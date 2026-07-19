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"క్రెడిట్ కార్డు" వాడుతున్నారా? - ఈ "ఐదు" పొరపాట్లు చేస్తే భారీగా నష్టపోతారు జాగ్రత్త!

క్రెడిట్ కార్డుతో 'ఇలాంటి పేమెంట్లు' చేస్తున్నారా? - అయితే, జాగ్రత్త పడాల్సిందే అంటున్న నిపుణులు!

Credit Card Mistakes to Avoid
Credit Card Mistakes to Avoid (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 5:10 PM IST

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Credit Card Mistakes to Avoid : ప్రస్తుత రోజుల్లో క్రెడిట్ కార్డుల వాడకం కామన్ అయిపోయింది. అయితే, వీటిని సరైన పద్ధతిలో ఉపయోగించుకున్నట్లయితే అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మంచి ఆర్థిక సాధనంగా ఉపయోగపడతాయి. అలాగే, రివార్డ్స్, క్యాష్ బ్యాక్, డిస్కౌంట్​లు పొందుతారు. అలాకాకుండా అనవసర ఖర్చుల కోసం క్రెడిట్ కార్డులను వాడితే మిమ్మల్ని అప్పుల ఊబిలోకి నెడుతుందని గుర్తుంచుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే క్రెడిట్ కార్డులు ఉన్నవారు చేయకూడని కొన్ని ముఖ్యమైన తప్పులను వివరిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

క్రెడిట్ కార్డు ఉంటే చిన్న చిన్న పేమెంట్స్ నుంచి అన్ని రకాల పేమెంట్స్ దానితోనే చేయొచ్చా? అలా చేస్తే వచ్చే ఇబ్బందులేమిటి? అసలు క్రెడిట్ కార్డుతో ఎలాంటి పేమెంట్స్ చేయకపోవడం మంచిదో ఆర్థిక నిపుణులు ఇలా వివరిస్తున్నారు.

ఏటీఎం నుంచి క్యాష్​విత్​డ్రా :

క్రెడిట్ కార్డు ఉపయోగించి ఏటీఎం నుంచి మనీ విత్​డ్రా చేయకపోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే డబ్బులు విత్​డ్రా చేసిన రోజు నుంచి వడ్డీ పడుతుంది. ఇది నెలకు 2.5శాతం నుంచి 3.99శాతం వరకు ఉండొచ్చు. దీనితో పాటు సాధారణంగా 2.5శాతం నుంచి 3శాతం వరకు లేదా కనీసం రూ.300 నుంచి 500 రూపాయల వరకు క్యాష్ అడ్వాన్స్​డ్ ఛార్జీలు కూడా ఉంటాయి. వీటిపై అదనంగా జీఎస్టీ కూడా చెల్లించాలి. ఇవన్నీ కలిపితే మీరు తిరిగి చెల్లించే మొత్తం భారీగా ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలంటున్నారు.

చిన్న చిన్న ఖర్చులకు నో చెప్పాలి :

కిరాణా సామాను, రెస్టారెంట్లు, జనరల్ పేమెంట్లకు క్రెడిట్ కార్డు వాడితే మీకు తెలియకుండానే ఎక్కువ ఖర్చు చేసే ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇలాంటి వాటికోసం వీలైనంత వరకు హ్యాండ్ క్యాష్ వాడడం మంచిదంటున్నారు. ఒకవేళ లిక్విడ్ క్యాష్ లేకపోతే డెబిట్ కార్డులు ఉపయోగించడం బెటర్. దీని వల్ల నెలవారీ బడ్జెట్​ను కూడా లిమిట్​లో పెట్టుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.

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ఫారెన్ టూర్​లో అన్నింటికీ వాడొద్దు!

విదేశాలకు వెళ్లినప్పుడు ప్రతి ఖర్చుకు క్రెడిట్ కార్డు యూజ్ చేయడం అంత సేఫ్ కాదని నిపుణులు అంటున్నారు. హోటల్ బిల్లులు, ఎమర్జెన్సీ ఖర్చులకు మాత్రమే క్రెడిట్ కార్డులు వాడడం బెటర్ అని చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే చాలా క్రెడిట్ కార్డులపై ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సక్షన్లకు 2 నుంచి 3.5 శాతం వరకు ఫారెక్స్ మార్కప్(కరెన్సీ మార్పిడి) ఛార్జీలు ఉంటాయి. దీనికి బదులుగా ప్రీపెయిడ్ కరెన్సీ కార్డులు, లోకల్ కరెన్సీలో చెల్లించడం బెస్ట్ ఛాయిస్ అంటున్నారు.

రీపే చేసే వీలుంటేనే :

క్రెడిట్ కార్డుతో పేమెంట్ చేస్తే సాధారణంగా 20 నుంచి 50 రోజుల వరకు వడ్డీ ఉండదు. ఈ టైమ్​లో బిల్లు పూర్తిగా క్లియర్​ చేయలేకపోతే బ్యాంకులు లేట్ ఫీజును వసూలు చేస్తాయి. అదనంగా నెలకు 2.5శాతం నుంచి 3.99 శాతం వరకు వడ్డీ కూడా పడుతుంది. బిల్లు పూర్తిగా చెల్లించకపోతే ట్రాన్సక్షన్ తేదీ నుంచి వడ్డీ లెక్కించే చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే, మీరు టైమ్​కు రీపే చేస్తాము అనుకుంటేనే క్రెడిట్ కార్డు వాడడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

బహుళ కార్డులు వద్దు!

ఇక ప్రస్తుతం చాలా మంది ఒక్క క్రెడిట్ కార్డు మీద ఆధారపట్లేదు. అనేక బ్యాంకులకు సంబంధించిన కార్డులను వాడుతున్నారు. అయితే, ఒకటికి మించి ఎక్కువ కార్డులను వాడడం వల్ల వాటి బకాయిలు కూడా విపరీతంగా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. దాంతో గడువు లోపు చెల్లింపులు చేయడం సాధ్యం కాకపోవచ్చంటున్నారు. అలాగే, కార్డులు పెరిగే కొద్ది కొన్ని చెల్లింపులు, వాటి తేదీలను మరిచిపోయే ఛాన్స్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే, వినియోగించే కార్డుల సంఖ్యను లిమిట్​గా ఉంచుకోవడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

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