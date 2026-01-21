హైదరాబాద్లో హై డిమాండ్ కలిగిన టాప్ 10 ఉద్యోగాలివే- లింక్డ్ఇన్ ఆసక్తికర నివేదిక
భాగ్యనగరంలో ఉద్యోగాల నియామకాల ట్రెండ్పై లింక్డ్ఇన్ నివేదిక- బిజినెస్ స్ట్రాటజీ, బిజినెస్ డెవలప్మెంట్లో ఎక్కువ అవకాశాలని పేర్కొన్న అధ్యయనం
Published : January 21, 2026 at 3:47 PM IST
Top 10 Jobs In Hyderabad : హైదరాబాద్ మహా నగరంలో భారీ డిమాండ్ కలిగిన టాప్ -10 ఉద్యోగాల వివరాలను ప్రముఖ సోషల్ మీడియా వేదిక లింక్డ్ఇన్ వెల్లడించింది. 'లింక్డ్ఇన్ జాబ్స్ ఆన్ ది రైజ్ 2026' శీర్షికన తాజాగా బుధవారం ఓ అధ్యయన నివేదికను విడుదల చేసింది. అధ్యయనంలో భాగంగా 2023 జనవరి 1 నుంచి 2025 జూలై 31 మధ్యకాలంలో లింక్డ్ఇన్ సభ్యులు ప్రారంభించిన లక్షలాది ఉద్యోగాలను పరిశీలించారు. 31 నెలల వ్యవధిలో ఆయా ఉద్యోగాల్లో ఉన్నవారు సాధించిన వృద్ధిరేటును లెక్కించారు. దీంతో భాగ్యనగరంలో ఈతరం భాగ్యాన్ని మారుస్తున్న ఆకర్షణీయ జాబ్ ప్రొఫైల్స్ చిట్టా వెలుగులోకి వచ్చింది. దాన్ని మనమూ చూద్దాం.
1. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంజినీర్
ఇది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) యుగం. ఇప్పుడు అన్ని రంగాల్లోకి ఏఐ ఎంట్రీ ఇస్తోంది. అందుకే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంజినీర్లకు డిమాండ్ పెరుగుతోంది. మెషీన్ లెర్నింగ్ మోడల్లకు శిక్షణ ఇవ్వడానికి, సంక్లిష్టమైన పనులను ఆటోమేట్ చేయడానికి, వివిధ ఉత్పత్తులు, సేవలతో ఏఐను ఏకీకృతం చేయడానికి అవసరమైన ఏఐ వ్యవస్థలను వీరు రూపొందిస్తారు. వాటిని తయారు చేయడం, అమలు బాధ్యతలనూ పర్యవేక్షిస్తారు. 2025లో హైదరాబాద్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంజినీర్ ఉద్యోగంలో చేరిన వారిలో 75 శాతం మంది పురుషులు, 25 శాతం మంది మహిళలు ఉన్నారు. వీరంతా సగటున 2 సంవత్సరాల పూర్వ అనుభవంతో ఈ హోదాలోకి చేరారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంజినీర్లు అయిన వారు, అంతకుముందు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్, డేటా సైంటిస్ట్, డేటా అనలిస్ట్ హోదాల్లో పనిచేశారు.
కావాల్సిన నైపుణ్యాలు: లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ (ఎల్ఎల్ఎం), డీప్ లెర్నింగ్, పైథాన్ (ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్)
ఈ పరిశ్రమల్లో జాబ్స్ : ఐటీ సేవలు, ఐటీ కన్సల్టింగ్, టెక్నాలజీ, ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఇంటర్నెట్, బిజినెస్ కన్సల్టింగ్ అండ్ సర్వీసెస్
ఉద్యోగ సౌలభ్యం : ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంజినీర్ అయినవారిలో 6 శాతం మందికి ఇంటి నుంచి పనిచేసే ఛాన్స్ ఇచ్చారు. 32 శాతం మంది హైబ్రిడ్గా పనిచేస్తున్నారు. అంటే కొన్ని రోజులు ఆఫీసులో, ఇంకొన్ని రోజులు ఇంటి నుంచి పనిచేయొచ్చు.
2. మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజిస్టు
కంపెనీల వస్తువులు, ఉత్పత్తులు, సేవల మార్కెటింగ్ కోసం వ్యూహాలను సిద్ధం చేసి, అమలు పర్చడమే మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజిస్టుల పని. కంపెనీల బ్రాండ్ ఇమేజీని పెంచడం, వారి ఉత్పత్తులను ప్రజలకు చేరువ చేయడమే వీరి ప్రధాన లక్ష్యాలు. ఈ కార్యకలాపాల వల్ల కంపెనీల ఆదాయాలు, లాభాలు, సేల్స్, కస్టమర్స్ పెరగడానికి మార్కెటింగ్ వ్యూహకర్తలు బాటలు వేస్తారు. అంతకుముందు కాపీ రైటర్, బ్రాండ్ మేనేజర్, కంటెంట్ స్ట్రాటజిస్ట్ వంటి హోదాల్లో కనీసం మూడేళ్లు పనిచేసిన వారు మార్కెటింగ్ వ్యూహకర్త ఉద్యోగాన్ని పొందారు. 2025లో హైదరాబాద్లో మార్కెటింగ్ వ్యూహకర్తలుగా చేరిన వారిలో 33 శాతం మందికి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అవకాశాన్ని ఇచ్చారు. 44 శాతం మంది హైబ్రిడ్గా పనిచేస్తున్నారు. గతేడాది మార్కెటింగ్ వ్యూహకర్తలుగా నియమితులైన వారిలో 38 శాతం మంది మహిళలు, 62 శాతం మంది పురుషులు ఉన్నారు.
కావాల్సిన నైపుణ్యాలు: డిజిటల్ మార్కెటింగ్, మార్కెట్ పరిశోధన, లీడ్ జనరేషన్
ఈ పరిశ్రమల్లో జాబ్స్ : టెక్నాలజీ, ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఇంటర్నెట్, బిజినెస్ కన్సల్టింగ్ అండ్ సర్వీసెస్, ఐటీ సర్వీసెస్ అండ్ ఐటీ కన్సల్టింగ్
3. సొల్యూషన్స్ అనలిస్ట్
వ్యాపారం అవసరాలను, నూతన సాంకేతికతతో అనుసంధానించడమే సొల్యూషన్స్ అనలిస్ట్ పని. ఇందుకోసం ఈ హోదాలో ఉన్నవారు తొలుత వ్యాపారంలోని సమస్యలను గుర్తిస్తారు. వాటి కోసం ప్రభావవంతమైన డిజిటల్ (సాఫ్ట్వేర్) పరిష్కారాలను అన్వేషిస్తారు. ఈ పరిష్కారాలను గుర్తించగానే, వివిధ దశల్లో పరీక్షిస్తారు. చివరగా వాటిని కంపెనీలోని నిర్దిష్ట విభాగాల్లో అందుబాటులోకి తెచ్చి, అమలు చేయిస్తారు. వ్యాపార నిర్వాహకులు, టెక్నికల్ టీమ్ల మధ్య ఒక వారధిలా సొల్యూషన్స్ అనలిస్ట్ వ్యవహరిస్తాడు. కంపెనీ సాంకేతిక పనితీరు మెరుగుపడే దిశగా సహకారాన్ని అందిస్తాడు. 2025లో హైదరాబాద్లో ఈ ఉద్యోగంలో చేరిన వారిలో 49 శాతం మంది మహిళలు, 51 శాతం మంది పురుషులు ఉన్నారు. వీరంతా గతంలో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్, బిజినెస్ అనలిస్ట్, సిస్టమ్ ఇంజినీర్ వంటి హోదాల్లో పనిచేశారు. వీరిలో 20 శాతం మందికి కంపెనీలు హైబ్రిడ్గా పనిచేసే అవకాశాన్ని ఇచ్చాయి.
కావాల్సిన నైపుణ్యాలు: ఎస్క్యూఎల్, యూజర్ అక్సెప్టెన్సీ టెస్టింగ్, రిక్వైర్మెంట్ గాథరింగ్
ఈ పరిశ్రమల్లో జాబ్స్ : బిజినెస్ కన్సల్టింగ్ సేవలు, ఫుడ్ అండ్ బేవరేజీ సర్వీసెస్, ఐటీ సేవలు, ఐటీ కన్సల్టింగ్
4. బిజినెస్ స్ట్రాటజీ - వైస్ ప్రెసిడెంట్
ఈ కీలకమైన హోదాలో ఉండేవారు కంపెనీకి వ్యాపార వ్యూహాలను తయారు చేసి ఇస్తారు. ఇందుకోసం వారు మార్కెట్ ట్రెండ్లను విశ్లేషిస్తారు. కంపెనీ స్థిరమైన వృద్ధిని సాధించేందుకు, మార్కెట్ పోటీని ధీటుగా ఎదుర్కొనేందుకు దోహదపడే వ్యూహాలను వీరు సిద్ధం చేస్తారు. బిజినెస్ స్ట్రాటజీ - వైస్ ప్రెసిడెంట్ అందించే నివేదికల ఆధారంగా కంపెనీ నిర్వాహకులు కీలకమైన కార్యనిర్వాహక నిర్ణయాలను తీసుకుంటారు. 2025లో హైదరాబాద్లో ఈ హోదాలో నియమితులైన వారిలో 69 శాతం పురుషులు, 31 శాతం మహిళలు ఉన్నారు. వీరంతా గతంలో చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్, బిజినెస్ అనలిస్ట్, ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ వంటి హోదాల్లో సగటున ఆరేళ్లు పనిచేశారు. ఈ హోదాలోని వారిలో 30 శాతం మందికి హైబ్రిడ్గా పనిచేసే ఛాన్స్ ఇచ్చారు.
కావాల్సిన నైపుణ్యాలు : క్రాస్ ఫంక్షనల్ టీమ్ లీడర్షిప్, బిజినెస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, స్టేక్ హోల్డర్ మేనేజ్మెంట్
ఈ పరిశ్రమల్లో జాబ్స్ : బిజినెస్ కన్సల్టింగ్ సేవలు, టెక్నాలజీ, సమాచారం- ఇంటర్నెట్, ఐటీ సేవలు, ఐటీ కన్సల్టింగ్
5. హెచ్ఆర్ రిప్రసెంటిటీవ్
అన్ని కంపెనీలకు మానవ వనరుల ప్రతినిధులు చాలా కీలకం. ఉద్యోగ నియామకాలు, ఉద్యోగులతో కంపెనీ సంబంధాల నిర్వహణ వంటి పనులన్నీ వీరే చేస్తారు. 2025లో హైదరాబాద్లో ఈ ఉద్యోగంలో చేరిన వారిలో 61 శాతం పురుషులు, 39 శాతం మహిళలు ఉన్నారు. వీరంతా అంతకుముందు మానవ వనరుల కార్యకలాపాల నిపుణుడు, మానవ వనరుల వ్యాపార భాగస్వామి, నాణ్యత హామీ నిపుణుడు వంటి హోదాల్లో సగటున రెండేళ్లు పనిచేశారు.
కావాల్సిన నైపుణ్యాలు : ఉద్యోగులతో సంబంధాలు, ఉద్యోగుల నియామకం, హెచ్ఆర్ కార్యకలాపాలు
ఈ పరిశ్రమల్లో జాబ్స్ : ఉన్నత విద్య, సాంకేతికత, సమాచారం - ఇంటర్నెట్, కంప్యూటర్లు, ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ
6. బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ - వైస్ ప్రెసిడెంట్
కంపెనీ వ్యాపారాన్ని పెంచడమే ఈ హోదాలో ఉన్నవారి ప్రధాన లక్ష్యం. ఇందుకోసం వారు నిర్దిష్ట వ్యాపార వ్యూహాలను తయారు చేస్తారు. మార్కెట్లో ఉన్న అవకాశాలను శరవేగంగా అందిపుచ్చుకునేందుకు కంపెనీ తరఫున ఏమేం చేయాలి అనేది డిసైడ్ చేస్తారు. కంపెనీ ఆదాయాన్ని పెంచేందుకు దోహదపడే ప్రభావవంతమైన మార్గాలను గుర్తిస్తారు. సంస్థకు లభించే ఆదాయాల ప్రవాహాన్ని పెంచి, ఆర్థిక పురోగతికి బాటలు వేస్తారు. 2025లో హైదరాబాద్లోని కంపెనీల్లో ఈ హోదాలో చేరిన వారిలో 86 శాతం మంది పురుషులే ఉన్నారు. 14 శాతం మంది మహిళలకే ఈ కీలక ఛాన్స్ లభించింది. వీరంతా అంతకుముందు జనరల్ మేనేజర్, అకౌంట్ మేనేజర్, సేల్స్ డైరెక్టర్ వంటి హోదాల్లో సగటున 8 ఏళ్లు పనిచేశారు. బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ - వైస్ ప్రెసిడెంట్లలో 17 శాతం మందికి హైబ్రిడ్గా పనిచేసే అవకాశాన్ని ఇచ్చారు.
- కావాల్సిన నైపుణ్యాలు: న్యూ బిజినెస్ డెవలప్మెంట్, నెగోషియేషన్, స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్
- ఈ పరిశ్రమల్లో జాబ్స్ : ఐటీ సర్వీసెస్ అండ్ ఐటీ కన్సల్టింగ్, టెక్నాలజీ, ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఇంటర్నెట్, కెమికల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్
7. ఇంటీరియర్ డిజైన్ కన్సల్టెంట్
ఇంటీరియర్ డిజైన్ కన్సల్టెంట్లకు ఇప్పుడు మంచి డిమాండ్ ఉంది. వీరు సౌందర్యపరంగా ఆహ్లాదకరమైన ఇంటీరియర్ స్థలాలను రూపొందిస్తారు. క్లయింట్ అవసరాలు, శైలి ప్రాధాన్యతలకు అనుగుణంగా లేఅవుట్, మెటీరియల్స్, డెకర్పై సలహాలను ఇస్తారు. 2025లో హైదరాబాద్లోని కంపెనీల్లో నియమితులైన ఇంటీరియర్ డిజైన్ కన్సల్టెంట్లలో 35 శాతం మంది మహిళలు, 65 శాతం పురుషులు ఉన్నారు. వీరంతా అంతకుముందు గ్రాఫిక్ డిజైనర్, యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ డిజైనర్, ఇన్స్ట్రక్షనల్ డిజైనర్ హోదాల్లో సగటున మూడేళ్లు పనిచేశారు. ఈ ఉద్యోగంలో చేరిన వారిలో 33 శాతం మందికి హైబ్రిడ్గా పనిచేసే అవకాశాన్ని ఇచ్చారు.
- కావాల్సిన నైపుణ్యాలు: ఆటో క్యాడ్, స్కెచ్ అప్, డిజైన్ కన్సల్టింగ్
- ఈ పరిశ్రమల్లో జాబ్స్ : టెక్నాలజీ, ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఇంటర్నెట్, బిజినెస్ కన్సల్టింగ్ అండ్ సర్వీసెస్, రియల్ ఎస్టేట్
8. మెషీన్ లెర్నింగ్ రీసెర్చర్
మెషీన్ లెర్నింగ్ పరిశోధకులు ప్రధానంగా ఏఐ అప్లికేషన్లపై రీసెర్చ్ చేస్తారు. ఏఐ అప్లికేషన్లు పనిచేయడానికి దోహదపడే మెషీన్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్, అల్గారిథమ్లను రూపొందించి మెరుగుపరుస్తారు. 2025లో హైదరాబాద్లోని కంపెనీల్లో నియమితులైన మెషీన్ లెర్నింగ్ రీసెర్చర్లలో 29 శాతం మహిళలు, 71 శాతం పురుషులు ఉన్నారు. వీరంతా అంతకుముందు డేటా సైంటిస్ట్, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్, డేటా అనలిస్ట్ పోస్టులలో కనీసం రెండేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఈ ఉద్యోగంలో చేరిన వారిలో 33 శాతం మందికి హైబ్రిడ్గా పనిచేసే అవకాశాన్ని ఇచ్చారు.
- కావాల్సిన నైపుణ్యాలు: డీప్ లెర్నింగ్, పైథాన్ (ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్), లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ (ఎల్ఎల్ఎం)
- ఈ పరిశ్రమల్లో జాబ్స్ : టెక్నాలజీ, ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఇంటర్నెట్, ఐటీ సర్వీసెస్ అండ్ ఐటీ కన్సల్టింగ్, హెల్త్ అండ్ హ్యూమన్ సర్వీసెస్
9. సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ - హెడ్
చాలా రంగాల కంపెనీల్లో సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ అనేది కీలకమైన పని. ఈ-కామర్స్, రిటైల్, తయారీ రంగం, ఫుడ్ అండ్ బెవరేజ్, ఆరోగ్య సంరక్షణ, వాహన రంగం, టెక్నాలజీ రంగంలకు సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ ఆరోప్రాణం లాంటిది. ఈ విభాగానికి దిశానిర్దేశం చేస్తూ, నిర్వహించే హోదా పేరే 'సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ - హెడ్'. ఈ హోదాలో ఉన్నవారు కంపెనీ సప్లై చైన్ సామర్థ్యాన్ని పెంచే వ్యూహాలను అమలు చేస్తారు. మార్కెట్లో జరుగుతున్న మార్పులను, కస్టమర్ల అవసరాలను గమనిస్తూ, అందుకు అనుగుణంగా తన వ్యూహంలో మార్పులు చేసుకుంటారు. 2025లో హైదరాబాద్లోని కంపెనీల్లో ఈ హోదాలో నియమితులైన వారిలో 23 శాతం మహిళలు, 77 శాతం పురుషులు ఉన్నారు. వీరంతా అంతకుముందు లాజిస్టిక్స్ మేనేజర్, సేల్స్ మేనేజర్, రిక్రూట్మెంట్ కన్సల్టెంట్ హోదాల్లో సగటున ఆరేళ్లు పనిచేశారు. వీరిలో 6 శాతం మందికే హైబ్రిడ్గా పనిచేసే అవకాశం లభించింది.
- కావాల్సిన నైపుణ్యాలు: ప్రొక్యూర్మెంట్, సప్లై చైన్ ఆప్టిమైజేషన్, స్ట్రాటజిక్ సోర్సింగ్
- ఈ పరిశ్రమల్లో జాబ్స్ : ఎన్జీఓలు, కెమికల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్
10. యాడ్స్ సేల్స్ - డైరెక్టర్
మీడియా, పబ్లిషింగ్, బ్రాడ్కాస్టింగ్ విభాగాల్లో యాడ్స్ సేల్స్ - డైరెక్టర్ ఉంటారు. కంపెనీకి వచ్చే ప్రకటనల(యాడ్స్) ఆదాయాన్ని పెంచడమే ఈ హోదాలో ఉన్న వారి ప్రధాన లక్ష్యం. ఇందుకోసం వీరు పలు వ్యూహాలను అమలు చేస్తారు. యాడ్స్ ఇచ్చే క్లయింట్లు, కంపెనీ నడుమ సంబంధాలను బలోపేతం చేస్తారు. డిజిటల్, సంప్రదాయ మీడియాల్లో పబ్లిష్ చేసే యాడ్స్ వల్ల ప్రజలపై పడే ప్రభావాన్ని శాస్త్రీయంగా, సాంకేతికంగా మదింపు చేస్తారు. కంపెనీ యాడ్స్ ఆదాయ లక్ష్యాలను సాధించే దిశగా నిరంతరం టీమ్లోని సభ్యులను ప్రేరేపిస్తారు. యాడ్స్ సేల్స్ను పెంచేలా వారికి ఎప్పటికప్పుడు దిశానిర్దేశం చేస్తారు. ఈక్రమంలో పలు మార్కెటింగ్ సాధనాలను వినియోగించి కొత్త క్లయింట్లను చేరుకుంటారు. ఈ అన్ని వివరాలతో కంపెనీ నిర్వాహకులకు ఎప్పటికప్పుడు నివేదికలను అందిస్తారు. 2025లో హైదరాబాద్లో ఈ హోదాలో నియమితులైన వారిలో 53 శాతం మంది మహిళలే ఉన్నారు. 47 శాతం పురుషులు ఉన్నారు. వీరంతా అంతకుముందు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ స్పెషలిస్ట్, సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ స్పెషలిస్ట్, కాపీ రైటర్ వంటి హోదాల్లో సగటున ఏడాది పాటు పనిచేశారు.
- కావాల్సిన నైపుణ్యాలు: సోషల్ మీడియా ఆప్టిమైజేషన్ (ఎస్ఎంఓ), డిజిటల్ మార్కెటింగ్, సోషల్ మీడియా కమ్యూనికేషన్స్
- ఈ పరిశ్రమల్లో జాబ్స్ : బిజినెస్ కన్సల్టింగ్ అండ్ సేవలు, అడ్వర్టయిజింగ్ సేవలు, టెక్నాలజీ, ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఇంటర్నెట్