ఉద్యోగులకే కాదు "విద్యార్థులకూ" క్రెడిట్ స్కోర్ ముఖ్యమే! - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే ఈజీగా పెరుగుతుంది!
-క్రెడిట్ స్కోర్ మెరుగ్గా ఉంటేనే తొందరగా రుణాలు - ఈ క్రమంలోనే విద్యార్థులు కూడా మంచి క్రెడిట్ స్కోర్ మెయింటైన్ చేయాలని నిపుణుల సలహా!
Published : June 16, 2026 at 6:50 PM IST
Tips for Students to Improve Credit Score: హోమ్, కార్, ఎడ్యుకేషన్, బైక్ ఇలా ఏ రకమైన లోన్ కావాలన్నా బ్యాంక్లు చూసే మొదటి పాయింట్ క్రెడిట్ స్కోర్. ఇది మంచిగా ఉంటే రుణాలు తొందరగా మంజూరవుతాయి. అయితే కేవలం ఉద్యోగులు మాత్రమే కాదు విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడు కూడా మెరుగైన క్రెడిట్ స్కోర్ను బిల్డ్ చేసుకోవడం ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. విద్యార్థి దశలో ఉన్నప్పుడు అనేక అవసరాలకు రుణాలు పొందాలంటే, అది క్రెడిట్ స్కోరు మెరుగ్గా ఉన్న వారికి మాత్రమే సాధ్యం అంటున్నారు. దీనివల్ల వారు భవిష్యత్తులో ఎటువంటి ఇబ్బందీ లేకుండా సులభంగా ఆర్థిక సహాయం పొందే అవకాశముంటుందంటున్నారు. మరి విద్యార్థులు క్రెడిట్ స్కోరును పెంచుకోవడానికి ఎటువంటి టిప్స్ పాటించాలో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పొదుపు అలవాటు: విద్యార్థి దశలోనే పొదుపు చేయడం అలవర్చుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇది అధికంగా ఖర్చు చేయడాన్ని కంట్రోల్ చేస్తుందని అంటున్నారు. పైగా పొదుపు.. చక్కని ఆర్థిక క్రమశిక్షణకు పునాది అంటున్నారు. ఆర్థిక క్రమశిక్షణ గలవారు ఏదైనా ఖర్చులకు క్రెడిట్ కార్డును ఉపయోగించినా, వారికుండే పొదుపు, క్రమశిక్షణ ఆ రుణాలను సరైన సమయానికి తిరిగి చెల్లించేలా చేస్తుందంటున్నారు. ఇలాంటి చర్యల వల్ల క్రెడిట్ స్కోరు మెరుగయ్యే అవకాశముందని.. అందువల్ల, విద్యార్థి దశలోనే పొదుపు చేయడం అలవాటు చేసుకోవాలంటున్నారు. మంచి క్రెడిట్ స్కోరును సాధించడానికి, ఆర్థికంగా స్వతంత్రంగా ఉండడానికి పొదుపు అలవాటు ఉత్తమమైన మార్గమంటుంటారు.
యాడ్-ఆన్ క్రెడిట్ కార్డు: విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు లేదా తోబుట్టువులకు మంచి క్రెడిట్ హిస్టరీ ఉంటే, వారి క్రెడిట్ కార్డుకు అదనంగా యాడ్-ఆన్ కార్డు పొందడం మంచిదంటున్నారు. ప్రైమరీ కార్డుదారుడు మెరుగైన క్రెడిట్ స్కోరును కలిగి ఉన్నప్పుడు వారి సానుకూల చెల్లింపు చరిత్ర నుంచి ప్రయోజనం పొందొచ్చని వివరిస్తున్నారు. ఇది విద్యార్థుల క్రెడిట్ స్కోరును కొంతవరకు పెంచుతుందని సూచిస్తున్నారు. ముందుగా యాడ్-ఆన్ కార్డును పొందినప్పటికీ, క్రెడిట్ స్కోరు మెరుగైన తర్వాత విద్యార్థులు ప్రాథమిక క్రెడిట్ కార్డును పొందొచ్చంటున్నారు.
రుణాలు: మంచి క్రెడిట్ స్కోరు కావాలని అనుకున్నప్పుడు, అత్యవసరాలకు రుణాలు తీసుకోవడం కూడా మంచిదే అంటున్నారు. విద్యార్థులు కొద్ది మొత్తంలో రుణం తీసుకుని వాటిని EMI ద్వారా తిరిగి చెల్లించాలని చెబుతున్నారు. క్రెడిట్ కార్డు ద్వారా ఖర్చులు చేయడం లేదా బ్యాంకులో రుణం తీసుకోవడం వంటివి చేసి ఆ తర్వాత పేమెంట్స్ సరైన క్రమంలో చేసినప్పుడు, క్రెడిట్ స్కోర్ పెరుగుతుందని సూచిస్తున్నారు. సాధారణంగా ఎవరైనా రుణం తీసుకుంటే వడ్డీ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. కానీ, క్రెడిట్ కార్డుపై ఖర్చు చేసి ఆ బిల్లు సమయానికి చెల్లిస్తే ఎటువంటి వడ్డీ లేదా అదనపు ఛార్జీలు చెల్లించనక్కర్లేదంటున్నారు. పైగా స్కోరు కూడా మెరుగవుతుందని సూచిస్తున్నారు. కాబట్టి, విద్యార్థులు మెరుగైన క్రెడిట్ స్కోరు సాధించడానికి కొద్దిపాటి రుణాలు తీసుకోవచ్చంటున్నారు.
సహ-సంతకం: విద్యార్థులు కొన్నిసార్లు రుణం తీసుకోవాలనుకుంటే తల్లిదండ్రులు లేదా గార్డియన్స్తో కలిసి సహ-సంతకం చేయాల్సి రావచ్చు. కానీ, స్నేహితులలో కొందరు వారి రుణ అవసరాలకు మిమ్మల్ని సంతకం చేయమని కోరే అవకాశముంది. అయితే అలాంటి వాటికి దూరంగా ఉండాలంటున్నారు. ఎందుకంటే, వారు రుణం తిరిగి చెల్లించడంలో ఏదైనా డిఫాల్ట్ చేస్తే, కో-సైనర్గా మీ క్రెడిట్ స్కోరు కూడా దెబ్బతినే ప్రమాదముందంటున్నారు. ఎందుకంటే ప్రాథమిక రుణగ్రహీత డిఫాల్ట్ అయిన సందర్భంలో, సహ-సంతకం చేసిన వ్యక్తి లేదా గ్యారెంటర్ రుణాన్ని తిరిగి చెల్లించాలి. మీరు కూడా ఈఎంఐలను చెల్లించలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటే.. క్రెడిట్ స్కోరు తగ్గిపోయే ప్రమాదముందంటున్నారు. కాబట్టి, విద్యార్థి దశలో ఉన్నప్పుడు క్రెడిట్ స్కోరును వృద్ధి చేసుకోవడానికి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలి కానీ, స్నేహితుల వద్ద కో-సైనర్గా మారకూడదని సూచిస్తున్నారు.
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