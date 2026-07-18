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రిటైర్మెంట్​ తర్వాత హ్యాపీ లైఫ్​ కావాలా? - నిధిని ఇలా కాపాడుకోవాలని నిపుణుల సూచన!

- పదవీ విరమణ తర్వాత ఆర్థిక ఇబ్బందులు రాకూడదంటే - డబ్బులు ఈ జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!

Tips to Protect Retirement Fund
Tips to Protect Retirement Fund (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 18, 2026 at 5:16 PM IST

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Tips to Protect Retirement Fund: సంవత్సరాలపాటు ఉద్యోగ బాధ్యతల్లో నిమగ్నమైన వారు పదవీ విరమణ తర్వాత లైఫ్​ను హాయిగా గడపాలనుకుంటారు. అయితే, రిటైర్మెంట్​ తర్వాత సౌకర్యవంతమైన, సంతృప్తికరమైన జీవితాన్ని గడపడంలో ఆర్థిక భద్రత కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఎందుకంటే, ఉద్యోగంలో ఉన్నప్పుడు ప్రతినెలా జీతం వస్తుంది. కానీ, రిటైర్మెంట్ తర్వాత నెలవారీ ఆదాయం ఉండదు. దీంతో రోజూవారీ ఖర్చుల కోసం పొదుపులు, ఇతర పెట్టుబడులపైనే ఆధారపడాల్సి ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది పదవీ విరమణ తర్వాత చేతికందిన డబ్బు ఖర్చవుతుందని ఆందోళన చెందుతుంటారు.

అయితే జాగ్రత్తగా ప్రణాళిక వేసుకోవడం, సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ద్వారా ఈ పరిస్థితిని నివారించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా, పదవీ విరమణ తర్వాత మరికొన్ని సంవత్సరాల జీవితం ఉంటుందని, ఆ సమయంలో జీవన వ్యయాలు, సంరక్షణ ఖర్చులు, ఊహించని అత్యవసర పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడానికి తగినంత నిధులు కలిగి ఉండడం ముఖ్యమంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే పదవీ విరమణ నిధి త్వరగా అయిపోకుండా కొన్ని టిప్స్​ పాటించాలని సూచిస్తున్నారు. అవేంటో ఇక్కడ చూద్దాం.

బడ్జెట్‌: ఆర్థికంగా సురక్షితమైన పదవీ విరమణకు నెలవారీ బడ్జెట్ ప్రణాళిక ప్రధాన దశ అని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. ఎంత ఆదా చేయగలరో అర్థం చేసుకోవడానికి ఆదాయం, ఖర్చులను గమనిస్తూ ఉండడం చాలా అవసరమంటున్నారు. ప్రస్తుత లైఫ్​స్టైల్​ను పరిశీలించి, రిటైర్మెంట్​ తర్వాత ఖర్చులు ఎలా ఉంటాయో అంచనా వేయాలని సూచిస్తున్నారు. అంటే రోజువారీ అవసరాలు, వైద్య ఖర్చులు, ప్రయాణాలు వంటి ముఖ్యమైన అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని, దానికి అనుగుణంగా ఖర్చులు ప్రణాళిక వేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. సగటు నెలవారీ ఖర్చులు, ద్రవ్యోల్బణం వంటి విషయాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని, దీనివల్ల రిటైర్మెంట్ తర్వాత సౌకర్యవంతంగా జీవించడానికి ఎంత ఉంటే సరిపోతుందో ఒక అంచనా తెలుస్తుందని అంటున్నారు.

రిటైర్మెంట్ నిధి ఎంతో అర్థమైన తర్వాత, నెలవారీ బడ్జెట్‌ను ఏర్పాటు చేసుకొని దానికి కట్టుబడి ఉండడానికి ప్రయత్నించాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ సమయంలో వైద్య ఖర్చులు ఒక ముఖ్యమైన భారం కావచ్చని, అందువల్ల సమగ్రమైన ఆరోగ్య బీమా పథకం ఈ ఖర్చులను భరించడంలో, పదవీ విరమణ పొదుపును కాపాడుకోవడంలో సహాయపడుతుందని వివరిస్తున్నారు. కాబట్టి, బడ్జెట్‌లో ఆరోగ్య బీమాకు అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని సలహా ఇస్తున్నారు.

సంపాదన : ఉద్యోగ విరమణ తర్వాత నిధులన్నీ ఖర్చయిపోతాయనే ఆందోళనకు కారణం స్థిరమైన ఆదాయం లేకపోవడమే. కాబట్టి, రిటైర్మెంట్​ తర్వాత మెరుగైన ఆదాయ వనరును వృద్ధి చేసుకోవడంపై దృష్టి పెట్టాలని, ఆ ఆదాయం కేవలం ఉద్యోగం నుంచే రావాల్సిన అవసరం లేదని అంటున్నారు. అంటే వివిధ రకాల పెట్టుబడుల ద్వారా కూడా ఆదాయం పొందొచ్చని చెబుతున్నారు. మీరు NPSలో మదుపు చేసినట్లయితే, రిటైర్​ అయిన తర్వాత మంచి పెన్షన్ పొందే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నారు. అలాగే, యుక్త వయసులో ఉన్నప్పుడే దీర్ఘకాలంపాటు కొనసాగే టర్మ్ ప్లాన్ తీసుకోవడం ఉత్తమం అని సలహా ఇస్తున్నారు.

డైవర్సిఫికేషన్‌: పదవీ విరమణ నిధిని అనేక రంగాలకు విస్తరించడం మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కేవలం ఎఫ్‌డీలపై మాత్రమే ఆధారపడకుండా, ఈక్విటీలలో కూడా 15% నుంచి 20% పెట్టుబడులు ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, దీని వల్ల ద్రవ్యోల్బణాన్ని ఎదుర్కోగలరని సలహా ఇస్తున్నారు.

అత్యవసర నిధి: ప్రతీ కుటుంబంలో ఊహించని ఖర్చులు ఉంటూనే ఉంటాయి. కాబట్టి, పదవీ విరమణ తర్వాత కూడా కనీసం ఆరు నెలల నుంచి సంవత్సరం వరకు సగటు ఖర్చులకు సరిపడా అత్యవసర నిధి కచ్చితంగా ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు. పరిమిత వనరులు ఉన్నప్పుడు, అత్యవసర ఖర్చుల కోసం ఈ నిధిపై ఆధారపడవచ్చని, దీనివల్ల ఆదాయాన్ని అందిస్తున్న పెట్టుబడులను విత్​డ్రా చేసుకోవాల్సిన అవసరం రాదని వెల్లడిస్తున్నారు. ఉదాహరణకు, ఆరోగ్య బీమా క్లెయిమ్​ పరిధిలోకి రాని వైద్య ఖర్చులకు ఈ నిధి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని, అయితే, ఈ నిధిని ఉపయోగించిన తర్వాత వీలైనంత త్వరగా తిరిగి భర్తీ చేయాలంటున్నారు. అప్పుడే ఎలాంటి ఇబ్బందీ లేకుండా చూసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.

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TIPS TO PROTECT RETIREMENT FUND
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రిటైర్మెంట్​ నిధిని ఎలా కాపాడాలి
TIPS TO PROTECT RETIREMENT FUND

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