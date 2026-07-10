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"క్రెడిట్ స్కోరు" 750 కంటే తక్కువగా ఉందా? - ఈ ఐదు అలవాట్లతో ఇట్టే పెరుగుతుందట!

రుణాలు పొందడంలో కీలకంగా "క్రెడిట్ స్కోరు" - ఏం చేస్తే మెరుగైన స్కోరు పొందవచ్చో వివరిస్తున్న నిపుణులు!

Credit Score Increase Tips
Credit Score Increase Tips (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 3:37 PM IST

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Credit Score Increase Tips : "క్రెడిట్ స్కోరు" అనేది కేవలం ఒక సంఖ్య మాత్రమే కాదు. ఇది మీ ఆర్థిక స్థితిగతులు, మీ ఆర్థిక అలవాట్లను ప్రతిబింబించడంతో పాటు మీ రుణ అర్హతను నిర్ణయిస్తుంది. ఎందుకంటే, ప్రస్తుతం మనం ఎలాంటి లోన్స్ తీసుకోవాలన్నా బ్యాంకులు ముందుగా క్రెడిట్ స్కోరు​నే పరిశీలిస్తుంటాయి. నార్మల్​గా ఈ క్రెడిట్ స్కోరు 300 నుంచి 900 మధ్య ఉంటుంది. ఇది 750 లేదా అంతకంటే ఎక్కువగా ఉంటే దాన్ని మెరుగైన స్కోరు​గా చెప్పుకోవచ్చు. మీ క్రెడిట్ స్కోరు 750 కంటే ఎక్కువగా ఉంటేనే తక్కువ వడ్డీ రేట్లకు, వేగంగా లోన్ అప్లికేషన్స్ ఆమోదానికి మార్గం ఈజీ అవుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇంతటి ప్రాధాన్యమున్న క్రెడిట్ స్కోరు 750 మించాలంటే ఈ ఐదు కీలక అలవాట్లను అలవాటు చేసుకోవాలంటున్నారు. ఫలితంగా కాలక్రమేణా మీ ఆర్థిక చరిత్రను బలోపేతం చేసుకోవడంతో పాటు క్రెడిట్ స్కోరును పెంచుకోవచ్చంటున్నారు. మరి, ఆ ఐదు అలవాట్లు ఏంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

టైమ్​కు బిల్లులు చెల్లించడం :

మీ ఆర్థిక చరిత్రను ప్రభావితం చేసే అత్యంత ముఖ్యమైన అంశం మీ చెల్లింపుల చరిత్రే. ఒక్క EMI లేదా క్రెడిట్ కార్డు బిల్లు చెల్లింపు లేట్ అయినా, లేక కట్టకపోయినా ఆ ముద్ర మీ క్రెడిట్ నివేదికపై కొన్నేళ్లపాటు నిలిచిపోతుంది. ఇది ఫ్యూచర్​లో లోన్స్ ఇచ్చే సంస్థల వద్ద ఒక హెచ్చరిక (రెడ్‌ ఫ్లాగ్‌)లా పనిచేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. గతంలో చెల్లింపుల్లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఎదుర్కొని ఉన్నప్పటికీ, ఇప్పటి నుంచి క్రమం తప్పకుండా గడువు తేదీలోగా బాకీలు కట్టడం మొదలుపెట్టాలి. అప్పుడే మీ స్కోరు మళ్లీ పెరుగుతుందని సూచిస్తున్నారు.

క్రెడిట్‌ పరిమితి వినియోగం :

మీకు ఉన్న మొత్తం క్రెడిట్‌ లిమిట్​లో ఎంత మేరకు వాడుకున్నారనే శాతాన్నే "క్రెడిట్‌ వినియోగ నిష్పత్తి"గా చెబుతారు. ఆర్థిక నిపుణుల సలహా ప్రకారం, ఎప్పుడూ క్రెడిట్ వినియోగ నిష్పత్తి 30 శాతం లోపే ఉండేలా చూసుకోవడం మంచిది. ఉదాహరణకు మీ వద్ద ఉన్న క్రెడిట్‌ కార్డుల మొత్తం లిమిట్ ఒక లక్ష రూపాయలు అనుకుంటే, అప్పుడు మీ వినియోగం రూ.30 వేలు దాటకుండా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే, కార్డు లిమిట్​ను పూర్తిగా వాడుకోవడం క్రెడిట్‌ స్కోరు తగ్గేందుకు దారితీస్తుందని గుర్తుంచుకోవాలి.

కొత్త లోన్స్ కోసం అప్లై చేయడం :

కొత్త లోన్ లేదా క్రెడిట్‌ కార్డు కోసం అప్లై చేసిన ప్రతిసారీ, సదరు ఆర్థిక సంస్థ మీ క్రెడిట్‌ రిపోర్ట్ కోసం తనిఖీ చేస్తుంది. అప్పుడు మీరు అతి తక్కువ కాల వ్యవధిలో ఎక్కువ లోన్స్ కోసం అప్లై చేస్తే, మీకు డబ్బు చాలా అత్యవసరంగా కావాల్సి ఉందనే సంకేతాన్ని క్రెడిట్‌ బ్యూరోలకు పంపినట్లు అవుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇది మీ స్కోరుపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందని చెబుతున్నారు. అందుకే, ముందుగా స్కోరు చూసుకొని, తరువాతే లోన్స్ కోసం అప్లై చేయడం మంచిదంటున్నారు.

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పాత అకౌంట్​లను రద్దు చేయొద్దు :

పాత క్రెడిట్‌ అకౌంట్​లను క్లోజ్ చేయడం వల్ల మీ సగటు క్రెడిట్‌ ఖాతా వయసు తగ్గిపోతుంది. ఇది మీ స్కోరును దెబ్బతీసే ఛాన్స్ ఉందంటున్నారు నిపుణులు. ఒకవేళ మీ పాత క్రెడిట్‌ కార్డుకు వార్షిక ఛార్జీలు లేకపోయినా, లేక చాలా తక్కువగా ఉన్నా దానిని రద్దు చేయకుండా ఉంచడమే బెటర్. అప్పుడప్పుడు చిన్నపాటి కొనుగోళ్లు చేస్తూ, వాటి బిల్లులను పూర్తిగా పే చేస్తూ, ఆ కార్డును చురుగ్గా ఉంచడం మేలు అంటున్నారు.

క్రెడిట్‌ రిపోర్టును చెక్ చేసుకోండి :

క్రెడిట్‌ నివేదికల్లో కొన్నిసార్లు సాంకేతికత తప్పిదాలు చోటుచేసుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు, మీరు ఇప్పటికే పూర్తిగా క్లోజ్ చేసిన లోన్ అకౌంట్ ఇంకా కొనసాగుతున్నట్లు చూపించడం, లేదా బాకీ మొత్తం చెల్లించినప్పటికీ "బాకీ ఉన్నట్లు"గా చూపించడం వంటి తప్పులు దొర్లే ఛాన్స్ ఉంది. మీకు సంబంధం లేని లోన్స్ కూడా ఉండొచ్చు. కాబట్టి, అధికారిక బ్యూరోల నుంచి క్రమం తప్పకుండా మీ క్రెడిట్‌ రిపోర్ట్​ను డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకొని, పరిశీలించడం ద్వారా ఇలాంటి తప్పులను ముందే గుర్తించవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఏదైనా తప్పు మీ దృష్టికి వస్తే, సదరు క్రెడిట్‌ బ్యూరోకు అధికారికంగా ఫిర్యాదు చేసి, సరిదిద్దుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.

ముఖ్య గమనిక : ఈ ఆర్టికల్‌లో తెలిపిన అంశాలు కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. కీలక ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత ఆర్థిక నిపుణుల సలహాలు తీసుకోవడం మంచిది.

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