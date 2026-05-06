"ట్రాఫిక్ చలాన్ల" పేరుతో కొత్తరకం సైబర్ మోసం - ఈ మెసేజ్​లు ఓపెన్ చేస్తే మీ పనైపోయినట్లే!

Traffic Challan Cyber Fraud Alert
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 6, 2026 at 2:51 PM IST

Traffic Challan Cyber Fraud Alert : నేటి డిజిటల్ యుగంలో రోజురోజుకు సైబర్ మోసాలు పెరిగిపోతున్నాయి. మారిన టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా సైబర్ నేరగాళ్లూ అప్​డేట్ అవుతూ కొత్త తరహా మోసాలకు తెరలేపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈజీ మనీకి అలవాటు పడిన కొందరు కేటుగాళ్లు రోజుకో రకం నయా ఫ్రాడ్స్​తో జనాలను ఆందోళనకు గురి చేస్తున్నారు. నిన్న మొన్నటి వరకు ఈకేవైసీ, ఖరీదైన గిఫ్ట్​లు, క్రెడిట్, డెబిడ్ కార్డ్ యాక్టివేషన్​ పేరుతో మోసాలకు పాల్పడిన సైబర్ మాయగాళ్లు ఇప్పుడు రూటు మార్చారు.

ఇటీవల ట్రాఫిక్ చలాన్ల పేరుతో కొత్తరకం దోపిడీకి పాల్పడుతున్నారు. మీకు ట్రాఫిక్ చలాన్ పెండింగ్​లో ఉందంటూ ఏదైనా మెసేజ్ వచ్చిందా? అయితే, తస్మాత్ జాగ్రత్త. ఎందుకంటే ట్రాఫిక్‌ చలాన్‌ పెండింగ్‌లో ఉందంటూ ఎస్సెమ్మెస్​​లు పంపుతూ అమాయక ప్రజల నుంచి డబ్బులు దోచేస్తున్నారు సైబర్ మోసగాళ్లు. ఈ క్రమంలోనే పీఐబీ ఫ్యాక్ట్‌ చెక్‌ విభాగం అధికారులు అలాంటి మోసాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూ ట్విట్టర్​(ఎక్స్​)లో ఒక పోస్టు పెట్టారు. అందులో ట్రాఫిక్ చలాన్ల పేరుతో జరుగుతున్న సైబర్ మోసాల బారినపడకుండా ఉండడం కోసం కొన్ని జాగ్రత్తలు సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

నార్మల్​గా రోడ్డుపై వెళ్తున్నప్పుడు ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఏమైనా అతిక్రమిస్తే ప్రధాన కూడళ్లలో ఉండే కెమెరాల ద్వారా మన వెహికల్​కు చలాన్ వేస్తుంటారు ట్రాఫిక్ అధికారులు. అందుకు సంబంధించిన ఫైన్​ను ట్రాఫిక్ పోలీసులు మన రిజిస్టర్ మొబైల్ నంబర్​కు ఎస్సెమ్మెస్ రూపంలో సెండ్ చేస్తుంటారు. అలాగే, కొన్నిసార్లు స్పెషల్ డ్రైవ్​లు చేపడుతూ వాహనంపై ఏమైనా చలాన్లు ఉంటే స్పాట్​లోనే లింకులు పంపించి ఫైన్ కట్టించుకుంటుంటారు. దీన్ని అవకాశంగా తీసుకున్న కొందరు సైబర్ నేరగాళ్లు ప్రస్తుతం కొత్త తరహా మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ట్రాఫిక్ పోలీసులు పంపినట్లుగా మీ వెహికల్​పై చలాన్ పెండింగ్​లో ఉందంటూ మెసేజ్​లు పంపుతున్నారు. మీకు అలా ఏదైనా మెసేజ్​లు వస్తున్నాయా? అయితే, ఒక్క క్షణం ఆగండి. తొందరపడి అలాంటి మెసేజ్​తో వచ్చిన లింక్​లపై క్లిక్ చేసేయొద్దు.. ముందుగా వెరిఫై చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు పీఐబీ ఫ్యాక్ట్‌ చెక్‌ విభాగం అధికారులు.

సైబర్‌ మోసగాళ్లు నకిలీ RTO ఈ-చలాన్ లింక్‌లు, ఏపీకే, పీడీఎఫ్‌లను ఎస్సెమ్మెస్స్‌/వాట్సప్‌ ద్వారా పంపిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. ఇలాంటి లింక్‌లపై క్లిక్‌ చేయడం వల్ల మీ ఓటీపీలు ప్రమాదంలో పడొచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఆ ఓటీపీలు అనధికారిక బ్యాంకు/యూపీఐ లావాదేవీలకు కూడా దారితీయొచ్చంటున్నారు అధికారులు. ముఖ్యంగా పెండింగ్ ట్రాఫిక్ చలాన్ల పేరుతో మెసేజ్‌లలో వచ్చిన చలాన్‌ లింక్‌లపై అస్సలు క్లిక్ చేయొద్దని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, వాట్సప్‌/ఎస్సెమ్మెస్‌ ద్వారా వచ్చిన ఏపీకే ఫైల్స్‌ని ఎప్పుడూ ఇన్‌స్టాల్‌ చేయొద్దని హెచ్చరిస్తున్నారు.

ఒకవేళ మీ వాహనంపై వాస్తవంగానే ట్రాఫిక్ చలాన్స్ ఉండి ఇలాంటి సందేశాలు వస్తే ముందుగా echallan.parivahan.gov.in అధికారిక వెబ్​సైట్​లో చెక్ చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, అధికారిక స్టోర్‌ల నుంచి మాత్రమే ఏవైనా యాప్‌లను ఇన్‌స్టాల్‌ చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. మీకు కూడా ట్రాఫిక్ చలాన్లు పెండింగ్​ అంటూ ఇలాంటి లింక్​లు వచ్చినప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలని, ఏదైనా అనుమానం ఉంటే సైబర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాలని సూచిస్తున్నారు పీఐబీ ఫ్యాక్ట్‌ చెక్‌ విభాగం అధికారులు.

