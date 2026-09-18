'స్పామ్ కాల్స్ కట్టడికి AI ఆధారిత గుర్తింపు వ్యవస్థ'- రూల్స్ కఠినం చేసిన ట్రాయ్
నిర్దేశిత 140, 1600 సిరీస్లకు చెందిన నంబర్లను స్పామ్గా గుర్తించడానికి (ఫ్లాగ్ చేయడానికి) ట్రూకాలర్ వంటి యాప్లకు అనుమతి ఉండదని స్పష్టం
Published : September 18, 2026 at 4:38 PM IST
TRAI Guidelines for Spam Calls : స్పామ్ కాల్స్, మెసేజ్లను అరికట్టడానికి టెలికాం నియంత్రణ సంస్థ ట్రాయ్ (TRAI) నిబంధనలను మరింత కఠినం చేసింది. ఇందులో భాగంగా అనుమానిత స్పామ్ను గుర్తించడానికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ఆధారిత గుర్తింపు వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టడంతో పాటు, వినియోగదారుల కోసం అప్పీల్ చేసుకునే సదుపాయాన్ని కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చింది. స్పామ్కు పాల్పడే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందని భావించే నంబర్లను తప్పనిసరిగా గుర్తించి, షేర్ చేయాలని టెలికాం ఆపరేటర్లకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
కొత్తగా సవరించిన నిబంధనల ప్రకారం, జియో, ఎయిర్టెల్, వీఐ లాంటి టెలికాం సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు స్పామ్ పంపే అవకాశం ఎక్కువగా ఉన్న నంబర్లను గుర్తించి, ఆ సమాచారాన్ని తమలో తాము పంచుకోవాలి. ఒకే సెండర్కు చెందిన 5 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ నంబర్లు 10 రోజుల వ్యవధిలో స్పామ్గా తేలితే, వాటిపై లోతైన విచారణ జరుగుతుంది. నిబంధనల ఉల్లంఘన తీవ్రత ఆధారంగా కేవైసీ (KYC) పునఃపరిశీలన, భౌతిక ధ్రువీకరణ, అవుట్గోయింగ్ సేవలను నిలిపివేయడం లేదా కనెక్షన్ను పూర్తిగా రద్దు చేయడం వంటి చర్యలు తీసుకుంటారు. ఎలాంటి మానవ ప్రమేయం లేకుండా సాఫ్ట్వేర్, ఆటోమేటెడ్ ప్లాట్ఫారమ్లు, రోబోకాల్స్ లేదా రికార్డెడ్ వాయిస్ టెక్నాలజీ ద్వారా వచ్చే కాల్స్ను 'అప్లికేషన్-టు-పర్సన్' (A2P) కాల్స్గా వర్గీకరించింది. వీటిలో ఆటోడైలింగ్, రోబోకాల్స్, ముందుగా రికార్డ్ చేసిన లేదా కృత్రిమ వాయిస్ టెక్నాలజీలు కూడా ఉన్నాయి.
A2P కాల్స్ చేసే సంస్థలు ఆయా నంబర్ల వివరాలను తమ టెలికామ్ ఆపరేటర్కు ముందే డిక్లేర్ చేయాలని ట్రాయ్ స్పష్టం చేసింది. అలా ప్రకటించకుండా చేసే కాల్స్ను 'స్పామ్' (UCC) గానే పరిగణిస్తారు. వీరికి నిర్దిష్ట మినహాయింపులతో A2P కాల్స్కు నిమిషానికి 5 పైసల వరకు టెర్మినేషన్ ఛార్జీని కూడా విధించేలా నిబంధనలను సవరించింది. అయితే, అధికారిక వాణిజ్య కాల్స్ కోసం కేటాయించిన సిరీస్ నంబర్లకు దీని నుంచి మినహాయింపు కల్పించింది. హెడర్లు, కంటెంట్ టెంప్లేట్ల దుర్వినియోగానికి వ్యతిరేకంగా ట్రాయ్ రక్షణ చర్యలను కూడా పటిష్టం చేసింది. అలాగే నిర్దేశిత 140xx, 1600xx, 1601xx సిరీస్ల నుంచి వచ్చే కాల్స్ను ట్రూకాలర్ వంటి కాల్-మేనేజ్మెంట్ అప్లికేషన్లు పూర్తిగా బ్లాక్ చేయడం, ఫిల్టర్ చేయడం లేదా స్పామ్-ట్యాగ్ చేయడాన్ని నిషేధించింది. ఈ సిరీస్లను కొన్ని వాణిజ్య, సేవా సంబంధిత కమ్యూనికేషన్ల కోసం ఉపయోగిస్తారని, యాప్లు కొత్త నిబంధనలకు కట్టుబడి ఉండాల్సి ఉంటుందని పేర్కొంది.