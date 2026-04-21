15ఏళ్ల తర్వాత టిమ్​ కుక్​ రాజీనామా- యాపిల్​కు నూతన CEO జాన్‌ టెర్నస్‌

యాపిల్ నూతన సీఈఓగా జాన్ టెర్నస్​- సెప్టెంబర్​లో బాధ్యతలు

Apple New CEO
Apple CEO Tim Cook (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 21, 2026 at 7:05 AM IST

Apple New CEO : ప్రముఖ టెక్ దిగ్గజ సంస్థ యాపిల్ తమ నూతన సీఈఓగా జాన్ టెర్నస్‌ను ప్రకటించింది. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 1న ఆయన ప్రధాన కార్యనిర్వహక అధికారిగా బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారని తెలిపింది. యాపిల్ సంస్థలో హార్డ్‌వేర్ ఇంజనీరింగ్ హెడ్‌గా జాన్ టెర్నస్‌ సుదీర్ఘకాలం పనిచేశారు. ప్రస్తుతం టిమ్ కుక్ యాపిల్ సంస్థకు సీఈఓగా ఉన్నారు. జాన్ టెర్నస్ సీఈఓగా బాధ్యతలు చేపట్టగా టిమ్ కుక్ యాపిల్ సంస్థకు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఛైర్మన్‌గా వ్యవహరించనున్నారు.

1998లో యాపిల్‌ సంస్థలో చేరిన టిమ్ కుక్ స్టీవ్ జాబ్స్‌ వారసుడిగా 2011లో యాపిల్ సీఈఓగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఆయన నాయకత్వంలో యాపిల్ సంస్థ ఎన్నో మైలురాళ్లను చేరుకుంది. 2018లో తొలిసారిగా వన్ ట్రిలియన్ డాలర్ల మార్కెట్ విలువను అధిగమించి యాపిల్ చరిత్ర సృష్టించింది. యాపిల్ సీఈఓగా ఇన్నాళ్లు బాధ్యతలు చేపట్టడం తనకు దక్కిన అతిపెద్ద గౌరవమని టిమ్ కుక్ తెలిపారు. సృజనాత్మకత, విన్నూత్న ఆలోచనలు ఉన్న బృందాలతో కలిసి పనిచేసే అవకాశం రావడం తన అదృష్టమని పేర్కొన్నారు. అందుకు ఎప్పటికీ కృతజ్ఞుడిగా ఉంటానని అన్నారు.

APPLE NEW CEO

