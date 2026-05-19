మొదటిసారి "కారు" కొంటున్నారా? - ఈ "6" విషయాలు తప్పక చెక్ చేసుకోండి!

Car Buying Tips
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 19, 2026 at 11:52 AM IST

Car Buying Tips in Telugu : మనలో చాలా మందికి కొత్త కారు కొనాలే డ్రీమ్ ఉంటుంది. ఇందుకోసం సంపాదించే దాంట్లో నెల నెలా డబ్బులను పొదుపు చేసి మరీ కారును కొనుగోలు చేస్తుంటారు. అలాంటప్పుడు సరైన కారు ఎంచుకోకపోతే తర్వాత బాధ పడాల్సి ఉంటుంది. అందుకే, చాలా మందికి మొదటిసారి కారు కొనాలనుకున్నప్పుడు ఏ మోడల్ తీసుకోవాలి? ఫీచర్లు ఎలా ఉండాలి? మైలేజ్, సర్వీస్.. ఇలా ఎన్నో డౌట్స్ వస్తుంటాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే కారు కొనే ముందు ఈ ఆరు ముఖ్యమైన అంశాలను మాత్రం తప్పనిసరిగా చెక్ చేసి తీసుకోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. మరి, ఆ విషయాలేంటి? వాటి వల్ల కలిగే ఉపయోగాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

బడ్జెట్ :

మీరు కొత్తగా కారు తీసుకోవాలనుకుంటున్నప్పుడు ముందుగా బడ్జెట్ ఫిక్స్ చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. అంటే, కారు కోసం ఎంత ఖర్చు చేయాలనుకుంటున్నారో ముందే ఒక అంచనా వేసుకోవాలి. చేతిలో తగినంత డబ్బు ఉందా? లేదా లోన్ తీసుకోవాలా? అనేది ముందుగానే డిసైడ్ అవ్వాలి. ఆన్​లైన్​లో కనిపించేది ఎక్స్​ షోరూమ్ ధర మాత్రమే. అందుకే, మీ బడ్జెట్ ఆన్​ రోడ్ ధరకు తగ్గట్లుగా ఉండాలి. ఇందులో ఆర్టీఓ ఫీజులు, ఇన్సూరెన్స్ లాంటివి కలిసి ఉంటాయని గుర్తుంచుకోవాలి.

సరైన ఫ్యూయల్ ఆప్షన్ :

మొదటిసారి కారు కొనేవారు సరైన ఫ్యూయల్ ఆప్షన్ ఎంచుకోవడం కూడా ముఖ్యమంటున్నారు. మీ రోజువారీ ప్రయాణ అవసరాలకు తగ్గట్లుగా పెట్రోల్, డిజిల్, ఎలక్ట్రిక్ లేదా సీఎన్​జీ ఎంచుకోవాలి. సిటీలో తిరిగేవారికి పెట్రోల్ కారు బెస్ట్ అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రోజుకు 50 కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ ప్రయాణిస్తే డిజిల్ లేదా సీఎన్​జీ ఆప్షన్స్​ వైపు వెళ్లొచ్చు. భవిష్యత్తు అవసరాలనూ దృష్టిలో పెట్టుకుంటే ఎలక్ట్రిక్ కార్లు మంచి ఎంపిక అని చెప్పుకోవచ్చంటున్నారు.

మీకు ఎలాంటి కారు కావాలి?

ఇండియన్ మార్కెట్​లో ప్రధానంగా నాలుగు రకాల కార్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. హ్యాచ్​బ్యాక్(Hatchback).. ఇంట్లో పార్కింగ్ ప్లేస్ తక్కువగా ఉన్నా, సిటీ ట్రాఫిక్​లో ఈజీగా నడపాలన్నా ఈ చిన్న కార్లు బెస్ట్ అంటున్నారు నిపుణులు. సెడాన్(Sedan).. లగ్జరీ ఫీల్, లగేజీ పెట్టుకోవడానికి ఎక్కువ బూట్ స్పేస్ కావాలనుకునేవారికి ఇది పర్ఫెక్ట్​గా సరిపోతుందంటున్నారు. SUV.. అంటే స్పోర్ట్స్ యుటిలిటీ వెహికల్. గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఎక్కువగా ఉండి హైట్ ఎక్కువగా ఉండే కార్లు ఇవి. ఆఫ్ రోడింగ్​తో పాటు సిటీ డ్రైవింగ్​లో కూడా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తాయి. ఇక MPVs విషయానికొస్తే వీటిని మల్టీపర్పస్ వెహికల్స్ అని పిలుస్తారు. ఫ్యామిలీ మొత్తం హ్యాపీగా జర్నీ చేయాలనుకుంటే ఇవి బెస్ట్ ఆప్షన్​గా చెప్పుకోవ్చచంటున్నారు.

ఇంజిన్ కెపాసిటీ :

కారు ఎంపికలో ఇంజిన్ కెపాసిటీ కూడా చాలా కీలకం. తక్కువ పవర్, చిన్న ఇంజిన్ ఉంటే ఎక్కువ మైలేజ్ ఇస్తుందని చాలా మంది అనుకుంటారు. కానీ, అది పూర్తిగా నిజం కాదు. తక్కువ కెపాసిటీ ఉన్న ఇంజిన్​తో కారును వేగంగా నడిపితే ఇంజిన్​పై ఒత్తిడి పెరిగి ఎక్కువ ఇంధనం ఖర్చవుతుంది. కాబట్టి, మీ అవసరాలు, మీ డ్రైవింగ్ స్టైల్​కు సరిపోయేలా ఇంజిన్ పవర్​ను సెలెక్ట్ చేసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.

ఆటో గేర్, మాన్యువల్ గేర్ :

మాన్యువల్ గేర్ అనేది డ్రైవింగ్ ఎంజాయ్ చేసేవాళ్లకు, బడ్జెట్ కొంత తక్కువగా ఉన్నవాళ్లకు బెస్ట్. ఇక్కడ క్లచ్, గేర్ డ్రైవ్ చేసేవాళ్లు హ్యాండిల్ చేయాలి. ఆటోమేటిక్ వర్షన్ విషయానికొస్తే ట్రాఫిక్​లో రోజూ నడపాల్సి వచ్చినా, డ్రైవింగ్ ఈజీగా సాగిపోవాలన్నా ఇలాంటి కార్లు తీసుకోవడం చాలా ఉత్తమమని చెబుతున్నారు. గేర్లు మార్చే పని, క్లచ్ తొక్కే ఇబ్బంది ఉండదు.

సేఫ్టీ రేటింగ్ :

కారు ఎంపికలో సేఫ్టీ రేటింగ్ కూడా చాలా ముఖ్యమని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. కారు కొనేటప్పుడు అత్యంతమైన విషయం "కారు సేఫ్టీ". గ్లోబల్ ఎన్​క్యాప్(Global NCAP) లేదా భారత్ ఎన్​క్యాప్ రేటింగ్స్​లో మంచి స్టార్స్ ఉన్న కార్లను ఎంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. సాధారణంగా ఎక్కువ ఎయిర్ బ్యాగులు, కొలిజన్ అలర్ట్, అడాస్ లాంటి స్మార్ట్ ఫీచర్లు ఉండేలా చూసుకోవడం బెటర్ అంటున్నారు.

చివరగా కారు కొనేముందు కచ్చితంగా టెస్ట్ డ్రైవ్ చేయాలి. ఆన్​లైన్​లో జెన్యూన్ రివ్యూస్ చూడాలి. ఆ తర్వాతే మీ అవసరాలకు ఏ కారు సరిపోతుందనేది నిర్ణయించుకుని దాన్ని కొనుగోలు చేయడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు.

