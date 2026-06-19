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స్టాక్ మార్కెట్​లో "షేర్స్" ఎలా కొనాలి? - ఈ అంశాలను చూసి తీసుకుంటేనే మంచి లాభాలు!

షేర్లలో మదుపు చేసే ముందు గమనించాల్సిన అంశాలివే! - మంచి కంపెనీని ఎలా ఎంచుకోవాలో చెబుతున్న నిపుణులు!

Stock Market Tips
Stock Market Tips (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 5:14 PM IST

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Stock Market Tips : ప్రస్తుత రోజుల్లో చాలా మంది భవిష్యత్తు ఆర్థిక అవసరాల కోసం స్టాక్ మార్కెట్​లో పెట్టుబడి పెడుతుంటారు. ఇందులో ఆచరణాత్మకంగా ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా సంపదను క్రమంగా పెంచుకోవచ్చు. అయితే, తొందరపాటు నిర్ణయాలు, ప్లానింగ్‌ లేకుండా చేసే పెట్టుబడులు చాలా ఆర్థిక ఇబ్బందులకు గురి చేస్తాయని గుర్తుంచుకోవాలి. ముఖ్యంగా మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసే కంపెనీ విషయంలో ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. మీ కుటుంట ఆర్థిక స్థితిగతులను తెలుసుకునేందుకు ఎప్పటికప్పుడు ఎలాగైతే సమీక్షించుకుంటారో, కంపెనీల గురించి తెలుసుకునేందుకు అదే క్రమశిక్షణను పాటించాలని చెబుతున్నారు. కేవలం షేరు ధర లేదా త్రైమాసిన లాభాలను మాత్రమే అంచనా వేయకుండా, వ్యాపారం నిజమైన స్థిరత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటున్నారు. అసలు స్టాక్ మార్కెట్​లో పెట్టుబడి పెట్టేముందు ఏ ఏ అంశాలను గమనించాలి? మంచి కంపెనీని ఎలా ఎంచుకోవాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

నికర విలువను అర్థం చేసుకోవాలి :

ఒక వ్యక్తి 'నికర విలువ' అంటే వారి మొత్తం ఆస్తుల విలువ నుంచి అప్పులను తీసివేయగా వచ్చే మొత్తం అని అర్థం. ఒక లిస్టెడ్ కంపెనీకి సంబంధించి నికర విలువ అంటే, దీనినే 'బుక్ వాల్యూ లేదా షేర్ హోల్డర్స్ ఈక్విటీ' అని కూడా పిలుస్తారు. ఒకవేళ సంస్థ తన ఆస్తులన్నింటినీ అమ్మి, అప్పలు అన్నీ తీర్చేస్తే సిద్ధాంతపరంగా కంపెనీలో ఎంత విలువ మిగులుతుందో ఈ సూచిక ఇన్వెస్టర్స్​కు స్పష్టం చేస్తుంది. ఇది మాత్రమే సంస్థ విజయాన్ని నిర్ణయించే ఏకైక సూచిక కాదని గమనించాలి. అయినప్పటికీ, వరుసగా కొన్ని సంవత్సరాలపాటు స్థిరంగా పెరుగుతున్న నికర విలువ ఆ బిజినెస్ సమర్థంగా ఆస్తులను కూడబెడుతోందని, తన వాటాదారుల కోసం విలువను సృష్టిస్తోందని అర్థం చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు.

లాభాల శక్తి :

ఒక వ్యక్తి తన సంపాదనలో ఎంత పొదుపు చేస్తున్నాడు అనేది వారి ఫ్యూచర్ ఆర్థిక వెసులుబాటును నిర్ణయిస్తుంది. ఒక కంపెనీ విషయంలో అయితే దీనిని లాభాలను తన వద్దే ఉంచుకునే విధానం ప్రతిబింబిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఆర్థిక క్రమశిక్షణ ఉన్న సంస్థలు తమ లాభాన్నింటినీ పూర్తిగా డివిడెండ్ల రూపంలో పంపిణీ చేయకుండా, ఆ ఆదాయంలో కొంత భాగాన్ని తిరిగి బిజినెస్​లోనే ఇన్వెస్ట్ చేస్తాయి. అలా తిరిగి పెట్టుబడి పెట్టిన డబ్బులనే "రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్" అంటారు. ఇవి సంస్థ ఫ్యూచర్​ విస్తరణకు ఇంధనంగా పనిచేస్తాయంటున్నారు. కంపెనీ ఈ నిధులను తన పనితీరును మొరుగుపర్చేందుకు, సామర్థ్యాన్ని విస్తరించేందుకు లేదా కొత్త మార్కెట్లోకి ప్రవేశించేందుకు వాడుతోందా లేదా అన్నది ఇన్వెస్టర్స్ గమనించాలని చెబుతున్నారు. స్వల్పకాలిక నగదు పంపిణీల కంటే ఈ విధానం దీర్ఘకాలిక వృద్ధిని మరింత ప్రభావవంతంగా ముందుకు నడిపిస్తుందని సూచిస్తున్నారు.

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లిక్విడిటీ :

ఎవరికైనా అనుకోకుండా ఆదాయ మార్గాలు కోల్పోయినప్పుడు అత్యవసర నిధి ఆర్థిక రక్షణనిస్తుంది. ఇదేవిధంగా క్లిష్టమైన ఆర్థిక దశలను తట్టుకుని నిలబడే కంపెనీ సామర్థ్యాన్ని దాని ద్రవ్య లభ్యత(లిక్విడిటీ) డిసైడ్ చేస్తుంది. బలమైన నగదు నిల్వలు ఉన్న సంస్థలు సరఫరా గొలుసు సమస్యలను, గిరాకీ మందగమనాన్ని, పెరుగుతున్న ఖర్చులను ఈజీగా ఎదుర్కోగలవని చెబుతున్నారు నిపుణులు. వీటికి అప్పులు తీసుకోవాల్సిన అవసరం రాదు. ఇందుకు భిన్నంగా, స్వల్పకాలిక చెల్లింపు బాధ్యతలను తీర్చేందుకు పదే పదే కష్టపడే సంస్థ ద్రవ్య లభ్యత ఒత్తిడిని ఎదుర్కొనే ప్రమాదం ఉంటుంది. తద్వారా ఆయా రంగాల్లో ఆర్థిక మాంద్యం ఏర్పడినప్పుడు ఆ కంపెనీ మరింత బలహీనపడుతుందని సూచిస్తున్నారు.

రుణ బాధ్యతలు :

యాజమాన్యం కీలక బాధ్యతల్లో ఒకటి అప్పులను తీర్చడం. పెట్టుబడిదారులు దీనిని అంచనా వేసేందుకు "అప్పు-ఈక్విటీ నిష్పత్తి" అనే ప్రాథమిక సూత్రం ఉపయోగిస్తుంటారు. ఒక కంపెనీ తన ఈక్విటీకి మించి ఎక్కువ అప్పులను కలిగి ఉంటే, దాని లాభాల్లో గణనీయమైన భాగం వ్యాపార వృద్ధికి బదులుగా వడ్డీ చెల్లింపులకే వెళ్తుందని గమనించాలి. ముఖ్యంగా ఆదాయాలు పడిపోయినప్పుడు లేదా వడ్డీ రేట్లు పెరిగినప్పుడు అధిక రుణ స్థాయిలు తీవ్రమైన ఆర్థిక ఒత్తిడిని కలిగించే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందుకే ఇన్వెస్టర్స్ సాధారణంగా ఆర్థిక వెసులుబాటును కొనసాగించేందుకు తమ అప్పులను నియంత్రించదగిన పరిమితుల్లో ఉంచే సంస్థలకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

దీర్ఘకాలిక వృద్ధి :

స్టాక్స్​లో పెట్టుబడి పెట్టే వ్యక్తులు సంస్థ భవిష్యత్తును అంచనా వేయడం కూడా ముఖ్యం. దీన్ని అంచనా వేయడం మన పదవీ విరమణ ప్రణాళిక వంటిది. రాబోయే దశాబ్దానికి వ్యాపారాన్ని యాజమాన్యం ఎలా సన్నద్ధం చేస్తుందో పరిశీలించడం దీనిలో ఉంటుంది. ఇది తరచూ వారి మూలధన వ్యయ ప్రణాళికల ద్వారా అర్థమవుతుంది. సంస్థ ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, కొత్త కేంద్రాలు, ఆర్‌అండ్‌డీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తోందా లేదా గమనించాలి.

ఫ్యూచర్​లో సాంకేతికత లేదా వినియోగదారుల ప్రాధాన్యతలలో వచ్చే మార్పులకు సిద్ధపడకుండా, కేవలం వర్తమానంపై మాత్రమే దృష్టి సారించే కంపెనీ చివరికి పోటీలో విఫలం కావచ్చని గుర్తుంచుకోవాలి. వ్యూహాత్మక ప్లాన్, యాజమాన్యం నుంచి వచ్చే స్పష్టమైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ సంసిద్ధతకు కీలక సూచికగా భావించాలంటున్నారు నిపుణులు. ఇవన్నీ ఒకదానితో ఒకటి అనుసంధానమై ఉంటాయి. కాబట్టి, విడివిడిగా చూడొద్దంటున్నారు.

ఉదాహరణకు ఒక సంస్థ అధిక లాభాల వృద్ధిని చూపించవచ్చు. కానీ, ఆ వృద్ధి పూర్తిగా పెరుగుతున్న అప్పుల ద్వారానే వస్తే, దాని ఆర్థిక ఆరోగ్యం గురించి కాస్త ఆలోచించాల్సిందే అంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, బలమైన నగదు నిల్వలు ఉన్నప్పటికీ, వృద్ధి కోసం దానిని యూజ్ చేయనట్లయితే చేజారిన అవకాశాలను సూచిస్తుంది. కాబట్టి, అన్ని అంశాలనూ పరిశీలిస్తూ, దీర్ఘకాలిక లక్ష్యంతో పొదుపు చేసిననప్పుడే పెట్టుబడిదారులు విజయం సాధిస్తారని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

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