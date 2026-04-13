ఫస్ట్ టైమ్ "క్రెడిట్ కార్డు" తీసుకుంటున్నారా? - ఫైన్​ల లెక్క ముందే తెలుసుకోవాల్సిందే!

ఎలాంటి క్రెడిట్ కార్డును ఎంచుకోవాలి? - ఈ తప్పులు చేయొద్దంటున్న నిపుణులు!

Published : April 13, 2026 at 2:26 PM IST

Credit Card Tips for Beginners : నేటి రోజుల్లో క్రెడిట్ కార్డుల వాడకం చాలా సర్వసాధారణం అయిపోయింది. ముఖ్యంగా ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఇవి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే క్రెడిట్ కార్డులు తీసుకునే వారి సంఖ్య రోజు రోజుకి పెరిగిపోతుంది. కొందరైతే మూడ్నాలుగు కార్డులు కూడా తీసుకుంటున్నారు. మీరు కూడా మొదటిసారి కొత్తగా ఏదైనా క్రెడిట్ కార్డు తీసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే, ఎలాంటి కార్డును ఎంచుకోవాలి? ఫస్ట్ టైమ్ క్రెడిట్ కార్డు తీసుకునేటప్పుడు చేయకూడని తప్పులేంటి? బిల్లులు టైమ్​కు కట్టకపోతే ఫైన్​లు ఎంత ఉంటాయి? వంటి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

కార్డు ఎంపిక :

ఫస్ట్ టైమ్ క్రెడిట్ కార్డు తీసుకునేవారు ముందుగా మీ ఖర్చులకు సరిపోయే కార్డు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. మీరు ఎక్కువగా ఆన్​లైన్​ షాపింగ్ చేస్తున్నారా? లేదా ఫుడ్, పెట్రోల్, ట్రావెల్ కోసం ఖర్చు చేస్తున్నారా అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. దాని ఆధారంగానే ఏ కార్డుపై ఎక్కువ డిస్కౌంట్లు, క్యాష్ బ్యాకులు వస్తున్నాయో తెలుసుకొని వాటిలో మీకు ఏది బెస్ట్​గా అనిపిస్తుందో అది ఎంచుకోవడం మంచిదని చెబుతున్నారు.

కో బ్రాండెడ్ కార్డుల ఆప్షన్ :

కో బ్రాండెడ్ క్రెడిట్ కార్డుల ఆప్షన్ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. మీరు అమెజాన్, ఫ్లిప్​కార్ట్​లలో ఎక్కువగా షాపింగ్ చేసేవారైతే ఆయా ఈ-కామర్స్ సంస్థలు బ్యాంకులతో కలిపి అందించే కో బ్రాండెడ్ కార్డులు తీసుకోవడం బెస్ట్ అంటున్నారు నిపుణులు. వీటి ద్వారా డైరెక్ట్ క్యాష్ బ్యాకులు, స్పెషల్ ఆఫర్లు పొందవచ్చు. ఫ్లిప్​కార్ట్ యాక్సిస్ క్రెడిట్ కార్డు, అమెజాన్ ఐసీఐసీఐ క్రెడిట్ కార్డులు ఇందుకు మంచి ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చంటున్నారు.

"పర్సనల్ లోన్" తీసుకుంటున్నారా? - ఈ తప్పులు చేస్తే అప్పుల ఊబిలో చిక్కుకున్నట్లే!

లైఫ్ టైమ్ ఫ్రీ కార్డులు ఎంచుకోవాలి :

క్రెడిట్ కార్డులలో చాలా వాటికి జాయినింగ్ ఫీజు, వార్షిక ఫీజు ఉంటుంది. అందుకే, మొదటిసారి క్రెడిట్ కార్డు తీసుకునేవారు వీలైనంత వరకు లైఫ్ టైమ్ ఫ్రీ కార్డులను ఎంచుకోవడం ఉత్తమం అంటున్నారు నిపుణులు. ఉదాహరణకు స్లైస్, ఫ్లిప్​కార్ట్ యాక్సిస్ కార్డుల లాంటివి దీని కిందకే వస్తాయని చెబుతున్నారు. కొన్ని క్రెడిట్ కార్డులు ఎయిర్ పోర్ట్ లాంజ్ యాక్సిస్, సినిమా టికెట్లు వంటి ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లు ఇస్తాయి. కానీ, ఫస్ట్ టైమ్ క్రెడిట్ కార్డు తీసుకునేవారు ఫీజులు లేని, ఎక్కువ క్యాష్ బ్యాక్​, రివార్డ్ పాయింట్లు ఇచ్చే వాటికే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.

కార్డు లిమిట్ :

కొత్త క్రెడిట్ కార్డు వచ్చిన వెంటనే లిమిట్ మొత్తం వాడేయకూడదు. ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్​పర్ట్​ల ప్రకారం ఇచ్చిన క్రెడిట్ లిమిట్​లో 30 శాతమే వాడాలి. అప్పడే మీ క్రెడిట్ స్కోర్ బాగుంటుంది. అలాగే, ఫ్యూచర్​లో లిమిట్ కూడా పెరుగుతుందని సూచిస్తున్నారు.

టైమ్​కు బిల్లులు కట్టాలి :

క్రెడిట్ కార్డ్​ తీసుకునేటప్పుడు ఆ కార్డుకు సంబంధించిన నియమ నిబంధనలు సరిగ్గా తెలుసుకోవాలి. బిల్లింగ్ తేదీలపై అవగాహన ఉండాలి. సకాలంలో బిల్లులు కట్టినప్పుడే ఆ కార్లు వల్ల ప్రయోజనం ఉంటుంది. అలాకాకుండా క్రెడిట్ కార్డు బిల్లు కట్టడం ఆలస్యమయితే మీరు యూజ్ చేసిన లిమిట్​పై ఏకంగా 36 నుంచి 42 శాతం వరకు వడ్డీ వసూలు చేస్తారని గుర్తుంచుకోవాలి. అందుకే, ప్రతిసారీ బిల్లును ఇన్​టైమ్​లో చెల్లించేలా చూసుకోవాలి. అలాగే, మినిమం డ్యూలు కాకుండా మొత్తం బిల్లు కట్టడం మంచిదంటున్నారు.

చివరగా మొదటిసారి క్రెడిట్ కార్డు కోసం మీ శాలరీ అకౌంట్ ఉన్న బ్యాంకు ద్వారానే అప్లై చేసుకోవాలి. దీని వల్ల కార్డు సులభంగా అప్రూవ్ అవుతుంది. మరో విషయమేమిటంటే, ఏమైనా సమస్యలు వస్తే వెంటనే స్పందించేలా కస్టమర్ కేర్ ఉన్న బ్యాంకులనే ఎంచుకోవాలి. ఒకవేళ మీ అప్లికేషన్ రిజెక్ట్ అయితే ఆరు నెలల వరకు మళ్లీ అప్లై చేయొద్దని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

"క్రెడిట్ స్కోర్" పెంచుకోవాలా? - ఇలా చేస్తే బెటర్ రిజల్ట్!

"క్రెడిట్ కార్డు ఖర్చులు" తగ్గించుకోవాలా? - ఈ 5 బెస్ట్ టిప్స్ తెలుసుకోవాల్సిందే!

