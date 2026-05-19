సీనియర్​ సిటిజన్స్​కు అనేక రకాల "లోన్స్​" - ఎలా పొందాలో తెలుసా?

-ఆదాయం కారణంగా సీనియర్​ సిటిజన్స్​కు​ లోన్స్​ ఇచ్చేందుకు బ్యాంకులు వెనకడుగు - కానీ అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వీటి ఆధారంగా రుణం పొందొచ్చు!

Types of Loans for Senior Citizens
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 19, 2026 at 6:50 PM IST

Types of Loans for Senior Citizens: జీవితంలో ఏ దశలోనైనా ఆర్థిక అవసరాలు తలెత్తొచ్చు. వైద్య ఖర్చులు, ఇంటి నిర్వహణ, గృహ పునరుద్ధరణ సహా అనేక ఇతర ఖర్చులు ఉంటాయి. వయసులో ఉన్నవారు అయితే రకరకాల అవసరాల కోసం రుణం తీసుకుంటుంటారు. కానీ సీనియర్​ సిటిజన్ల పరిస్థితి ఇందుకు భిన్నం. ఎందుకంటే పరిమిత ఆదాయం కారణంగా వీరికి రుణాలు అంత సులభంగా లభించవు. అయితే, సీనియర్ల ఆర్థిక అవసరాలు తీర్చడానికి బ్యాంకులు, ఫైనాన్స్​ సంస్థలు కొన్ని ప్రత్యేక రుణాలను అందిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి ఆ లోన్స్​ ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

పర్సనల్​ లోన్స్​: యువత మాత్రమే కాకుండా సీనియర్‌ సిటిజన్లు కూడా వ్యక్తిగత రుణాలు తీసుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీటికి పూచీకత్తు అవసరం లేదంటున్నారు. ఎందుకుంటే చాలా బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలు పెన్షన్‌ లేదా ఇతర ఆదాయం ఆధారంగా సీనియర్‌ సిటిజన్లకు వ్యక్తిగత రుణాలను అందిస్తున్నాయంటున్నారు. ఆదాయం ఆధారంగా రుణ మొత్తాన్ని అంచనా వేస్తారని.. ఈఎంఐ కాలపరిమితి 3 నుంచి 5 సంవత్సరాలు ఉంటుందంటున్నారు. ఈ డబ్బులను వైద్యానికి, ఇంటి పునరుద్ధరణ సహా ఏ అవసరం కోసమైనా ఉపయోగించుకోవచ్చంటున్నారు.

పెన్షన్‌ లోన్స్‌: ఈ లోన్స్​ను ప్రత్యేకంగా ఉద్యోగ విరమణ చేసిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కోసం రూపొందించారంటున్నారు. అంటే పదవీ విరమణ తర్వాత పెన్షన్ పొందుతుంటే, ఈ పథకాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చంటున్నారు. 70 సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్నవారు దీనికి అర్హులే అంటున్నారు. బ్యాంకులు ఈ రుణాలను నెలవారీ పెన్షన్ ఆధారంగా అందిస్తాయని.. కొన్ని బ్యాంకులు కనీస డాక్యుమెంటేషన్ అవసరంతో ఈజీగా లోన్స్​ ఇస్తున్నాయని చెబుతున్నారు. పెన్షన్ ఆధారంగా రుణం మంజూరు చేస్తారని.. 3 నుంచి 7 సంవత్సరాల్లో తిరిగి చెల్లించాలని చెబుతున్నారు. ఇక ఈ రుణాలపై వడ్డీ రేట్లు చాలా తక్కువగా ఉంటాయని.. ఈఎంఐ చెల్లింపులను నేరుగా పెన్షన్ ఖాతా నుంచి బ్యాంకు తీసుకుంటుందంటున్నారు.

రివర్స్‌ మార్ట్‌గేజ్‌ లోన్స్‌: ఈ లోన్​లో ఇంటి విలువ ఆధారంగా బ్యాంకు నెలవారీగా స్థిర మొత్తాన్ని రుణంగా అందజేస్తుందంటున్నారు. ఇలా తీసుకున్న రుణాన్ని రుణగ్రహీత మరణించిన తర్వాత ఆస్తిని అమ్మడం ద్వారా బ్యాంకులు వడ్డీతో వసూలు చేసుకుంటాయంటున్నారు. ఇలాంటి లోన్​ ఆప్షన్​ను ఎంపిక చేసుకోవడం ద్వారా సీనియర్‌ సిటిజన్‌ తమ ఇంటిని అమ్మకుండానే రుణం పొంది నగదు అవసరాలు తీర్చుకోవచ్చంటున్నారు.

బంగారు రుణాలు: గోల్డ్​ కలిగి ఉన్న సీనియర్ సిటిజన్లు బంగారు రుణాల ద్వారా సరళమైన స్వల్పకాలిక ఆర్థిక సాయం పొందొచ్చంటున్నా నిపుణులు. వీటికి అదనంగా ఎలాంటి డాక్యుమెంటేషన్ అవసరం ఉండదని.. తక్కువ సమయంలో రుణం మంజూరవుతుందంటున్నారు. అంతేకాకుండా ఇతర వ్యక్తిగత రుణాలతో పోలిస్తే వీటిపై తక్కువ వడ్డీ ఛార్జీలు ఉంటాయని సూచిస్తున్నారు. రుణ మొత్తం బంగారం విలువపై ఆధారపడి ఉంటుంది. సీనియర్లకు ఈ రుణాలు అత్యవసర అవసరాలకు అనువైనవంటున్నారు.

గృహ రుణాలు: ఇంటిని కొనుగోలు చేయడానికి లేదా పునరుద్ధరించడానికి సీనియర్ సిటిజన్లకు గృహ రుణాలు అందుబాటులో ఉన్నాయంటున్నారు. వీరికి రుణం చెల్లించే సమయం తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, ఉద్యోగం చేసే యుక్త వయసు కుటుంబ సభ్యుడితో కలిసి లోన్​ తీసుకోవడం వల్ల అర్హత, రుణ కాలపరిమితి పెరుగుతుందంటున్నారు. గృహ రుణాలకు వడ్డీ రేట్లు మీ క్రెడిట్ స్కోర్, ఆదాయం ఆధారంగా సంవత్సరానికి 8-10% వరకు ఉంటాయని సూచిస్తున్నారు.

సెక్యూరిటీలపై రుణం: మ్యూచువల్‌ ఫండ్లు, ఎఫ్‌డీలు లేదా ఎల్‌ఐసీ పాలసీలపై రుణాలు తీసుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలాంటి సెక్యూర్డ్‌ రుణాలు పొందడం సులభమే కాకుండా తక్కువ వడ్డీని కూడా కలిగి ఉంటాయని.. పైగా FD ఉంటే, డిపాజిట్‌ను రద్దు చేయకుండా దానిపై రుణం తీసుకోవచ్చంటున్నారు. FDని సెక్యూరిటీగా ఉంచడం ద్వారా 90-95% వరకు రుణం పొందొచ్చని.. హామీ వల్ల వడ్డీ రేటు తక్కువే ఉంటుందంటున్నారు.

NBFCల ద్వారా: ఏదైనా బ్యాంకు రుణం ఇవ్వడానికి నిరాకరించినా లేదా షరతులు అంగీకరించకపోయినా ఎన్‌బీఎఫ్‌సీ నుంచి రుణం తీసుకోవచ్చంటున్నారు. క్రెడిట్ స్కోర్, వయసు విషయంలో NBFCలు బ్యాంకుల్లా కఠినంగా ఉండవని.. కానీ వడ్డీ రేటు కాస్త ఎక్కువగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

