణాలు లభించకపోవడం, మార్కెట్లో పోటీ వంటివన్నీ అనతికాలంలోనే పరిశ్రమలు మూత పడేలా చేస్తాయి. అయితే, మధ్య తరహా పరిశ్రమలకు ఆర్థిక ఇబ్బందులను దూరం చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం "ఉద్యం" అనే పోర్టల్ను ప్రారంభించింది. ఉద్యం ధ్రువపత్రం ఎలా పొందాలి? కావాల్సిన పత్రాలేమిటి? పోర్టల్లో నమోదు విధానం, దీని వల్ల కలిగే లాభాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఉద్యం పోర్టల్ వల్ల లాభాలు :
- ఉద్యం పోర్టల్ MSMEల రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను సులభతరం చేస్తుంది. అంతేకాకుండా ప్రభుత్వ పథకాల ప్రయోజనాలను పొందడంలో ఉన్న అడ్డంకులను తొలగిస్తుంది. ఎలాంటి ఫీజులూ లేకుండా, పేపర్ వర్క్ అవసరం లేకుండా, పూర్తిగా ఆన్లైన్లోనే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునే వెసులుబాటు ఉంటుంది.
- ఉద్యం పోర్టల్లో కంపెనీని రిజిస్టర్ చేసుకుంటే సాధారణం కన్నా తక్కువ వడ్డీకే లోన్స్ పొందే అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాదు ఉద్యం సర్టిఫికేట్ ఉన్న MSME కంపెనీలకు బ్యాంకులు రుణాలు ఇచ్చేందుకు ముందుకు వస్తాయి. ఎస్బీఐ, HDFC వంటి బ్యాంకులు.. ఉద్యం రిజిస్ట్రేషన్ ఉన్న కంపెనీలకు రూ.1 కోటి వరకు తక్కువ వడ్డీకే లోన్లు అందిస్తున్నాయి.
- ఎంఎస్ఎంఈ పథకాలను పొందడానికి ఉద్యం రిజిస్ట్రేషన్ ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుంది. పబ్లిక్ ప్రొక్యూర్మెంట్ పాలసీ, క్యాపిటల్ గ్యారంటీ స్కీమ్, క్రెడిట్ లింక్డ్ క్యాపిటల్ సబ్సిడీ స్కీమ్, లోన్లు కట్టడం ఆలస్యమైతే రక్షణ కల్పించేటటువంటి పాపులర్ పథకాలను పొందొచ్చు.
- ఉద్యం పోర్టల్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడం వల్ల కంపెనీ ఆపరేషనల్ కాస్ట్ను తగ్గించుకోవచ్చు.
- ఉద్యం రిజిస్ట్రేషన్ వల్ల మినిమమ్ ఆల్టర్నేటివ్ ట్యాక్స్ (Minimum Alternative Tax -MAT) క్రెడిట్స్ మరో ఐదేళ్లు పెరుగుతుంది. ఇంతకుముందు ఇది పదేళ్లు ఉండేది. అంటే మొత్తం 15ఏళ్ల వరకు మ్యాట్ క్రెడిట్స్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతాయి.
- లోన్లు తీర్చకుండా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న MSME యజమానులకు ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఉద్యం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే వన్-టైమ్ సెటిల్మెంట్ స్కీమ్కు అర్హత వస్తుంది.
- ఉద్యంలో రిజిస్టర్ చేసుకుంటే, మీ MSME కంపెనీ కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మార్కెట్ ప్లేస్లతో లింక్ అవుతుంది. దీంతో మీ కంపెనీకి మరింత సులభంగా ప్రభుత్వ టెండర్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఉద్యం రిజిస్ట్రేషన్కు కావాల్సిన పత్రాలు :
- పాన్కార్డు
- జీఎస్టీ సర్టిఫికెట్
- కంపెనీ వ్యవస్థాపకుడి ఆధార్ పత్రం, సామాజిక వర్గం
- ఫోన్ నెంబర్
- ఈ-మెయిల్
- వ్యాపార ప్రారంభ తేదీ
- బ్యాంకు అకౌంట్ నెంబరు, ఐఎఫ్ఎస్సీ కోడ్
- సంస్థలో పనిచేసే ఉద్యోగుల సంఖ్య
- వ్యాపార స్వభావం
ఎలా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి :
- ముందుగా ఉద్యం రిజిస్ట్రేషన్ అధికారిక udyamregistration.gov.in పోర్టల్ను ఓపెన్ చేయాలి.
- కొత్తవారు అయితే హోమ్పేజీలో కనిపించే For New Entrepreneurs who are not Registered yet as MSME or those with EM-II అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- మీ ఆధార్ నంబర్, ఆధార్ కార్డులో ఉన్న విధంగా మీ పేరును ఎంటర్ చేసి "Validate & Generate OTP" బటన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- దీంతో మీ ఆధార్ కార్డుకు లింక్ చేయబడిన మొబైల్ నంబర్కు OTP వస్తుంది. ఆ ఓటీపీని ఎంటర్ చేసి "Validate"పై క్లిక్ చేయాలి. దీంతో మీ ఆధార్ వెరిఫికేషన్ కంప్లీట్ అయినట్లు. ఆ తర్వాత మీకు స్క్రీన్ మీద PAN Verification పేజీ కనిపిస్తుంది.
- అక్కడ, Type of Organization సెలెక్ట్ చేసి మీ పాన్ నెంబర్ను ఎంటర్ చేసి "Validate" పై క్లిక్ చేయాలి. అప్పుడు మీరు గత సంవత్సరం ITR దాఖలు చేశారో లేదో, మీకు GSTIN ఉందో లేదో (వర్తిస్తే) కూడా ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తే వెంటనే ఉద్యం రిజిస్ట్రేషన్ ఫారమ్ ఓపెన్ అవుతుంది.
- ఈ ఫామ్లో మీ పేరు, మొబైల్ నంబర్, సంస్థ పేరు, ప్లేస్, చిరునామా, వ్యాపార స్థితి (ప్రొప్రైటర్షిప్, భాగస్వామ్యం మొదలైనవి), బ్యాంక్ వివరాలు, వ్యాపార కార్యకలాపాలు, NIC కోడ్ (జాతీయ పారిశ్రామిక వర్గీకరణ కోడ్), ఉద్యోగుల సంఖ్య వంటి వివరాలను ఎంటర్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత మీ పెట్టుబడి వివరాలు (ప్లాంట్ & మెషినరీ), టర్నోవర్ వివరాలను అందించి, డిక్లరేషన్ బాక్స్లో టిక్ చేయాలి.
- చివరగా Submit and Get Final OTP ఆప్షన్పై క్లిక్ చేస్తే మీ ఫోన్కు ఓటీపీ వస్తుంది. దానిని ఎంటర్ చేసి "Submit"పై క్లిక్ చేస్తే మీ ఆన్లైన్ ఉద్యం రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది.
- ఆ తర్వాత మీ ఉద్యం ఇ-రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్ మీ రిజిస్టర్డ్ ఈ-మెయిల్ చిరునామాకు పంపిస్తారు. దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
పోస్టాఫీస్ సూపర్ స్కీమ్ - రూ.20 లక్షలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే చేతికి రూ.40 లక్షలు!
"క్రెడిట్ కార్డు" వాడుతున్న వ్యక్తి చనిపోతే - దానిపై ఉన్న బిల్లు ఎవరు కట్టాలి?