ఆర్థిక విషయాల్లో "ఏఐ" వాడుతున్నారా? - ఈ సమాచారం షేర్ చేస్తే కష్టమేనట!
- రోజురోజుకూ పెరుగుతోన్న కృతిమ మేధ వాడకం - ఆర్థిక విషయాల్లో సలహాల కోసం వాడుతుంటే మాత్రం డేంజరే అంటున్న నిపునణులు!
Published : July 25, 2026 at 4:30 PM IST
Tips to Take Care with AI in Finance: 'ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్'.. దీని గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ప్రస్తుత రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలోనూ ఇది భాగమైంది. ఏ చిన్న విషయం గురించి తెలుసుకోవాలన్నా దీనిని ఉపయోగించి క్షణాల్లో తెలుసుకుంటున్నారు. అయితే చాలా మంది ఏఐని వాడి ఆర్థిక విషయాలు కూడా తెలుసుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఆర్థిక ప్రణాళికలు, పన్ను ఆదా మార్గాలు, బీమా పాలసీలు వంటి విషయాల గురించి కృత్రిమ మేధ టూల్స్ను అడిగేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో పలు విషయాలు కూడా షేర్ చేస్తున్నారు. అయితే ఈ ఏఐ బాట్లతో ఆర్థిక విషయాలు పంచుకునే క్రమంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు సైబర్ నిపుణులు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఈ సమాచారం మంచిదే! :
గృహరుణం ఎంత తీసుకోవాలి? సిప్ చేస్తే ఎంత లాభం వస్తుంది? ఎక్కడ పెట్టుబడి పెట్టాలి? ఇలాంటి ఆర్థిక అంశాలపై అవగాహన పెంచుకునేందుకు ఏఐ చాట్బాట్లు ఉపయోగకరంగానే ఉంటున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే త్వరితగతిన సలహాలు పొందాలనే ఆలోచనలో కొంతమంది పంచుకోకూడని సమాచారాన్నీ ఏఐకి సమర్పిస్తున్నారని అంటున్నారు. ఒక్కసారి కంప్యూటర్ లేదా మొబైల్ నుంచి సమాచారం బయటకు వెళ్లి ఏఐ సర్వర్లలో చేరితే దానిపై మనకు ఎలాంటి నియంత్రణా ఉండదని సైబర్ సెక్యూరిటీ నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
ఎలాంటి వివరాలు షేర్ చేసుకోకూడదు :
- సమాచారం అధికంగా ఇస్తే, ఏఐ మంచి సలహాలు ఇస్తుందని కొందరు భావిస్తారు. కానీ, ఇది పూర్తిగా నిజం కాదంటున్నారు నిపుణులు. SIP పెట్టుబడులను పెంచుకోవాలా లేదా అప్పులు తగ్గించుకోవాలా? అనే వివరాల కోసం బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు, డెబిట్ కార్డు సంఖ్య, యూపీఐ పిన్ లేదా నెట్ బ్యాంకింగ్ ఐడీలు ఏమాత్రమూ అవసరం లేదంటున్నారు. వీటిని ఏఐ చాట్బాట్లతో ఎప్పుడూ పంచుకోవద్దని సూచిస్తున్నారు.
- ఆదాయపు పన్ను ఫారాలు, పే స్లిప్స్ లేదా లోన్ డాక్యుమెంట్స్ను నేరుగా ఏఐ బాట్లలో అప్లోడ్ చేయడం పెద్ద ప్రమాదానికి దారితీయొచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ పత్రాలలో పాన్, ఆధార్ వంటి కీలక వ్యక్తిగత సమాచారం ఉంటుందని.. అది దుర్వినియోగం అయ్యే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఒకవేళ డాక్యుమెంట్ల ద్వారా సలహా పొందాలనుకుంటే అందులో ఉండే వ్యక్తిగత వివరాలను పూర్తిగా తొలగించి, కేవలం సంబంధిత గణాంకాల వరకే పంచుకోవాలని స్పష్టం చేస్తున్నారు.
- ఆర్థిక వివరాల గురించి సలహాలు అడిగేటప్పుడు కార్డు సంఖ్య, సీవీవీ, ఓటీపీలాంటివి అవసరం లేదంటున్నారు. చాట్బాట్ లేదా వెబ్సైటులో ఇలాంటివి అడిగితే వెంటనే అప్రమత్తం కావాలని చెబుతున్నారు.
- ఆర్థిక విషయాలపై ప్రాథమిక అవగాహన పెంచుకోవడానికి ఏఐ సరిపోతుందని, కానీ అది మీ పూర్తి ఆర్థిక స్థితిని అర్థం చేసుకోలేదంటున్నారు. దీనికోసం వ్యక్తిగత ఆర్థిక నిపుణుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిదంటున్నారు. ఏఐ సూచనలు, సలహాలతో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దని హెచ్చరిస్తున్నారు.
- ప్రశ్నలు అడిగే తీరును బట్టి, ఏఐ జవాబులు ఆధారపడి ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, ప్రశ్న ఏమిటి? అనేది ముందుగానే అనుకోవాలని, అంతమేరకు మాత్రమే ఏఐని వాడాలంటున్నారు. అడిగిన వివరాలన్నీ ఇస్తూ ఉంటే, చేజేతులా ఆర్థిక మోసగాళ్ల బారిన పడినట్లే అనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
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