ETV Bharat / business

'సెల్ఫ్ మేడ్ బిలియనీర్లు'గా భారత సంతతి టెకీలు- 22ఏళ్ల వయసులోనే వందల కోట్ల ఆస్తి- మార్క్ జుకర్‌బర్గ్ రికార్డ్​ బ్రేక్

సెల్ఫ్ మేడ్ బిలియనీర్లుగా ఆదర్శ్ హిరేమత్, సూర్య మిధా- భారత సంతతి టెకీల కొత్త రికార్డు

Indian Origin Techies Self Made Billionaires
Indian Origin Techies Self Made Billionaires (X @mercor_ai)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 2, 2025 at 1:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Indian Origin Techies Self Made Billionaires : భారత సంతతి టెకీలు మరోసారి అగ్రరాజ్యం అమెరికాలో సత్తా చాటారు. తామేంటో నిరూపించారు. యువతేజాలు ఆదర్శ్ హిరేమత్, సూర్య మిధా 22 ఏళ్ల వయసులోనే 'సెల్ఫ్ మేడ్ బిలియనీర్లు' అయ్యారు. బ్రెండన్ ఫుడీ అనే తమ క్లాస్‌మేట్‌తో కలిసి వారు స్థాపించిన ఏఐ రిక్రూటింగ్ స్టార్టప్‌ 'మెర్కోర్' అనూహ్య విజయాన్ని సాధించడంతో ఇది సాధ్యమైంది. చిన్న వయసులో 'సెల్ఫ్ మేడ్ బిలియనీర్' అయిన రికార్డు ఇప్పటిదాకా ఫేస్‌బుక్ (మెటా) అధినేత మార్క్ జుకర్‌బర్గ్ పేరిట ఉండేది. ఆయన 2008లో 23 ఏళ్ల వయసులో బిలియనీర్ అయ్యారు. మన ఆదర్శ్ హిరేమత్, సూర్య మిధాలు ఇంతకంటే తక్కువ వయసులోనే బిలియనీర్లుగా ఎదిగి, జుకర్‌బర్గ్ రికార్డును తిరగ రాశారు.

మెర్కోర్​కు రూ.3,100 కోట్ల నిధులు
మెర్కోర్ కంపెనీ అమెరికాలోని శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో నగరం కేంద్రంగా పనిచేస్తోంది. ఇటీవలే ఇది రూ.3,100 కోట్ల నిధులను సమీకరించింది. ప్రస్తుతం ఈ కంపెనీ మార్కెట్ విలువ దాదాపు రూ.88వేల కోట్లుగా ఉంది. మెర్కోర్​కు సీఈఓగా బ్రెండన్ ఫుడీ, చీఫ్ టెక్నాలజీ ఆఫీసర్ (సీటీఓ)గా ఆదర్శ్ హిరేమత్, కంపెనీ బోర్డు ఛైర్మన్‌గా సూర్య మిధాలు కీలక బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. కంపెనీ ఆర్థిక పురోగతి వల్ల ఈ ముగ్గురు చిన్న వయసులోనే సెల్ఫ్ మేడ్ బిలియనీర్లుగా ఎదిగారని ఫోర్బ్స్ తెలిపింది.

మహిళా విభాగంలో లూసీ గువో మెరుపు
'స్కేల్ ఏఐ' కంపెనీ సహ వ్యవస్థాపకురాలు 30 ఏళ్ల లూసీ గువో ప్రపంచంలోనే అతి పిన్న వయస్కురాలైన సెల్ఫ్ మేడ్ మహిళా బిలియనీర్‌గా రికార్డును సొంతం చేసుకున్నారు. అంతకుముందు ఈ రికార్డు ప్రముఖ అమెరికన్ సింగర్, సాంగ్ రైటర్ టేలర్ స్విఫ్ట్ పేరిట ఉండేది.

'వ్యక్తిగత సంపద' జాబితాలోనూ టాప్-3లోకి
వ్యక్తిగత సంపద రూ.8వేల కోట్లు (బిలియన్ డాలర్లు) దాటిన అమెరికన్ టెక్ కంపెనీల వ్యవస్థాపకుల జాబితాలోనూ బ్రెండన్ ఫుడీ, ఆదర్శ్ హిరేమత్, సూర్య మిధాలకు టాప్ ర్యాంకులు దక్కడం విశేషం. ఇందులో నంబర్ 1 స్థానంలో ‘పాలీమార్కెట్’ కంపెనీ సీఈఓ 27 ఏళ్ల షేన్ కోప్లాన్ నిలిచారు. ఆయన తర్వాతి స్థానాల్లో బ్రెండన్ ఫుడీ, ఆదర్శ్ హిరేమత్, సూర్య మిధా ఉన్నారు. 20 రోజుల క్రితమే న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (NYSE) మాతృ సంస్థ అయిన ఇంటర్‌ కాంటినెంటల్ ఎక్స్ఛేంజ్ నుంచి రూ.16వేల కోట్ల పెట్టుబడిని షేన్ కోప్లాన్ అందుకున్నారు. దీంతో ఆయన వెంటనే బిలియనీర్ అయిపోయారు. షేన్ కోప్లాన్ కంటే ముందు ఈ ర్యాంకులో స్కేల్ ఏఐ కంపెనీ వ్యవస్థాపకుడు 28 ఏళ్ల అలెగ్జాండర్ వాంగ్ దాదాపు 18 నెలల పాటు కొనసాగారు.

ఆదర్శ్, సూర్య జీవిత విశేషాలు

  • సూర్య మిధా తల్లిదండ్రులు న్యూదిల్లీ నుంచి అమెరికాకు వలస వెళ్లారు. ఆయన మౌంటెన్ వ్యూ ఏరియాలో జన్మించారు. కాలిఫోర్నియాలోని శాన్ జోస్‌లో పెరిగారు.
  • కాలిఫోర్నియాలోని శాన్ జోస్‌లో ఉన్న బెల్లార్మైన్ కాలేజ్ ప్రిపరేటరీ అనే ఆల్ బాయ్స్ మాధ్యమిక పాఠశాలలో ఆదర్శ్ హిరేమత్, సూర్య మిధా చదువుకున్నారు.
  • స్కూలులోని డిబేట్ టీమ్‌లో ఆదర్శ్, సూర్య కలిసి ఉండేవారు. ఒకే సంవత్సరంలో మూడు జాతీయ స్థాయి డిబేట్ పోటీల్లో గెలిచిన రికార్డు వీరి టీమ్ సొంతం.

'ఆ కోర్సును మానేయబట్టే ఈ సక్సెస్'
ఆదర్శ్ హిరేమత్ హార్వర్డ్ విశ్వవిద్యాలయంలో కంప్యూటర్ సైన్స్ కోర్సు చేశారు. మెర్కోర్ కంపెనీని ఏర్పాటు చేసేందుకు కంప్యూటర్ సైన్స్ కోర్సును మధ్యలోనే (రెండేళ్ల తర్వాత) వదిలేశారు. ఇంకో రెండు నెలలు చదివి ఉంటే, ఆయనకు కంప్యూటర్ సైన్స్ కోర్సు పట్టా వచ్చి ఉండేది. ఆ రెండు నెలలను త్యాగం చేసి, హుటాహుటిన మెర్కోర్ కంపెనీని ఏర్పాటుచేయబట్టే తాను సక్సెస్ అయ్యానని ఆదర్శ్ హిరేమత్ అంటున్నారు. తక్కువ టైంలో పెద్ద విజయం దక్కడానికి అదే పెద్ద కారణమని ఆయన చెబుతున్నారు. బ్రెండన్ ఫుడీ, సూర్య మిధా జార్జ్‌టౌన్ యూనివర్సిటీలో విదేశీ అధ్యయనాల విభాగంలో బ్యాచిలర్స్ కోర్సుల్లో చేరారు. హార్వర్డ్ వర్సిటీలో ఆదర్శ్ హిరేమత్ చదువును మానేసిన వెంటనే, వీరిద్దరు జార్జ్‌టౌన్ వర్సిటీలో చదువుకు స్వస్తి పలికారు. ఆదర్శ్ హిరేమత్‌కు చెందిన హాస్టల్ రూం నుంచే టెక్ కంపెనీ మెర్కోర్ కార్యకలాపాలను ఆరంభించడం గమనార్హం. ఈ ముగ్గురికి కూడా ప్రముఖ టెక్ వ్యాపార దిగ్గజం పీటర్ థీల్ ఏర్పాటు చేసిన థీల్ ఫెలోషిప్‌ లభించడం విశేషం.

TAGGED:

INDIAN TECHIES BILLIONAIRES
MERCOR AI RECRUITING STARTUP
INDIAN TECHIES BILLIONAIRES STORY
SURYA MIDHA SELF MADE BILLIONAIRES
INDIAN ORIGIN TECHIES BILLIONAIRES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

శైవ క్షేత్రాలకు వెళతారా? - TGSRTC 'స్పెషల్​ బస్సులు' మీకోసమే

పిగ్గీ బ్యాంకు : పంది బొమ్మే ఎందుకు?

గోధుమపిండితో "గులాబ్​ జామున్​" - జ్యూసీజ్యూసీగా.. సూపర్​ టేస్టీగా !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.