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పండుగ ఖర్చులకు 'లోన్' ప్లాన్ చేస్తున్నారా? - ఈ పొరపాట్లు చేస్తే ప్రమాదంలో పడ్డట్లే!

పండుగల టైమ్​లో పర్సనల్ లోన్ - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే మొదటికే మోసం రావొచ్చంటున్న నిపుణులు!

Personal Loan
పర్సనల్ లోన్ (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 5:28 PM IST

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Personal Loan Tips : 'పర్సనల్ లోన్స్' ఎక్కువగా పిల్లల చదువు, వివాహం, ఇంటి నిర్మాణం, అత్యవసర వైద్య పరిస్థితి వంటి సందర్భాల్లో తీసుకుంటుంటారు. కానీ, ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది పండుగ సీజన్​లో పెరిగే ఖర్చులను ఎదుర్కోవడానికి పర్సనల్ లోన్ తీసుకుంటున్నారు. లేదంటే క్రెడిట్ కార్డు లిమిట్ వరకు వాడేస్తున్నారు. ఫెస్టివల్ టైమ్​లో ఖర్చులు విపరీతంగా పెరిగి, మీ మంత్లీ ఇన్​కమ్ వాటికి సరిపోకపోతే, ప్రత్యామ్నాయంగా క్రెడిట్ కార్డును వాడడం లేదా వ్యక్తిగతం రుణం తీసుకోవడం తప్పకపోవచ్చు. మీరూ పండుగ ఖర్చుల నిమిత్తం పర్సనల్ లోన్ తీసుకునే ఆలోచనలో ఉన్నారా? అయితే, ఈ విషయాలను తప్పక గుర్తుంచుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

లోన్ :

మీరు తీసుకునే లోన్ టైమ్ పీరియడ్ కొన్ని నెలలు మాత్రమే ఉండేలా చూసుకోవాలి. పండుగలు ఏటా వస్తాయి కాబట్టి, సంవత్సరం కంటే ఎక్కువ కాలం పాటు రుణం తీసుకోవడం మంచిది కాదంటున్నారు నిపుణులు. పండుగ ఖర్చులకు పర్సనల్ లోన్స్ లేదా క్రెడిట్ కార్డులను యూజ్ చేయడం ఆకర్షణీయంగా అనిపించినప్పటికీ, కొన్ని ఆలోచనాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యమని చెబుతున్నారు. లోన్ మొత్తం పరిమితంగా ఉండేలా చూసుకోవడం మంచిది. కొన్నిసార్లు, బయట లోన్ తీసుకుని అధిక వడ్డీ చెల్లించడం కంటే, ఫ్రెండ్స్/బంధువుల దగ్గర రుణం తీసుకోవడం సౌకర్యంగా ఉండవచ్చంటున్నారు. కాబట్టి, ఆ దిశగా ప్రయత్నాలు చేయాలని సూచిస్తున్నారు.

క్రెడిట్‌ కార్డు :

పండుగ ఖర్చులకు పర్సనల్ లోన్ తీసుకోవడం కన్నా, మీరు క్రెడిట్‌ కార్డును ఉపయోగించగలిగితే, ఈ పద్ధతిని కూడా ఎంచుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే, క్రెడిట్ కార్డు ద్వారా, వడ్డీ లేదా అదనపు ఛార్జీలు పడకుండా, వడ్డీ రహిత కాలపరిమితి(సాధారణంగా 45 రోజులు)లో బిల్లును పే చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది.

ఇంకా, బకాయిలను EMIలుగా కూడా మార్చుకోవచ్చంటున్నారు. క్రెడిట్ కార్డులు చిన్న, స్వల్పకాలిక ఖర్చులకు బెటర్. ఇవి తక్షణ కొనుగోలు శక్తిని, రివార్డులను అందిస్తుంటాయి. అయితే, అధిక వడ్డీ రేట్ల భారాన్ని తప్పించుకోవడానికి బిల్లింగ్ సైకిల్ ముగిసే సమయానికి పూర్తి బకాయిని కట్టడం అత్యవసరమని గుర్తుంచుకోవాలి. ఎక్కువ మొత్తంలో ఖర్చులు ఉండి, గడువు లోపు కట్టలేనప్పుడు కార్డు స్వైపింగ్‌ కన్నా పర్సనల్ లోన్ తీసుకోవడమే మంచి ఎంపిక అని చెబుతున్నారు.

ఆర్థిక లక్ష్యాలు :

సాధారణంగా పండుగ ఖర్చులు మన ఇష్టంపై ఆధారపడి ఉంటాయి. కాబట్టి, మీరు ఎంత లోన్ తీసుకోవడానికి అర్హులనే దానిపై కాకుండా, మీ చెల్లింపు సామర్థ్యాన్ని బట్టి పర్సనల్ లోన్ తీసుకోవడం మేలు అంటున్నారు. ఒకవేళ మీరు సమీప భవిష్యత్తులో ఇంటి నిర్మాణం లేదా కారు కోసం లోన్ తీసుకోవాలని అనుకుంటున్నా లేదా మీ పిల్లల ఎడ్యూకేషన్, పెళ్లి ప్రణాళికలున్నా అలాంటి టైమ్​లో ఇప్పుడు తీసుకోబోయే లోన్ మీ ఆర్థిక లక్ష్యాలపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపే ఛాన్స్ లేకపోలేదు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో పండుగ ఖర్చులకు పర్సనల్ లోన్ తీసుకోవడం మంచి నిర్ణయం కాదని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.

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లోన్ ప్రాసెసింగ్‌ :

తక్కువ టైమ్​లో అనేక పండుగ రుణాలను లేదా ఇప్పుడే కొని తర్వాత చెల్లించే పథకాలను ఆమోదించవద్దని చెబుతున్నారు నిపుణులు. మీ మంత్లీ ఇన్​కమ్​లో నిర్వహించగలిగే వాటాలోనే మీ EMI ఉండేలా చూసుకోవాలి. వడ్డీ రేట్ల విషయంలో బ్యాంకులు, NBFCల మధ్య తేడాలుంటాయి. కేవలం 1-2% వ్యత్యాసం కూడా లోన్ ఈఎంఐల విషయంలో అధిక వడ్డీ మొత్తానికి దారి తీయొచ్చంటున్నారు. అందుకే, అనువైన రుణ ఒప్పందాన్ని పొందడానికి, పలు రుణ కంపెనీల వడ్డీ రేట్లు, ప్రాసెసింగ్ ఛార్జీలు, ప్రీ-క్లోజర్‌ ఛార్జీలను పోల్చి చూడాలని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా, పండుగ సందడిలో మీరు అప్లికేషన్ ప్రాసెస్​ను హడావిడిగా కంప్లీట్ చేసి, రూల్స్​ను పట్టించుకోకపోవచ్చు. కాబట్టి, లోన్ రూల్స్​ను ఎల్లప్పుడూ జాగ్రత్తగా చదవాలి. ఎందుకంటే ఇలాంటివన్నీ లోన్​కు సంబంధించిన మొత్తం ఖర్చులను పెంచేస్తాయని గమనించాలంటున్నారు.

సంస్థ అర్హతలు :

పండుగ అవసరాల్లో పడిపోయి ఎక్కడపడితే అక్కడ పర్సనల్ లోన్స్ తీసుకోవడం మంచిది కాదు. ప్రస్తుతం డిజిటల్ యాప్‌ల ద్వారా లోన్స్ ఇచ్చే సంస్థలు బాగా పెరిగాయి. అందుచేత, ప్రతీ కంపెనీని గుడ్డిగా నమ్మడం సరికాదంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే, కొన్ని చట్టవిరుద్ధమైన, మోసపూరిత రుణ సంస్థలు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. అవి మిమ్మల్ని ఆర్థిక ఇబ్బందులకు గురిచేయొచ్చని గుర్తుంచుకోవాలి. అందుకే, మీరు లోన్ తీసుకునే సదరు సంస్థ RBI వద్ద నమోదు అయిందో లేదో చెక్ చేయాలని చెబుతున్నారు.

పర్సనల్ లోన్ అవసరమేనా?

చివరగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయమేమిటంటే, పండగలకు కూడా లోన్ తీసుకోవడం అత్యవసరమా కాదా అని సరిచూసుకోవాలి. ఒకవేళ అత్యవసరం కానట్లయితే, లోన్ తీసుకునే ఆలోచనను విరమించుకోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే, ఫెస్టివల్స్ వస్తుంటాయి, పోతుంటాయి. ప్రతీ పండుగకు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్​కు, ఇతరులకు ఖరీదైన బహుమతులు ఇవ్వాలని లేదు. సాధారణ పిండి వంటలతోనూ పండుగను ఆనందంగా జరుపుకోవచ్చు. ఈ ఖర్చును వాయిదా వేయడం లేదా పూర్తిగా మానుకోవడం సాధ్యమేనా అని ఆలోచించడం ముఖ్యమని సూచిస్తున్నారు.

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