పీఎఫ్​ ఖాతాదారులకు 7 రకాల పెన్షన్లు - అవేంటో మీకు తెలుసా?

- PF​ అకౌంట్​ ఉన్న వ్యక్తులకు ఎంప్లాయీస్ పెన్షన్ స్కీమ్ (EPS) ద్వారా పెన్షన్​ - అయితే ఈ స్కీమ్​ ద్వారా లభించే పెన్షన్ల రకాలేంటో మీకు తెలుసా?

Types of EPFO Pensions (Getty Images)
Published : March 21, 2026 at 11:38 AM IST

Types of EPFO Pensions: ఉద్యోగం చేసే ప్రతి ఒక్కరికీ పీఎఫ్​ అకౌంట్​ ఉంటుంది. దీనిని ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్​ నిర్వహిస్తోంది. అయితే, పీఎఫ్​ అకౌంట్​ అంటే రిటైర్మెంట్ తర్వాత భారీ మొత్తంలో డబ్బును పొందవచ్చు అని మాత్రమే చాలా మందికి తెలుసు. కానీ, పీఎఫ్​ అకౌంట్​ ఉన్న వారికి ఎంప్లాయీస్ పెన్షన్ స్కీమ్ (EPS) కింద ఏడు రకాల పెన్షన్ ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ఇవి PF సభ్యుడిని మాత్రమే కాకుండా అతని కుటుంబాన్ని కూడా ఆర్థికంగా రక్షిస్తాయి. ఇంతకీ ఆ పెన్షన్​ రకాలు ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

పెన్షన్​ ఎలా అందుతుంది? : ప్రతి నెలా ఉద్యోగి ప్రాథమిక వేతనం నుంచి 12% పీఎఫ్ అకౌంట్​కు ట్రాన్స్​ఫర్​ అవుతుంది. కంపెనీ కూడా అంతే మొత్తాన్ని జమ చేస్తుంది. అయితే, యాజమాన్యం ఇచ్చే 12% వాటాలో 8.33% నేరుగా ఎంప్లాయీస్ పెన్షన్ స్కీమ్ (EPS) లోకి వెళ్తుంది. ఇదే భవిష్యత్తులో మీకు పెన్షన్ రూపంలో అందుతుంది.

పెన్షన్​ రకాలు ఇవే :

  1. సూపర్ యాన్యుయేషన్ పెన్షన్: ఈపీఎఫ్ఓ పెన్షన్ పథకాలకు ఇది మూలస్తంభం. ఈ పెన్షన్​ గురించి అందరికీ తెలిసిందే. ఇది పొందాలంటే ఒక ఉద్యోగి వయసు 58 సంవత్సరాలు నిండి, కనీసం 10 సంవత్సరాల సర్వీస్ పూర్తి చేసి ఉంటే నెలవారీ పెన్షన్ పొందడానికి అర్హులు. ఒకవేళ మీరు 60 సంవత్సరాల వరకుపెన్షన్ తీసుకోకుండా ఉంటే, ఏటా 4% చొప్పున అదనపు పెన్షన్ ప్రయోజనం లభిస్తుంది.
  2. ముందస్తు పెన్షన్: కొన్నిసార్లు పదవీ విరమణ ముగియకముందే డబ్బులు అవసరం ఉంటాయి. ఇలాంటి సందర్భాల్లో కూడా ముందే పెన్షన్​ తీసుకోవచ్చు. అందుకు ఆ ఉద్యోగి వయసు 50 ఏళ్లు నిండి, 10 ఏళ్ల సర్వీసు ఉంటే సరిపోతుంది. అయితే ఈ పెన్షన్​ కావాలనుకునే వారు ఓ విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. 58 ఏళ్ల లోపు ఫించన్​ తీసుకోవాలనుకుంటే ప్రతి ఏడాది పెన్షన్ మొత్తంలో 4 శాతం తగ్గుతుంది. కాబట్టి ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి.
  3. వికలాంగ పెన్షన్​: సర్వీస్ సమయంలో ఏదైనా ప్రమాదం జరిగి శాశ్వత లేదా పూర్తి వైకల్యం ఏర్పడితే ఈ పెన్షన్​ ద్వారా వెంటనే ఆర్థిక సహాయం అందుతుంది. దీనికి 10 సంవత్సరాల సర్వీస్​ ఉండాలనే నియమం లేదు. వెంటనే క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు.
  4. కుటుంబ పెన్షన్​: ఒకవేళ పీఎఫ్ అకౌంట్​ ఉన్న వ్యక్తి మరణిస్తే.. వారి భార్య లేదా భర్తకు పెన్షన్ లభిస్తుంది. జీవిత భాగస్వామితో పాటు 25 ఏళ్ల లోపు వయసు ఉన్న ఇద్దరు పిల్లలకు కూడా పెన్షన్ ప్రయోజనాలు అందుతాయి.
  5. అనాథ పెన్షన్: దురదృష్టవశాత్తు పీఎఫ్ సభ్యుడు, వారి జీవిత భాగస్వామి ఇద్దరూ మరణిస్తే.. వారి పిల్లలకు అనాథ పెన్షన్ అందుతుంది. పిల్లలకు 25 సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు ఈ నగదు అందుతుంది. వారి చదువు, ఇతర అవసరాలకు ఇది ఉపయోగపడుతుంది.
  6. నామినీ పెన్షన్​: ​అకౌంట్​ ఉన్న ఉద్యోగికి భార్య లేదా పిల్లలు లేకపోతే పీఎఫ్ రికార్డులలో ఎవరి పేరు అయితే నామినీగా ఉంటుందో వారికి పెన్షన్ అందుతుంది.
  7. డిపెండెంట్​ పేరెంట్స్​ పెన్షన్​: సభ్యునికి పెళ్లి కాకపోయినా లేదా భార్యాపిల్లలు ఎవరూ లేకపోయినా వారిపై ఆధారపడిన తల్లిదండ్రులకు ఈ పెన్షన్ లభిస్తుంది.

పెన్షన్​ను ఎలా లెక్కిస్తారు: ఈపీఎఫ్​ఓ పెన్షన్​ను లెక్కించడానికి ఓ ప్రత్యేకమైన ఫార్ములాను ఉపయోగిస్తారు.

పెన్షన్ మొత్తాన్ని నెలవారీ పెన్షన్ = (పెన్షనబుల్ శాలరీ × పెన్షనబుల్ సర్వీస్) / 70 అనే ఫార్ములా ద్వారా నిర్ణయిస్తారు. ఇక్కడ "పెన్షనబుల్ శాలరీ" అనేది గత 60 నెలల్లో సగటు నెలవారీ జీతం.

