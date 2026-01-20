ETV Bharat / business

భారత్- ఈయూ స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం- మదర్ ఆఫ్ ఆల్ డీల్స్: యూరోపియన్ కమిషన్ చీఫ్

భారత్- ఈయూ స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం ఖరారుకు పెండింగ్​లో కొన్ని అంశాలు- వాణిజ్య ఒప్పందం ఖరారైతే 200 కోట్ల మందితో స్వేచ్ఛాయుత మార్కెట్ ఏర్పడుతుందని యూరోపియన్ కమిషన్ అధ్యక్షురాలు ఉర్సులా కామెంట్స్

India EU Free Trade Agreement : భారత్‌ - యూరోపియన్ యూనియన్ (ఈయూ) స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందంపై చర్చలు తుది దశకు చేరాయి. మంగళవారం స్విట్జర్లాండ్‌లోని దావోస్ వేదికగా జరుగుతున్న ప్రపంచ ఆర్థిక ఫోరమ్ (డబ్ల్యూఈఎఫ్) సదస్సులో ఈవిషయాన్ని యూరోపియన్ కమిషన్ అధ్యక్షురాలు ఉర్సులా వాన్ డెర్ లీయెన్ ప్రకటించారు. భారత్ - ఈయూ స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం ఖరారుతో ముడిపడిన కొన్ని ప్రక్రియలు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయని తెలిపారు. ఈ డీల్ చారిత్రకమైందని, కొంతమంది దీన్ని మదర్ ఆఫ్ ఆల్ డీల్స్ అని కొనియాడుతున్నారని ఆమె చెప్పారు. ఈ వాణిజ్య ఒప్పందం ఖరారైతే 200 కోట్ల మందితో కూడిన స్వేచ్ఛాయుత మార్కెట్ ఏర్పడుతుందన్నారు. ఈ మార్కెట్ ప్రపంచ స్థూల దేశీయ ఉత్పత్తి(జీడీపీ)లో దాదాపు పావు భాగం (25 శాతం) జనాభా అవసరాలను తీరుస్తుందని ఉర్సులా వాన్ డెర్ లీయెన్ తెలిపారు. వాణిజ్య భాగస్వామ్యాలను కుదుర్చుకునే విషయంలో వైవిధ్యాన్ని మరింత పెంచే దిశగా ఈయూ అడుగులు వేస్తోందన్నారు.

నేరుగా భారత పర్యటనకు వెళ్తున్నాను

‘‘దావోస్‌లో డబ్ల్యూఈఎఫ్ సదస్సు ముగియగానే నేను నేరుగా భారత పర్యటనకు వెళ్తున్నాను. భారత్ - ఈయూ స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం చర్చలను వేగవంతం చేసేందుకు నా పర్యటన దోహదపడుతుందని ఆశిస్తున్నాను. దీంతోపాటు ఇరుపక్షాల మధ్య ఆర్థిక సంబంధాలను బలోపేతం చేయాల్సిన బాధ్యత నాపై ఉంది. ఐరోపా, భారత్ మధ్య సహకార భావనను బలోపేతం చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తాను. ప్రపంచ దేశాలతో కలిసి నడిచేందుకు ఈయూ రెడీగా ఉంది. ఈయూను ఎంపిక చేసుకునేందుకు ప్రపంచం కూడా సిద్ధంగానే ఉంది. అంతర్జాతీయ వాణిజ్యం, సహకారాన్ని పెంచడమే మా లక్ష్యం’’ అని యూరోపియన్ కమిషన్ అధ్యక్షురాలు ఉర్సులా వాన్ డెర్ లీయెన్ తెలిపారు.

ఇంధన రంగంపైనా ఈయూ ప్రధాన ఫోకస్

‘‘పెట్టుబడులను ఆకర్షించగల ప్రోత్సాహకర సుస్థిర వాతావరణం, వాణిజ్య వికాసం, సుస్థిర ఆర్థిక పురోగతి అనే లక్ష్యాలను సాధించడమే ఐరోపా దేశాల ఉమ్మడి వ్యూహం. ఈ విధానంతోనే మేం ప్రపంచ దేశాలతో వాణిజ్య మార్గాల్లో కనెక్ట్ అవుతున్నాం. ఇంధన రంగంపైనా ఈయూ ప్రధాన ఫోకస్ పెట్టింది. ఎందుకంటే ఐరోపా దేశాల వికాసానికి ఇంధనం అత్యంత కీలకమైంది. ఐరోపా దేశాలన్నీ కలిసికట్టుగా ప్రత్యేక ఇంధన యూనియన్‌ను నిర్మించే ప్రణాళికలో ఉన్నాయి. దీని ద్వారా ఐరోపా ఖండపు భూభాగాల్లోనే పెద్దమొత్తంలో, చౌకగా ఇంధన వనరులను ఉత్పత్తి చేయగల యూనిట్లను ఏర్పాటు చేసుకుంటాం. ఈ ఏర్పాటు జరిగితే ఈయూ ఆర్థిక వికాసానికి ఆటంకాలు ఎదురుకావు. అయితే ఈ దిశగా ఈయూ దేశాలన్నీ అత్యవసర భావనతో పనిచేయాల్సి ఉంటుంది. ఇంధన రంగ సవాళ్లను అధిగమించి, సుస్థిర భవిష్యత్ నిర్మాణానికి కసరత్తు చేయాల్సి ఉంటుంది’’ అని ఉర్సులా వాన్ డెర్ లీయెన్ పేర్కొన్నారు.

రక్షణ రంగంలోనూ ఈయూ దూసుకుపోతోంది

‘‘రక్షణ రంగంలో ఈయూ గత కొన్ని దశాబ్దాల్లో సాధించలేనిది, గత సంవత్సరమే సాధించింది. ఈయూ సభ్యదేశాలు 2025 సంవత్సరంలో రక్షణ రంగానికి బడ్జెట్ కేటాయింపులను రికార్డు స్థాయుల్లో పెంచాయి. ఐరోపా ఖండంలోని 3 దిగ్గజ రక్షణ రంగ టెక్ స్టార్టప్‌లు ఇప్పుడు యూనికార్న్‌ల స్థాయికి ఎదిగాయి. ఐరోపా దేశాల రక్షణ రంగం ఆవిష్కరణలకు, శక్తి సామర్థ్యాలకు ఇదే నిదర్శనం’’ అని ఉర్సులా వాన్ డెర్ లీయెన్ చెప్పారు.

భారత రిపబ్లిక్ డే వేడుకలకు ఉర్సులా, ఆంటోనియో

భారతదేశ రాజధాని దిల్లీలో జనవరి 26న జరగనున్న 77వ రిపబ్లిక్ డే వేడుకలకు ముఖ్య అతిథులుగా ఉర్సులా వాన్ డెర్ లీయెన్, యూరోపియన్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షుడు ఆంటోనియో లూయిస్ శాంటోస్ డా కోస్టా హాజరుకానున్నారు. ప్రధాని మోదీ ఆహ్వానం మేరకు వీరిద్దరు జనవరి 25 నుంచి భారత్‌లో మూడు రోజుల పాటు పర్యటించనున్నారు. న్యూదిల్లీలో జనవరి 27న జరగనున్న భారత్ - ఈయూ 16వ సదస్సులోనూ ఉర్సులా, ఆంటోనియో పాల్గొంటారు. భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముతో ఉర్సులా వాన్ డెర్ లీయెన్ సమావేశం కానున్నారు. భారత ప్రధాని మోదీతో ఆమె ప్రతినిధుల స్థాయి చర్చలు జరపనున్నారు. భారత్ - ఈయూ 16వ సదస్సు సందర్భంగా భారత్ - ఈయూ‌లకు చెందిన ఓ బిజినెస్ ఫోరమ్ సమావేశం కూడా జరిగే అవకాశం ఉంది.

భారత్ - ఈయూ వ్యూహాత్మక భాగస్వాములు : విదేశాంగ శాఖ

‘‘ఈసారి భారత రిపబ్లిక్ డే వేడుకలకు ముఖ్య అతిథులుగా యూరోపియన్ కమిషన్ అధ్యక్షురాలు ఉర్సులా, యూరోపియన్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షుడు ఆంటోనియో హాజరవుతున్నారు. 2004 సంవత్సరం నుంచే భారత్ - ఈయూ వ్యూహాత్మక భాగస్వాములుగా ఉన్నాయి. చివరిసారిగా 2020 జులై 15న వర్చువల్‌గా భారత్ - ఈయూ 15వ సదస్సు జరిగింది. ఈసారి దిల్లీలో 16వ సదస్సు జరగబోతోంది. గత కొన్నేళ్లలో భారత్, ఈయూ ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు బలపడ్డాయి. చాలా రంగాల్లో ఇరుపక్షాలు కలిసి పనిచేస్తున్నాయి. ప్రత్యేకించి 2025 ఫిబ్రవరిలో ఈయూ కాలేజ్ ఆఫ్ కమిషనర్స్‌ భారత్‌లో పర్యటించడం చారిత్రక అంశం. ఉమ్మడి ఆసక్తి కలిగిన విభాగాల్లో భారత్ - ఈయూ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం కొనసాగుతుంది’’ అని తాజాగా భారత విదేశాంగ శాఖ ప్రకటించింది.

