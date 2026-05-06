"ట్రాఫిక్ చలాన్ల" పేరుతో కొత్తరకం సైబర్ మోసం - ఈ మెసేజ్లు ఓపెన్ చేస్తే మీ పనైపోయినట్లే!
Published : May 6, 2026 at 2:51 PM IST
Traffic Challan Cyber Fraud Alert : నేటి డిజిటల్ యుగంలో రోజురోజుకు సైబర్ మోసాలు పెరిగిపోతున్నాయి. మారిన టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా సైబర్ నేరగాళ్లూ అప్డేట్ అవుతూ కొత్త తరహా మోసాలకు తెరలేపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈజీ మనీకి అలవాటు పడిన కొందరు కేటుగాళ్లు రోజుకో రకం నయా ఫ్రాడ్స్తో జనాలను ఆందోళనకు గురి చేస్తున్నారు. నిన్న మొన్నటి వరకు ఈకేవైసీ, ఖరీదైన గిఫ్ట్లు, క్రెడిట్, డెబిడ్ కార్డ్ యాక్టివేషన్ పేరుతో మోసాలకు పాల్పడిన సైబర్ మాయగాళ్లు ఇప్పుడు రూటు మార్చారు.
ఇటీవల ట్రాఫిక్ చలాన్ల పేరుతో కొత్తరకం దోపిడీకి పాల్పడుతున్నారు. మీకు ట్రాఫిక్ చలాన్ పెండింగ్లో ఉందంటూ ఏదైనా మెసేజ్ వచ్చిందా? అయితే, తస్మాత్ జాగ్రత్త. ఎందుకంటే ట్రాఫిక్ చలాన్ పెండింగ్లో ఉందంటూ ఎస్సెమ్మెస్లు పంపుతూ అమాయక ప్రజల నుంచి డబ్బులు దోచేస్తున్నారు సైబర్ మోసగాళ్లు. ఈ క్రమంలోనే పీఐబీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ విభాగం అధికారులు అలాంటి మోసాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూ ట్విట్టర్(ఎక్స్)లో ఒక పోస్టు పెట్టారు. అందులో ట్రాఫిక్ చలాన్ల పేరుతో జరుగుతున్న సైబర్ మోసాల బారినపడకుండా ఉండడం కోసం కొన్ని జాగ్రత్తలు సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
నార్మల్గా రోడ్డుపై వెళ్తున్నప్పుడు ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఏమైనా అతిక్రమిస్తే ప్రధాన కూడళ్లలో ఉండే కెమెరాల ద్వారా మన వెహికల్కు చలాన్ వేస్తుంటారు ట్రాఫిక్ అధికారులు. అందుకు సంబంధించిన ఫైన్ను ట్రాఫిక్ పోలీసులు మన రిజిస్టర్ మొబైల్ నంబర్కు ఎస్సెమ్మెస్ రూపంలో సెండ్ చేస్తుంటారు. అలాగే, కొన్నిసార్లు స్పెషల్ డ్రైవ్లు చేపడుతూ వాహనంపై ఏమైనా చలాన్లు ఉంటే స్పాట్లోనే లింకులు పంపించి ఫైన్ కట్టించుకుంటుంటారు. దీన్ని అవకాశంగా తీసుకున్న కొందరు సైబర్ నేరగాళ్లు ప్రస్తుతం కొత్త తరహా మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ట్రాఫిక్ పోలీసులు పంపినట్లుగా మీ వెహికల్పై చలాన్ పెండింగ్లో ఉందంటూ మెసేజ్లు పంపుతున్నారు. మీకు అలా ఏదైనా మెసేజ్లు వస్తున్నాయా? అయితే, ఒక్క క్షణం ఆగండి. తొందరపడి అలాంటి మెసేజ్తో వచ్చిన లింక్లపై క్లిక్ చేసేయొద్దు.. ముందుగా వెరిఫై చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు పీఐబీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ విభాగం అధికారులు.
🚨 Got an SMS saying your traffic challan is pending⁉️— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 4, 2026
🫸STOP! Verify first🔍
Scammers are sending #fake RTO e-challan links, APKs & PDFs via SMS/WhatsApp that look official.⚠️
Clicking such links can compromise your OTPs and lead to unauthorised bank/UPI transactions.
సైబర్ మోసగాళ్లు నకిలీ RTO ఈ-చలాన్ లింక్లు, ఏపీకే, పీడీఎఫ్లను ఎస్సెమ్మెస్స్/వాట్సప్ ద్వారా పంపిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. ఇలాంటి లింక్లపై క్లిక్ చేయడం వల్ల మీ ఓటీపీలు ప్రమాదంలో పడొచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఆ ఓటీపీలు అనధికారిక బ్యాంకు/యూపీఐ లావాదేవీలకు కూడా దారితీయొచ్చంటున్నారు అధికారులు. ముఖ్యంగా పెండింగ్ ట్రాఫిక్ చలాన్ల పేరుతో మెసేజ్లలో వచ్చిన చలాన్ లింక్లపై అస్సలు క్లిక్ చేయొద్దని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, వాట్సప్/ఎస్సెమ్మెస్ ద్వారా వచ్చిన ఏపీకే ఫైల్స్ని ఎప్పుడూ ఇన్స్టాల్ చేయొద్దని హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఒకవేళ మీ వాహనంపై వాస్తవంగానే ట్రాఫిక్ చలాన్స్ ఉండి ఇలాంటి సందేశాలు వస్తే ముందుగా echallan.parivahan.gov.in అధికారిక వెబ్సైట్లో చెక్ చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, అధికారిక స్టోర్ల నుంచి మాత్రమే ఏవైనా యాప్లను ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. మీకు కూడా ట్రాఫిక్ చలాన్లు పెండింగ్ అంటూ ఇలాంటి లింక్లు వచ్చినప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలని, ఏదైనా అనుమానం ఉంటే సైబర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాలని సూచిస్తున్నారు పీఐబీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ విభాగం అధికారులు.
