పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు 7 రకాల పెన్షన్లు - అవేంటో మీకు తెలుసా?
- PF అకౌంట్ ఉన్న వ్యక్తులకు ఎంప్లాయీస్ పెన్షన్ స్కీమ్ (EPS) ద్వారా పెన్షన్ - అయితే ఈ స్కీమ్ ద్వారా లభించే పెన్షన్ల రకాలేంటో మీకు తెలుసా?
Published : March 21, 2026 at 11:38 AM IST
Types of EPFO Pensions: ఉద్యోగం చేసే ప్రతి ఒక్కరికీ పీఎఫ్ అకౌంట్ ఉంటుంది. దీనిని ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ నిర్వహిస్తోంది. అయితే, పీఎఫ్ అకౌంట్ అంటే రిటైర్మెంట్ తర్వాత భారీ మొత్తంలో డబ్బును పొందవచ్చు అని మాత్రమే చాలా మందికి తెలుసు. కానీ, పీఎఫ్ అకౌంట్ ఉన్న వారికి ఎంప్లాయీస్ పెన్షన్ స్కీమ్ (EPS) కింద ఏడు రకాల పెన్షన్ ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ఇవి PF సభ్యుడిని మాత్రమే కాకుండా అతని కుటుంబాన్ని కూడా ఆర్థికంగా రక్షిస్తాయి. ఇంతకీ ఆ పెన్షన్ రకాలు ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పెన్షన్ ఎలా అందుతుంది? : ప్రతి నెలా ఉద్యోగి ప్రాథమిక వేతనం నుంచి 12% పీఎఫ్ అకౌంట్కు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. కంపెనీ కూడా అంతే మొత్తాన్ని జమ చేస్తుంది. అయితే, యాజమాన్యం ఇచ్చే 12% వాటాలో 8.33% నేరుగా ఎంప్లాయీస్ పెన్షన్ స్కీమ్ (EPS) లోకి వెళ్తుంది. ఇదే భవిష్యత్తులో మీకు పెన్షన్ రూపంలో అందుతుంది.
పెన్షన్ రకాలు ఇవే :
- సూపర్ యాన్యుయేషన్ పెన్షన్: ఈపీఎఫ్ఓ పెన్షన్ పథకాలకు ఇది మూలస్తంభం. ఈ పెన్షన్ గురించి అందరికీ తెలిసిందే. ఇది పొందాలంటే ఒక ఉద్యోగి వయసు 58 సంవత్సరాలు నిండి, కనీసం 10 సంవత్సరాల సర్వీస్ పూర్తి చేసి ఉంటే నెలవారీ పెన్షన్ పొందడానికి అర్హులు. ఒకవేళ మీరు 60 సంవత్సరాల వరకుపెన్షన్ తీసుకోకుండా ఉంటే, ఏటా 4% చొప్పున అదనపు పెన్షన్ ప్రయోజనం లభిస్తుంది.
- ముందస్తు పెన్షన్: కొన్నిసార్లు పదవీ విరమణ ముగియకముందే డబ్బులు అవసరం ఉంటాయి. ఇలాంటి సందర్భాల్లో కూడా ముందే పెన్షన్ తీసుకోవచ్చు. అందుకు ఆ ఉద్యోగి వయసు 50 ఏళ్లు నిండి, 10 ఏళ్ల సర్వీసు ఉంటే సరిపోతుంది. అయితే ఈ పెన్షన్ కావాలనుకునే వారు ఓ విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. 58 ఏళ్ల లోపు ఫించన్ తీసుకోవాలనుకుంటే ప్రతి ఏడాది పెన్షన్ మొత్తంలో 4 శాతం తగ్గుతుంది. కాబట్టి ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి.
- వికలాంగ పెన్షన్: సర్వీస్ సమయంలో ఏదైనా ప్రమాదం జరిగి శాశ్వత లేదా పూర్తి వైకల్యం ఏర్పడితే ఈ పెన్షన్ ద్వారా వెంటనే ఆర్థిక సహాయం అందుతుంది. దీనికి 10 సంవత్సరాల సర్వీస్ ఉండాలనే నియమం లేదు. వెంటనే క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు.
- కుటుంబ పెన్షన్: ఒకవేళ పీఎఫ్ అకౌంట్ ఉన్న వ్యక్తి మరణిస్తే.. వారి భార్య లేదా భర్తకు పెన్షన్ లభిస్తుంది. జీవిత భాగస్వామితో పాటు 25 ఏళ్ల లోపు వయసు ఉన్న ఇద్దరు పిల్లలకు కూడా పెన్షన్ ప్రయోజనాలు అందుతాయి.
- అనాథ పెన్షన్: దురదృష్టవశాత్తు పీఎఫ్ సభ్యుడు, వారి జీవిత భాగస్వామి ఇద్దరూ మరణిస్తే.. వారి పిల్లలకు అనాథ పెన్షన్ అందుతుంది. పిల్లలకు 25 సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు ఈ నగదు అందుతుంది. వారి చదువు, ఇతర అవసరాలకు ఇది ఉపయోగపడుతుంది.
- నామినీ పెన్షన్: అకౌంట్ ఉన్న ఉద్యోగికి భార్య లేదా పిల్లలు లేకపోతే పీఎఫ్ రికార్డులలో ఎవరి పేరు అయితే నామినీగా ఉంటుందో వారికి పెన్షన్ అందుతుంది.
- డిపెండెంట్ పేరెంట్స్ పెన్షన్: సభ్యునికి పెళ్లి కాకపోయినా లేదా భార్యాపిల్లలు ఎవరూ లేకపోయినా వారిపై ఆధారపడిన తల్లిదండ్రులకు ఈ పెన్షన్ లభిస్తుంది.
పెన్షన్ను ఎలా లెక్కిస్తారు: ఈపీఎఫ్ఓ పెన్షన్ను లెక్కించడానికి ఓ ప్రత్యేకమైన ఫార్ములాను ఉపయోగిస్తారు.
పెన్షన్ మొత్తాన్ని నెలవారీ పెన్షన్ = (పెన్షనబుల్ శాలరీ × పెన్షనబుల్ సర్వీస్) / 70 అనే ఫార్ములా ద్వారా నిర్ణయిస్తారు. ఇక్కడ "పెన్షనబుల్ శాలరీ" అనేది గత 60 నెలల్లో సగటు నెలవారీ జీతం.
