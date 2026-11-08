బెస్ట్ 'టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్' ఎలా ఎంచుకోవాలి? - ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి!
బీమా కంపెనీలు క్లెయిమ్స్ ఎందుకు రిజెక్ట్ చేస్తాయి? - అందుకు కారణాలు ఇవే అంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 11:46 AM IST
Tips for Buying Term Insurance : జీవిత బీమా అవసరాలకై 'టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్' తీసుకోవడం మీరు తీసుకునే తెలివైన ఆర్థిక నిర్ణయాలలో చాలా ముఖ్యమైనది. ప్రస్తుతం మనం జీవిస్తున్న ప్రపంచం అనిశ్చితులతో నిండి ఉంది. అందువల్ల, నేటి రోజుల్లో "లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్" మునుపెన్నడూ లేనంత కీలకంగా మారింది. పాలసీదారుడు అనుకోని సంఘటనల వల్ల దూరమైనప్పుడు జీవిత బీమా పాలసీ అతని కుటుంబ శ్రేయస్సుకు ఆర్థిక భరోసా కల్పిస్తుంది. టర్మ్ ప్లాన్ అత్యంత సరళమైన, తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ అని చెప్పాలి. అయితే, ఈ బీమా కొనుగోలు చేసే టైమ్లో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. టర్మ్ ప్లాన్ తీసుకునేప్పుడు దరఖాస్తుదారులు నార్మల్గా ఎలాంటి తప్పులు చేస్తుంటారు, వాటిని ఎలా నివారించవచ్చో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
కవరేజ్ :
బీమాను కొనుగోలు చేయడం వెనుకున్న అసలైన ప్రాథమిక సూత్రం, మీపై ఆధారపడిన వారి ఆర్థిక అవసరాలను అది పూర్తిగా తీర్చగలగడం. ఇది టర్మ్ ప్లాన్కు బాగా వర్తిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, చాలా మంది టర్మ్ ప్లాన్ తీసుకునేటప్పుడు చేసే అతి పెద్ద తప్పు తమ కుటుంబ అవసరాలను తక్కువగా అంచనా వేసి, తక్కువ మొత్తానికి కవరేజ్ తీసుకోవడం. అలాంటి పొరపాటు చేయొద్దంటున్నారు. మీరు పాలసీని తీసుకునేటప్పుడు, మీ వార్షిక ఆదాయానికి కనీసం 10 నుంచి 12 రెట్లు ఉండే కవరేజ్ను ఎంచుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. మీ ఫ్యామిలీకి మరిన్ని నిధులు అవసరం కావచ్చని మీరు భావిస్తే, ఈ మొత్తానికి మించిన కవర్నూ ఎంచుకోవచ్చంటున్నారు. బీమా హామీ మొత్తాన్ని ఎంచుకునేటప్పుడు దీర్ఘకాల ద్రవ్యోల్బణం, ఫ్యూచర్లో మీ కుటుంబానికి ఉండే ఖర్చులను తప్పక పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు.
పాలసీ కాలపరిమితి :
టర్మ్ ప్లాన్ను తీసుకునేటప్పుడు చాలా మంది చేసే మరో ప్రధానమైన పొరపాటు ఏంటంటే, తక్కువ కాలపరిమితిని ఎంచుకోవడం. ప్రీమియం తక్కువగా ఉంటుందనే ఆశతో ఎక్కువ మంది ఈ తప్పు చేస్తుంటారు. ఉదాహరణకు, మీరు 25 ఏళ్ల ఏజ్లో 15 సంవత్సరాల టర్మ్ ప్లాన్ కొనుగోలు చేస్తే, అది మీకు 40 ఏళ్ల వయసు వరకు మాత్రమే కవరేజీని అందిస్తుంది. ఆ తర్వాత మరొక బీమా ప్లాన్ను తీసుకోవాలనుకుంటే, వయసు రీత్యా సాధారణంగానే బీమా ప్రీమియం పెరుగుతుందంటున్నారు నిపుణులు. అప్పుడు పెరిగిన ప్రీమియం ఖర్చుతో పాలసీని మళ్లీ కొనసాగించాల్సి రావొచ్చు. అందుకే, మీరు ఎక్కువ కాలపరిమితిని ఎంచుకోవడం మంచిదంటున్నారు. కనీసం మీరు పదవీ విరమణ చేసే వరకు, వీలైతే అంతకంటే ఎక్కువ కాలం పాటు మీకు రక్షణ కల్పించే పాలసీనే ఎంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
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బీమా కొనుగోలుకు సరైన వయసు :
మనలో చాలా మంది ఒక నిర్దిష్ట వయసు వచ్చిన తర్వాతే బీమా అవసరమని అనుకుంటారు. పెళ్లి తర్వాత, పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత లేదా కుటుంబ బాధ్యతలు పెరిగిన తర్వాతే లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవాలని వాయిదాలు వేసేస్తుంటారు ఎక్కవ మంది. ఇది చాలా పెద్ద తప్పు అంటున్నారు నిపుణులు. జీవితం ప్రారంభ దశలోనే బీమా తీసుకోవడం సులభం, ఎంతో ఆచరణాత్మకమని చెబుతున్నారు. మీరు ఎంత త్వరగా 'టర్మ్ ప్లాన్' కొనుగోలు చేస్తే, మీ ప్రీమియం అంత తక్కువగా ఉంటుందని గమనించాలి.
యుక్త వయసులో ఉన్నప్పుడు జీవనశైలికి సంబంధించిన అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చే ఛాన్స్ తక్కువ. అదే 35 లేదా 45 సంవత్సరాల ఏజ్లో పాలసీ కొనుగోలు చేస్తే ప్రీమియం పెరుగుతుంది, ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటే బీమా పొందే అవకాశం కష్టమవ్వొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, 20 నుంచి 25 ఏళ్ల వయసులోనే టర్మ్ ప్లాన్ తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, జీవితంలోని కీలక దశల్లో; ఉదాహరణకు, పెళ్లి జరిగినప్పుడు లేదా పిల్లలు పుట్టినప్పుడు మీ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజీని పెంచుకోవడానికి, నామినీని మార్చుకోవడానికి వీలు కల్పించే బీమా ప్లాన్ను ఎంచుకోవడం మంచిదని చెబుతున్నారు.
ఆరోగ్య సమాచారం :
బీమా కొనుగోలు ఆరోగ్య సమస్యలు దాచిపెడితే, మొదట్లో ప్రీమియం తక్కువగా అనిపించవచ్చు. కానీ, ఒకవేళ పాలసీ తీసుకునే టైమ్లో ఉన్న అనారోగ్య సమస్య వల్ల మరణం సంభవిస్తే, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ క్లెయింను రిజెక్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అలాంటి టైమ్లో పాలసీదారుడి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కు తీరని వేదన కలగడమే కాకుండా, క్లిష్ట సమయంలో వారు తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులకు గురవుతారు. ప్రీమియంలో డబ్బు ఆదా చేయడమనేది స్వల్పకాలిక ప్రయోజనం మాత్రమే అంటున్నారు. టర్మ్ ప్లాన్ కొనుగోలు చేసేటప్పుడు, అవసరమైన మొత్తం సమాచారాన్ని బీమా కంపెనీకి తప్పనిసరిగా తెలియజేయాలంటున్నారు నిపుణులు. ఎల్లప్పుడూ ఫ్యూచర్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని, మీ కుటుంబ ప్రయోజనాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
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