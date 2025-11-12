మీకు ట్రావెలింగ్ అంటే చాలా ఇష్టమా? ఈ క్రెడిట్ కార్డ్స్తో ఫ్లైట్స్, హోటెల్ బుకింగ్స్పై భారీ డిస్కౌంట్స్!
విహారయాత్రలు, ప్రయాణాలు చేసేవారి కోసం స్పెషల్ క్రెడిట్ కార్డ్స్- ఇవి ఉంటే మీకు భారీగా డబ్బులు ఆదా కావడం గ్యారెంటీ!
Published : November 12, 2025 at 7:42 PM IST
Credit Cards For Travel Freaks : మీకు ట్రావెలింగ్ అంటే చాలా ఇష్టమా? ఇందుకోసం మీరు పెద్ద బడ్జెట్ వేసుకున్నారా? అయితే ఇది మీ కోసమే. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న కొన్ని క్రెడిట్ కార్డులు వాడితే చాలు. మీ బడ్జెట్లో ఏకంగా 25 శాతం తగ్గితుంది. సూపర్ కదా!
విహారయాత్రలు చేసేవారికి, తరచుగా ప్రయాణాలు చేసేవారి కోసం ప్రస్తుతం మార్కెట్లో చాలానే క్రెడిట్ కార్డులు ఉన్నాయి. వాటిలో 5 బెస్ట్ క్రెడిట్ కార్డుల గురించి ఈ ఆర్టికల్లో మనం తెలుసుకుందాం.
1. ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ మేక్మైట్రిప్ క్రెడిట్ కార్డ్ : ఈ కార్డుదారులు జాయినింగ్ ఫీజు చెల్లించిన తర్వాత రూ.1000 విలువ చేసే మేక్మైట్రిప్ వోచర్ ఇస్తారు. దీనిని ఒక ఏడాదిలోపు ఎప్పుడైనా వాడుకోవచ్చు. అలాగే వార్షిక రుసుము చెల్లించిన తరువాత ఇలాంటిదే మరో వోచర్ అందిస్తారు. దానిపై కూడా బోలెడు ఆఫర్లు ఉంటాయి.
ఈ క్రెడిట్ కార్డు ఉపయోగించి ఈజీమైట్రిప్ ద్వారా ఫ్లైట్ టికెట్స్ బుక్ చేసుకుంటే, మీకు ఏకంగా 10 శాతం ఇన్స్టాంట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. హోటల్ బుకింగ్స్పై 20 శాతం తక్షణ తగ్గింపు ఉంటుంది. ఇక అంతర్జాతీయ లావాదేవీల విషయానికి వస్తే కేవలం 0.99 శాతం ఫారెక్స్ మార్కప్ మాత్రమే ఉంటుంది.
2. హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ 6ఈ రివార్డ్స్ ఎక్స్ఎల్ ఇండిగో క్రెడిట్ కార్డ్ : ఇది ఒక కో-బ్రాండెండ్ క్రెడిట్ కార్డు. ఈ కార్డు ఉయోగించి వెబ్సైట్ లేదా యాప్ ద్వారా ఇండిగో ఫ్లైట్ టికెట్స్ బుక్ చేస్తే 6ఈ రివార్డుగా 5 శాతం తిరిగి వస్తుంది. అంతేకాదు అకోర్ హోటల్ స్టేకు సంబంధించి రూ.5,000 విలువైన ఓ ఓచర్ లభిస్తుంది.
3. అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్లాటినమ్ ట్రావెల్ క్రిడెట్ కార్డు : ఈ కార్డుతో ఒక ఏడాదిలోపు రూ.1.9 లక్షలు ఖర్చు చేస్తే 15,000 మెంబర్షిప్ రివార్డ్ పాయింట్స్ లభిస్తాయి. వీటిని ప్లాటినమ్ ట్రావెల్ కలెక్షన్ లేదా అమెక్స్ ట్రావెల్ ఆన్లైన్లో రిడీమ్ చేసుకోవచ్చు. ఒక వేళ మీరు ఈ కార్డుతో ఒక ఏడాదిలో రూ.4 లక్షలు ఖర్చు చేస్తే, మీకు 25,000 మెంబర్షిప్ రివార్డ్ పాయింట్లు పొందుతారు.
4. యాక్సిస్ బ్యాంక్ అట్లాస్ క్రెడిట్ కార్డు : ఈ కార్డు ఉపయోగించి ట్రావెల్ ఎడ్జ్ పోర్టల్లో విమానం టికెట్లు బుక్ చేస్తే ప్రతీ రూ.100కు 5 ఎడ్జ్ మైల్స్ లభిస్తాయి. వీటిని మీరు 1:1 నిష్పత్తిలో రిడీమ్ చేసుకోవచ్చు. అదే విధంగా మీరు ఈ కార్డుతో హోటల్ బుకింగ్స్ చేస్తే ప్రతీ రూ.100కు 2.5 ఎడ్జ్ మైల్స్ వస్తాయి.
5. ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ఇక్సిగో క్రెడిట్ కార్డ్ : ఈ కార్డు ఉన్నవారు ఇక్సిగో యాప్ లేదా వెబ్సైట్ ద్వారా విమానం టికెట్లు బుక్ చేసుకుంటే 10 శాతం డిస్కౌంట్ ఇస్తారు. అంతేకాదు హోటల్ బుకింగ్స్పై కూడా 10 శాతం డిస్కౌంట్ పొందవచ్చు.
నోట్ : క్రెడిట్ కార్డులను అవసరమైన ఖర్చుల కోసమే ఉపయోగించాలి. కేవలం రివార్డులు, డిస్కౌంట్లు, ఆఫర్ల కోసం వాటిని విచ్చలవిడిగా వాడితే, అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోయే ప్రమాదం ఉంది. ఈ ఆర్టికల్లో చెప్పిన అంశాలు కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఇది మీరు గమనించాలి.