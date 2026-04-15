బ్యాంక్ "లోన్" తీర్చేశారా? - ఈ '5' పత్రాలు తీసుకోవడం అస్సలు మరవొద్దు!
- లోన్ క్లోజ్ చేసేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ ఇవే - లేదంటే ఇబ్బందులు తప్పవంటున్న నిపుణులు!
Published : April 15, 2026 at 2:21 PM IST
Loan Closure Documents from Bank : మనలో చాలా మంది అత్యవసర పరిస్థితుల్లో డబ్బు అవసరమైనప్పుడు బ్యాంకుల నుంచి లోన్స్ తీసుకుంటుంటారు. ఉద్యోగం, ఇళ్లు, బిజినెస్, వెహికల్, పిల్లల స్టడీస్ ఇలా ఏ అవసరానికైనా అత్యవసరంగా మనీ కావాల్సినప్పుడు రుణాలు తీసుకుని వాయిదాల్లో చెల్లిస్తుంటారు. అయితే, మీరు పర్సనల్ లోన్, హోమ్ లోన్, వెహికల్ లోన్.. ఇలా ఏదైనా సరే చివరి ఈఎంఐ కట్టగానే బాధ్యత తీరిపోదు. లోన్ పూర్తిగా క్లోజ్ అయ్యాక బ్యాంక్ నుంచి 5 ముఖ్యమైన డాక్యుమెంట్స్ తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. లేదంటే భవిష్యత్తులో ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుందంటున్నారు. ఇంతకీ, ఆ డాక్యుమెంట్స్ ఏంటి? అవి ఎందుకు తీసుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
మనలో చాలా మంది సరైన అవగాన లేక బ్యాంక్లో లోన్ క్లోజ్ చేశాక దానికి సంబంధించి కొన్ని సర్టిఫికెట్స్ తీసుకోవడం మరచిపోతుంటారు. అలా మర్చిపోవడం కారణంగా ఫ్యూచర్లో అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటుంటారు. నార్మల్గా లోన్ పూర్తయ్యాక చాలా బ్యాంకులు అడగందే ఈ పత్రాలను వాటంతట అవే ఇవ్వవు. దాంతో మీరు మరచిపోయి వాటిని తీసుకోకుండానే వెళ్లిపోతుంటారు. అలా మీరు లోన్ కంప్లీట్ అయ్యాక ఈ ఐదు ముఖ్యమైన పత్రాలను తీసుకోకపోవడం వల్ల లోన్ పూర్తిగా కట్టినప్పటికీ స్టేటస్ యాక్టివ్లో ఉండి మీ క్రెడిట్ స్కోర్పై ప్రభావం చూపిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. అంతేకాకుండా, భవిష్యత్తులో కొత్త లోన్లు తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని చెబుతున్నారు. అందుకే, ఎవరైనా సరే ఏ లోన్ తీసుకున్నా క్లోజ్ చేసేటప్పుడు బ్యాంకు నుంచి కచ్చితంగా ఈ ఐదు ముఖ్యమైన డాక్యుమెంట్స్ తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
ఆ ముఖ్యమైన పత్రాలు ఏమిటంటే?
1. లోన్ క్లోజర్ సర్టిఫికెట్ :
ఇది మీ అప్పు అధికారికంగా ముగిసిందని చెప్పే డాక్యుమెంట్. మీరు తీసుకున్న లోన్ పూర్తి అయినట్లు కన్ఫార్మ్ చేస్తూ బ్యాంక్ మీకు ఈ సర్టిఫికేట్ ఇస్తుంది. ఇందులో మీరు పూర్తిగా డబ్బులు చెల్లించి లోన్ కోజ్ చేసినట్లు తెలిపే వివరాలు ఉంటాయి.
2. నో డ్యూస్ సర్టిఫికేట్(NDC/NOC) :
మీరు బ్యాంకుకు ఎలాంటి బాకీ లేరని నిరూపించే డాక్యుమెంట్ ఇది. భవిష్యత్తులో లీగల్గా ఎలాంటి సమస్య వచ్చినా ఈ సర్టిఫికెట్ ఉపయోగపడుతుంది. అందుకే, లోన్ క్లోజ్ చేస్తున్నప్పుడు బ్యాంకు నుంచి నో డ్యూస్ సర్టిఫికేట్(NDC)/ నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్(NOC) తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి.
3. ఒరిజినల్ పత్రాలు :
లోన్ తీసుకునే సమయంలో మీరు బ్యాంకులో సబ్మిట్ చేసిన ఒరిజినల్ ఆస్తి పత్రాలు, సేల్ డీడ్ లేదా వెహికల్ పేపర్స్ అన్నీ తిరిగి వచ్చాయో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి.
4. ఫైనల్ రీపేమెంట్ స్టేట్మెంట్ :
మీరు ఏ లోన్ తీసుకున్నప్పటికీ అది క్లోజ్ చేసేటప్పుడు చివరిగా కట్టే పేమెంట్ స్టేట్మెంట్ కచ్చితంగా తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే లోన్ క్లోజ్ అయితే ఈ స్టేట్మెంట్ తీసుకోవడం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. అందుకే, మీరు కట్టిన పేమెంట్ స్టేట్మెంట్ పూర్తిగా లోన్ చెల్లించినట్లు ఉండేలా తీసుకోవాలి. దీన్నే ఫైనల్ రీపేమెంట్ స్టేట్మెంట్గా చెబుతారు. ఫ్యూచర్లో మీరు తీసుకున్న లోన్కు సంబంధించి ఏదైనా సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఈ పత్రం చాలా యూజ్ అవుతుంది.
5. లీన్ రిమూవల్ లేదా హైపొతికేషన్ :
లోన్ ఉన్నంతకాలం మీ ఆస్తి/వెహికల్పై బ్యాంకుకు హక్కు ఉంటుంది. అందుకే, మీరు హోమ్ లోన్ తీసుకున్నట్లయితే అది కంప్లీట్ అయ్యాక రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్కు లేదా వెహికల్ లోన్ అయితే ఆర్టీఓ ఆఫీస్కు వెళ్లి ఈ లీన్ను తొలగించుకోవాలి. అప్పుడే ఆ ఆస్తి లేదా వాహనంపై మీకు పూర్తి హక్కు వస్తుందంటున్నారు నిపుణులు.
