"పర్సనల్ లోన్" తీసుకుంటున్నారా? - ఈ తప్పులు చేస్తే అప్పుల ఊబిలో చిక్కుకున్నట్లే!
వ్యక్తిగత రుణం విషయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు - అప్రమత్తంగా లేకుంటే అదనపు భారమే అంటున్న నిపుణులు!
Published : April 9, 2026 at 11:20 AM IST
Personal Loan Avoid Mistakes : ఆర్థిక అవసరాలు ఎవరికి ఎప్పుడు, ఏ విధంగా వస్తాయో చెప్పలేం. అలాంటి పరిస్థితుల్లో అత్యవసరంగా డబ్బులు అవసరమైనప్పుడు మనలో మెజార్టీ పీపుల్కు ముందుగా గుర్తొచ్చేవి "పర్సనల్ లోన్స్(వ్యక్తిగత రుణాలు)". ఈజీగా లభించడం, వీటికి ఎలాంటి హామీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేకపోవడం, రీపేమెంట్కు ఎక్కువగా టైమ్ ఉండడం ఇందుకు ప్రధాన కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు. అందుకే, అత్యవసర సమయాల్లో డబ్బులు అవసరం పడినప్పుడు చాలా మంది పర్సనల్ లోన్ తీసుకునేందుకు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు.
అయితే, పర్సనల్ లోన్ విషయంలో మీరు చేసే చిన్న చిన్న పొరపాట్ల వల్ల కొన్నిసార్లు ఎక్కువగా నష్టపోయే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు. మీకు తెలియకుండానే ఆ చిన్న మిస్టేక్స్ మిమ్మల్ని అప్పుల ఊబిలోకి నెట్టే ఛాన్స్ లేకపోలేదని హెచ్చరిస్తున్నారు. అలా జరగకూడదంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం చాలా అవసరమంటున్నారు. ఇంతకీ, పర్సనల్ లోన్ విషయంలో చేయకూడని ఆ తప్పులు ఏంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
అవసరమైనంతే లోన్ :
పర్సనల్ లోన్ విషయంలో మనలో చాలా మంది చేసే అతి పెద్ద పొరపాటు ఏంటంటే అవసరానికి మించి లోన్ తీసుకుంటుంటారు. ముఖ్యంగా ఎలిజిబిలిటీ ఉందనో, ఇంకేదైనా కారణం వల్లనో ఎక్కువ లోన్ తీసుకుని తీరా చెల్లించడానికి ఇబ్బందిపడుతుంటారు. అలా జరగకుండా ఉండాలంటే.. మీకు ఎంత డబ్బు అవసరం? ప్రతి నెలా మీ ఆదాయంలో ఖర్చులన్నీ పోనూ ఎంత మిగులుతుంది? వంటి విషయాలన్నీ లెక్కలోకి తీసుకుని మాత్రమే లోన్ మొత్తాన్ని ఎంచుకోవాలి. బ్యాంకు ఎక్కువ మొత్తాన్ని అప్రూవ్ చేస్తుందని కాకుండా, మీకు అవసరమైన మొత్తాన్నే తీసుకోవాలి. ఇలా చేస్తే భవిష్యత్తులో అప్పుల ఊబిలో పడకుండా ఉంటారని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. రుణ భారం పెరిగిపోకుండా జాగ్రత్త పడొచ్చంటున్నారు.
"క్రెడిట్ కార్డు ఖర్చులు" తగ్గించుకోవాలా? - ఈ 5 బెస్ట్ టిప్స్ తెలుసుకోవాల్సిందే!
అగ్రిమెంట్ను అర్థం చేసుకోవాలి :
పర్సనల్ లోన్ తీసుకునే ముందు బ్యాంక్ లేదా రుణ సంస్థతో చేసుకునే ఒప్పందాన్ని ఒకటికి రెండుసార్లు పూర్తిగా చదవాలి. అందులోని విషయమేదైనా మీకు అర్థం కాకపోతే వారి ప్రతినిధిని అడిగి తెలుసుకోవాలి. లోన్ డాక్యుమెంట్లో ప్రాసెసింగ్ ఫీజులు, ఫోర్ క్లోజర్ ఛార్జీలు, వడ్డీ రేట్లు, ఫైన్లు సహా అన్ని వివరాలు ఉంటాయి. అందుకే, లోన్ అగ్రిమెంట్పై సంతకం చేసే ముందే నిబంధనలు, షరతులను జాగ్రత్తగా చదవాలి. అవన్నీ వివరంగా అడిగి తెలుసుకున్నాకే అగ్రిమెంట్కు ఓకే చెప్పి లోన్ తీసుకోవడం బెటర్ అంటున్నారు నిపుణులు.
తక్కువ వడ్డీకి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి :
మీ క్రెడిట్ స్కోర్ బాగుంటే చాలా బ్యాంకులు, రుణ సంస్థలు లోన్ ఇవ్వడానికి ముందుకొస్తాయి. అయితే, వాటిల్లో దేనిలో తక్కువ వడ్డీ, రూల్స్ సరళంగా ఉంటాయో తెలుసుకుని అందులోనే లోన్ తీసుకోవడం మంచిదని అని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే కొన్ని బ్యాంకులు వడ్డీతో పాటు అదనవు ఛార్జీలు వసూలు చేస్తుంటాయి. ఇవి మనకు లభించాల్సిన వడ్డీ ప్రయోజనాన్ని తుడిచిపెట్టేస్తాయి. అందుకే, దేనిలో తక్కువ వడ్డీ రేటుతో పాటు అదనపు ఛార్జీల ఇబ్బంది ఉండదో దానిలో తీసుకోవడం బెటర్ అంటున్నారు.
ఈ విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి!
- లోన్స్ తీసుకునేవారు గుర్తుంచుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయమేమిటంటే, అప్పు అనేది ఎప్పటికీ ఒక విధమైన భారమే. అందుకే, కచ్చితంగా అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే పర్సనల్ లోన్ తీసుకోవడం చేయాలని సూచిస్తున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు.
- అంతేకానీ, విలాసవంతమైన జీవనం గడపాలని ఖరీదైన గ్యాడ్జెట్లు,లగ్జరీ కారు కొనాలనే కోరికతో పర్సనల్ లోన్ తీసుకుని ఆర్థిక ఉచ్చులో పడొద్దని హెచ్చరిస్తున్నారు.
- అలాగే, స్టాక్స్, మ్యూచువల్ ఫండ్లలో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి కూడా ఈ రకమైన లోన్లు తీసుకోవడం సరైన పద్ధతి కాదని చెబుతున్నారు.
"క్రెడిట్ స్కోర్" పెంచుకోవాలా? - ఇలా చేస్తే బెటర్ రిజల్ట్!
బ్యాంకులో "డబ్బులు" డిపాజిట్ చేసి మర్చిపోయారా? - ఇలా సింపుల్గా క్లెయిమ్ చేసుకోండి!