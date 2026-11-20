కొత్తగా 'క్రెడిట్ కార్డు' తీసుకున్నారా? - ఈ '5 రూల్స్' పాటించాల్సిందే!
Credit Card Remember Things : క్రెడిట్ కార్డు ఉందని తెగ వాడేస్తున్నారా? - అయితే, ఈ సూచనలు మీకోసమే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 5:15 PM IST
కొత్త ఉద్యోగం, చేతినిండా జీతం, తోడుగా క్రెడిట్ కార్డు ఇవి యువతకు సరికొత్త ఆర్థిక స్వేచ్ఛను ఇస్తాయి. ఆన్లైన్ షాపింగ్, ఫుడ్ ఆర్డర్లు, ప్రయాణం, వినోదం అంటూ కార్డును అనేక అవసరాలకు వాడేస్తుంటారు. స్వైప్ చేసిన వెంటనే బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ తగ్గకపోవడంతో, అసలు ఖర్చు చేస్తున్నామనే స్పృహే ఉండదు. కానీ, నెలాఖరున బిల్లు చేతికొచ్చాక గానీ అసలు విషయం అర్థం కాదు. ఆ టైమ్లో ఆదాయానికి మించిన ఖర్చుల వల్ల సకాలంలో బిల్లు కట్టలేకపోతే పడే భారీ వడ్డీలు యువతను ఆర్థిక ఉచ్చులోకి నెట్టే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే, క్రెడిట్ కార్డు తీసుకున్న తొలినాళ్ల నుంచే సరైన ఆర్థిక క్రమశిక్షణ అలవర్చుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా యువత పాటించాల్సిన ఈ ఐదు జాగ్రత్తల గురించి తప్పక తెలుసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
లిమిట్ను చూసి ఖర్చు చేయొద్దు :
బ్యాంకు రూ.2లక్షల క్రెడిట్ లిమిట్ ఇచ్చింది కదా! అని, ఆ మొత్తాన్ని పూర్తిగా వాడేయాలనుకోవడం పెద్ద పొరపాటు అంటున్నారు నిపుణులు. అది మీ సొంత ఆదాయం కాదని, తిరిగి చెల్లించాల్సిన అప్పు అని గుర్తుంచుకోవాలి. ఏదైనా కొనుగోలు చేసే ముందు 'ఆ మొత్తాన్ని వెంటనే బ్యాంకు అకౌంట్ నుంచి చెల్లించాల్సి వస్తే, నా దగ్గర అంత డబ్బు ఉందా?' అని మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోవాలి. నెలవారీ శాలరీ, ఇంటి ఖర్చులు, అద్దె, EMIలు, పొదుపు లక్ష్యాలను పరిగణనలోకి తీసుకొని కార్డు వినియోగానికి ఒక లిమిట్ను నిర్ణయించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, జీతం పెరిగిందని ఖర్చులనూ అదే స్థాయిలో పెంచకూడదని గుర్తుంచుకోవాలంటున్నారు.
కనీస బాకీ కాదు :
క్రెడిట్ కార్డు బిల్లులో కేవలం 'మినిమమ్ డ్యూ' చెల్లిస్తే బిల్లు కంప్లీట్గా తీరినట్లు కాదు. మిగిలిన బాకీపై వడ్డీ పడుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి. అంతేకాదు, ఆ తర్వాత చేసే కొత్త కొనుగోళ్లపై వడ్డీ రహిత గడువు ప్రయోజనాన్ని కూడా కోల్పోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఉదాహరణకు మీకు నెలకు రూ.30వేల బిల్లు వచ్చిందనుకుందాం. అందులో మినిమన్ డ్యూ మాత్రమే కడితే, మిగిలిన మొత్తం నెక్ట్స్ మంత్కు యాడ్ అవుతుంది. దానికి కొత్త ఖర్చులు, వడ్డీ తోడైతే అప్పు తగ్గడం కష్టమవుతుంది. అందుకే, గడువులోగా పూర్తి బిల్లును చెల్లించడం అలవాటు చేసుకోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. వీలైతే ఆటోపే ఆప్షన్ ఎంచుకోవడం లేదా ఫోన్లో రిమైండర్లు ఏర్పాటు చేసుకోవడం ఉత్తమం అంటున్నారు.
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రివార్డుల కోసం అదనపు ఖర్చు :
క్యాష్బ్యాక్లు, రివార్డ్ పాయింట్లు, పండగ ఆఫర్లు చూడటానికి ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి. కానీ, కేవలం ఆ ప్రయోజనాల కోసమే అవసరం లేని వస్తువులను కొనడం వల్ల ఎలాంటి లాభం ఉండదంటున్నారు నిపుణులు. ఉదాహరణకు రూ.1,000 విలువైన రివార్డు కోసం అవసరం లేని రూ.10 వేల వస్తువును కొనుగోలు చేస్తే, అది పొదుపు కాదు. అందుకే షాపింగ్కు ముందే మీ అవసరాల జాబితా, బడ్జెట్ను రెడీ చేసుకొని, వాటికి సంబంధించి కొనుగోళ్లపైనే ఆఫర్లను ఉపయోగించడం తెలివైన పని అని చెబుతున్నారు.
చిన్న ఖర్చులనూ లెక్కలోకి :
ఫుడ్ డెలివరీలు, ఓటీటీ సబ్స్క్రిప్షన్లు, యాప్ కొనుగోళ్లు, తరచూ చేసే ఆన్లైన్ షాపింగ్ ఒక్కొక్కటీ చిన్న మొత్తాలే అయినా నెలాఖరుకు పెద్ద ఖర్చుగా మారతాయంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, ప్రతి నెలా కార్డు స్టేట్మెంట్ను నిశితంగా పరిశీలించాలి. దీనివల్ల ఎక్కడ ఎక్కువ ఖర్చు చేస్తున్నామో తెలుస్తుందని చెబుతున్నారు. అవసరం లేని చందాలను నిలిపివేయడం మంచిది. అలాగే, బ్యాంకు యాప్లలోని ఖర్చుల వివరాలు, లావాదేవీ అలర్ట్లను తప్పకుండా ఉపయోగించుకోవాలంటున్నారు.
మోసపోవద్దు :
క్రెడిట్ కార్డు భద్రత విషయంలో ఎప్పుడూ అలర్ట్గా ఉండాలి. ముఖ్యంగా కార్డు సీవీవీ, పిన్, ఓటీపీ వివరాలు ఎవరితోనూ షేర్ చేసుకోవద్దు. బ్యాంకు సిబ్బందిగా పరిచయం చేసుకున్నా ఈ వివరాలు అడిగితే చెప్పకూడదు. నమ్మకమైన వెబ్సైట్లలోనే ట్రాన్సక్షన్స్ చేయాలి. అవసరం లేనప్పుడు అంతర్జాతీయ లావాదేవీలను కార్డు నియంత్రణల ద్వారా నిలిపివేయడం బెటర్. ఒకవేళ ఏదైనా అనుమానాస్పద లావాదేవీ జరిగినట్లు గుర్తిస్తే, వెంటనే కార్డు జారీ చేసిన బ్యాంకుకు ఫిర్యాదు చేయాలని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
క్రెడిట్ కార్డును సరిగ్గా వాడితే మంచి క్రెడిట్ హిస్టరీ ఏర్పడుతుంది. ఫ్యూచర్లో హోమ్, వెహికల్ లేదా పర్సనల్ లోన్ కోసం అప్లై చేసినప్పుడు రుణదాతలు క్రెడిట్ హిస్టరీని చెక్ చేస్తారు. తరచూ బాకీలు పేరుకుపోవడం, చెల్లింపులు లేట్ అవ్వడం మీ క్రెడిట్ స్కోరును దెబ్బతీసే అవకాశం ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి. అందుకే, కార్డు లిమిట్ ఎంత ఉందన్నదానికంటే, మనం ఎంత ఖర్చు చేసి గడువులోగా తిరిగి చెల్లించగలమన్నదే ముఖ్యమని సూచిస్తున్నారు. చిన్న వయసులోనే ఈ క్రమశిక్షణ అలవరచుకుంటే ఫ్యూచర్లో ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ఈజీ అవుతుందని చెబుతున్నారు.
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