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ఉద్యోగం పోయిందా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఫైనాన్షియల్​గా నో ప్రాబ్లమ్​!

-ప్రస్తుత రోజుల్లో కామన్​గా ఉద్యోగాల తొలగింపు - ఆ సమయంలో మనోధైర్యంతో పాటు ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోవడానికి కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి అని నిపుణుల సూచన!

Tips to Financial Recovery after Job Loss
Tips to Financial Recovery after Job Loss (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 30, 2026 at 1:08 PM IST

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Tips to Financial Recovery after Job Loss: ప్రస్తుత రోజుల్లో ఏదో ఒక సంస్థలో ఉద్యోగాల తొలగింపు కామన్​ అయ్యింది. జాబ్​ పోయిందంటే నెలకు వచ్చే జీతం ఒక్కసారిగా ఆగిపోతుంది. శాలరీ ఆగుతుంది, కానీ ఇంటి అద్దె, కిరాణా సరకులు, పిల్లల ఫీజులు, కుటుంబ వైద్య అవసరాలు, ఈఎంఐల వంటి ఖర్చులు మాత్రం కొనసాగుతూనే ఉంటాయి. ఇక సంస్థ అందించే హెల్త్​ ఇన్సూరెన్స్​ కూడా పోతుంది. ఇలాంటి సమయంలో మనోధైర్యం కోల్పోకుండా, ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోవడానికి కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ఎంతో అవసరం అంటున్నారు నిపుణులు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

  • కుటుంబ అవసరాలకు ప్రతి నెలా ఎంత ఖర్చు అవుతుందో కచ్చితంగా లెక్కలు వేసుకోవాలని, ఇంటి అద్దె, సరుకులు, పిల్లల చదువులు, మెడికల్​ బిల్లుల వంటి తప్పనిసరి ఖర్చుల లిస్ట్​ను రెడీ చేసుకోవాలంటుని వివరిస్తున్నారు. రాబోయే ఆరు నెలల్లో పే చేయాల్సిన వార్షిక ఖర్చులనూ ముందుగానే ఇందులో యాడ్​ చేయాలని వివరిస్తున్నారు. మీ దగ్గర ఉన్న నగదు, ఫిక్స్‌డ్‌ డిపాజిట్లు, లిక్విడ్‌ ఫండ్లు, డెట్‌ మ్యూచువల్‌ ఫండ్ల వంటి సులభంగా విత్​డ్రా చేసుకునే ఆస్తుల విలువను లెక్కగట్టాలంటున్నారు. మంత్లీ ఖర్చులతో ఈ ఆస్తులను పోల్చి చూస్తే మీ దగ్గరున్న డబ్బు ఎన్ని నెలలపాటు సరిపోతుందో స్పష్టత వస్తుందని, ఆ సమయంలో మార్కెట్‌ హెచ్చుతగ్గులకు లోనయ్యే ఈక్విటీల కంటే స్థిర ఆదాయా మార్గాలపైనే ఎక్కువగా ఆధారపడటం మంచిదని వివరిస్తున్నారు.
  • చేతిలో ఆదాయం లేనప్పుడు విలాసవంతమైన కొనుగోళ్లను, ఇంటి మరమ్మతుల్లాంటి వాటిని తాత్కాలికంగా వాయిదా వేసుకోవాలని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఎంటర్​టైన్​మెంట్​ ఖర్చులను తగ్గించుకోవాలని, వీటిని పూర్తిగా మానేసినా, కొన్నిసార్లు మానసికంగా ఒత్తిడి మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందంటున్నారు. కాబట్టి, ప్రశాంతత కోసం కొంత మేరకు ఖర్చు చేయడం తప్పకపోవచ్చని వివరిస్తున్నారు.
  • డబ్బు అవసరమైనప్పుడు ముందుగా అత్యవసర నిధిని ఉపయోగించాలని సూచిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత మాత్రమే ఫిక్స్‌డ్‌ డిపాజిట్లు, డెట్‌ ఫండ్లలోని సొమ్మును వాడుకోవాలంటున్నారు. ఒకవేళ షేర్‌ మార్కెట్లు అనుకూలంగా ఉంటే, ఈక్విటీలలో కొంత లాభాల స్వీకరణ చేయొచ్చని, సిప్​ను తాత్కాలికంగా నిలిపివేయాలంటున్నారు. ఈ సమయంలో నష్టభయం భరించే సామర్థ్యం తగ్గిపోతుందని, కాబట్టి పోర్ట్‌ఫోలియో రిస్కును సాధ్యమైనంత మేరకు తగ్గించుకోవాలంటున్నారు. ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత వీటిని మళ్లీ ప్రారంభించాలంటున్నారు.
  • ఆర్థిక ఇబ్బందులున్నప్పుడు లోన్స్​ను మెయింటైన్​ చేయడం చాలా కీలకమని, ఈ క్రమంలో ఇల్లు, వాహన రుణాల వంటి వాటికి ఫస్ట్​ ప్రిఫరెన్స్​ ఇవ్వాలంటున్నారు. ఇవి ఆస్తులతో ముడిపడి ఉంటాయని, క్రెడిట్‌ కార్డుల బాకీలపై వడ్డీ సంవత్సరం 36 నుంచి 45 శాతం వరకూ ఉంటుందంటున్నారు. కాబట్టి, గడువులోపు కనీస మొత్తాన్ని చెల్లిస్తూ, మీ క్రెడిట్‌ స్కోరును కాపాడుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. లోన్​ ఎక్కువగా ఉంటే, దానిని సులభ వాయిదాల పద్ధతిలోకి మార్చాలని బ్యాంకులను కోరాలని, చాలా బ్యాంకులు 12 నుంచి 18 శాతం వడ్డీతోనే ఈ సదుపాయాన్ని కల్పిస్తాయని చెబుతున్నారు. ఈఎంఐ చెల్లించకపోతే గడువు కంటే ముందే బ్యాంకులను సంప్రదిస్తే మంచిదని, వారు మూడు నుంచి ఆరు నెలల పాటు కాలపరిమితిని పొడిగించే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
  • ఉద్యోగం కోల్పోయినా, మానేసినా యాజమాన్యం అందించే గ్రూప్​ హెల్త్​ ఇన్సూరెన్స్​ రద్దవుతుంది. కాబట్టి, ఎప్పుడూ పర్సనల్​ హెల్త్​ పాలసీ ఒకటి ఉండాలంటున్నారు. ఐఆర్‌డీఏఐ నిబంధనల ప్రకారం, గ్రూపు పాలసీని వ్యక్తిగత పాలసీగా మార్చుకునే వీలుందని, అయితే కొత్త పాలసీ రూల్స్​, ప్రీమియం, లభించే రక్షణ పరిమితిని ముందే చెక్​ చేసుకోవడం మంచిదని వివరిస్తున్నారు.
  • ఆదాయం ఆగిపోవడం తాత్కాలికమే కావచ్చు. కానీ ఇలాంటి సమయంలో తీసుకునే నిర్ణయాలు భవిష్యత్తు ఆర్థిక పరిస్థితినీ మరింత ప్రభావితం చేయొచ్చంటున్నారు. కాబట్టి, సరైన ఆర్థిక క్రమశిక్షణ పాటిస్తూ, ఈ సంక్షోభాన్ని అధిగమించే ప్రయత్నం చేయమంటున్నారు నిపుణులు.

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జాబ్​ పోయిన తర్వాత ఏం చేయాలి
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