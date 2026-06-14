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"పెట్టుబడి" పెట్టాలని ఆలోచిస్తున్నారా? - సరైన "మ్యూచువల్ ఫండ్" ఎలా ఎంచుకోవాలి?

మార్కెట్‌లో ఉన్న వివిధ రకాల 'మ్యూచువల్‌ ఫండ్స్' ఇవే! - వాటి పని తీరును బట్టి సరైనది ఎంచుకోవాలంటున్న నిపుణులు!

Types of Mutual Funds
Types of Mutual Funds (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 12:40 PM IST

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Types of Mutual Funds : దీర్ఘకాలిక వ్యూహంతో పొదుపు చేసేవారికి "మ్యూచవల్​ ఫండ్లు" అనువైన పెట్టుబడి మార్గం. ఇవి "అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ కంపెనీ(AMC)"ల ఆదేశాల మేరకు పని చేస్తాయి. ఈ సంస్థలు, ఒకే రకమైన పెట్టుబడి లక్ష్యాలను కలిగి ఉన్న అనేక మంది వ్యక్తులు, సంస్థాగత పెట్టుబడిదారుల నుంచి నిధులను సమీకరిస్తాయి. ఇలా సమీకరించిన ఇన్వెస్ట్​మెంట్స్​ను పర్యవేక్షించడం, నిర్వహించడం అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ కంపెనీ ఫండ్ మేనేజర్ల బాధ్యత. అయితే, మనలో చాలా మందికి ఈక్విటీ ఫండ్లు, డెట్‌ ఫండ్లు, హైబ్రిడ్‌ ఫండ్ల గురించి తెలిసి ఉంటుంది. కానీ, అవి మాత్రమే కాదు దేశీయ మార్కెట్‌లో అనేక ఫండ్లు ఉన్నాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు. మరి, మార్కెట్​లో ఉన్న వివిధ రకాల మ్యూచువల్ ఫండ్లు ఏంటి? వాటి పని తీరు ఏవిధంగా ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

మనీ మార్కెట్ ఫండ్లు :

స్వల్పకాలిక సెక్యూరిటీలను మనీ మార్కెట్​ ఫండ్లుగా చెబుతుంటారు. ఈ ఫండ్లు ట్రెజరీ బిల్లులు, కమర్షియల్ పేపర్ వంటి రిస్క్‌ తక్కువ ఉన్న, స్వల్పకాలిక సెక్యూరిటీలలో పెట్టుబడి పెడతాయి.

గ్రోత్ ఫండ్స్ :

ఈ రకం ఫండ్స్ ముఖ్యంగా అధిక వృద్ధి సామర్థ్యం ఉన్న సంస్థల స్టాక్స్‌లో ఇన్వెస్ట్​ చేయడం ద్వారా మూలధన వృద్ధిపై దృష్టి పెడతాయి. గణనీయమైన రాబడులను కోరుకునే దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులకు ఇవి అనుకూలంగా ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు.

ఇన్‌కం ఫండ్స్ :

ఇవి బాండ్లు, స్థిర-ఆదాయ సెక్యూరిటీలు లేదా డివిడెండ్ ఇచ్చే స్టాక్స్‌లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా క్రమమైన ఆదాయాన్ని పొందడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తాయి. ఇన్​కం ఫండ్లు స్థిరమైన ఆదాయ ప్రవాహాన్ని కోరుకునే పెట్టుబడిదారులకు అనుకూలంగా ఉంటాయని చెబుతున్నారు.

లిక్విడ్ ఫండ్లు :

స్వల్పకాలిక రుణ సాధనాలలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా లిక్విడిటీకి, భద్రతకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తాయి లిక్విడ్ ఫండ్లు. ఈ ఫండ్లపై రాబడి తక్కువే అయినప్పటికీ, వేగంగా నిధులు విత్​డ్రా చేసుకోవాలనుకునే పెట్టుబడిదారులకు అనువైనవిగా ఉంటాయి.

ట్యాక్స్‌ సేవింగ్‌ ఫండ్లు :

ట్యాక్స్‌ సేవింగ్‌ ఫండ్లను "ELSS" అని కూడా పిలుస్తారు. ఇవి సెక్షన్ 80C కింద ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్​ను అందిస్తాయి. ఈ రకం ఫండ్లు ప్రధానంగా ఈక్విటీలలో పెట్టుబడి పెడతాయి. ట్యాక్స్‌ సేవింగ్‌ ఫండ్లకు తప్పనిసరి లాక్-ఇన్ పీరియడ్‌ ఉంటుంది. తక్కువ వ్యయ నిష్పత్తి(Total Expense Ratio) వీటికి ఉన్న మరో ఆకర్షణీయమైన లక్షణం.

అగ్రెసివ్ గ్రోత్ ఫండ్లు :

అగ్రెసివ్ గ్రోత్ ఫండ్లు గణనీయమైన మూలధన వృద్ధిని లక్ష్యంగా చేసుకోవడంతో పాటు, మార్కెట్ నష్టాలను ఎదుర్కోవడానికి రెడీగా ఉంటాయి. దీర్ఘకాలిక దృక్పథం, రిస్క్ తీసుకునే వైఖరి ఉన్న ఇన్వెస్టర్స్​కు అనుకూలంగా ఉంటాయి ఈ ఫండ్స్.

పెన్షన్ ఫండ్లు :

ఇవి వివిధ రకాల పెట్టుబడుల్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా పదవీ విరమణ కోసం ఒక నిధి(కార్పస్‌)ని సృష్టించాలని టార్గెట్​గా పెట్టుకుంటాయి. రిటైర్​మెంట్ తర్వాత సురక్షితమైన ఆర్థిక భవిష్యత్తు కోసం ప్రణాళిక వేసుకునే వ్యక్తులకు ఇవి యూజ్ అవుతాయి.

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ఇండెక్స్ ఫండ్లు :

ఇవి మార్కెట్/ఇండెక్స్ పనితీరును అనుసరిస్తాయి. తద్వారా మొత్తం మార్కెట్‌కు లేదా నిర్దిష్ట విభాగాలకు తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన ఎక్స్‌పోజర్‌నందిస్తాయి.

సెక్టార్ ఫండ్లు :

నిర్దిష్ట పరిశ్రమలు లేదా రంగాలపై సెక్టార్ ఫండ్లు దృష్టి పెడతాయి. తద్వారా పెట్టుబడిదారులు.. మంచి పనితీరు కనబరుస్తాయని వారు నమ్మే రంగాలను లక్ష్యంగా చేసుకోవడానికి అవకాశం కల్పిస్తాయి.

ఫండ్స్ ఆఫ్ ఫండ్స్ :

ఫండ్స్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ఇతర మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెడతాయి. ఇన్వెస్ట్​మెంట్ ద్వారా వైవిధ్యభరితమైన పోర్ట్‌ఫోలియోను అందిస్తాయి.

అంతర్జాతీయ ఫండ్స్‌ :

అంతర్జాతీయ లేదా విదేశీ ఫండ్లు అనేవి పెట్టుబడిదారుడి నుంచి వచ్చిన డబ్బులను దేశం వెలుపల ఇన్వెస్ట్ చేస్తాయి. తద్వారా రిస్క్‌ను వైవిధ్యపరిచి, రాబడులను పెంచే ఛాన్స్ ఉంటుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

గిఫ్ట్ ఫండ్స్ :

దాతృత్వ విరాళాల కోసం గిఫ్ట్ ఫండ్స్​ను రూపొందించారు. ఈ ఫండ్స్ దాతలకు ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ అందిస్తూనే, వారి మంచి పనులకు సపోర్ట్ అందిస్తాయి.

ఎక్స్‌ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్లు(ETFలు) :

మ్యూచువల్ ఫండ్లు, స్టాక్స్‌కు సంబంధించిన అంశాలు ఎక్స్‌ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్లలో కలిసి ఉంటాయి. ఈ రకమైన ఫండ్స్ పెట్టుబడిదారులకు లిక్విడిటీని, వైవిధ్యభరితమైన ఎక్స్పోజర్‌ను అందిస్తాయి.

ఇలా మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న వివిధ రకాల ఫండ్లను పోల్చి చూస్తే, "సరైన మ్యూచువల్ ఫండ్లను" ఎంచుకోవడం ఈజీ అవుతుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అలాగే, మీ ఇన్వెస్ట్​మెంట్​ను అనుభవజ్ఞులైన ఎక్స్​పర్ట్స్ నిర్వహిస్తారు. కాబట్టి, వాటి నుంచి బెనిఫిట్ పొందడానికి మీరు నిపుణులై ఉండాల్సిన పని లేదు. చాలా రకాల ఫండ్లకు లాక్-ఇన్ పీరియడ్ ఉండదు, అందువల్ల మీకు అవసరమైనప్పుడు మీ ఇన్వెస్ట్​మెంట్​ను విత్​డ్రా చేసుకోవచ్చు. మీరు సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్(SIP) ద్వారా చిన్న మొత్తాలతో ఇన్వెస్ట్​మెంట్ స్టార్ట్ చేసి క్రమం తప్పకుండా పెట్టుబడులను కొనసాగించొచ్చని నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు.

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