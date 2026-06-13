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లక్ష రూపాయలు 3లక్షలు కావడానికి ఎన్నేళ్లు పడుతుంది? - ఇప్పుడే ఇలా తెలుసుకోండి!

డబ్బు మూడింతలు, రెండింతలు ఎలా అవుతుంది - 114, 72 రూల్స్ ఉన్నాయిగా!

how_to_double_your_money
how_to_double_your_money (Getty images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 2:02 PM IST

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How to Double Your Money : ఎంత సంపాదిస్తున్నామో కాదు, ఎంత ఆదా చేస్తున్నామన్నదే ముఖ్యం అని అంటున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు. పిల్లల చదువులు, పెళ్లిళ్లతో పాటు రిటైర్‌మెంట్‌ వంటి భవిష్యత్‌ అవసరాల కోసం ప్రతి ఒక్కరూ డబ్బు పొదుపు చేస్తుంటారు. ఇందులో ప్రధానంగా పోస్టాఫీస్, బ్యాంకులు, స్టాక్‌ మార్కెట్‌, మ్యూచ్‌వల్‌ ఫండ్స్‌ వంటి ఎన్నో మార్గాలున్నాయి. ఏది ఎంచుకున్నా అనుకున్న లక్ష్యాలు చేరుకోవాలంటే సరైన ప్రణాళిక తప్పనిసరి. ఉదాహరణకు లక్ష రూపాయల పొదుపు రూ.2 లక్షలు, రూ.3 లక్షలుగా మారడానికి ఎంత కాలం పడుతుందో ఇలా ముందే అంచనా వేసుకోవాలి. ఇందుకోసం 114 అనే రూల్ ఫాలో అయితే చాలు! తద్వారా మీ డబ్బు ఎన్నేళ్లలో మూడింతలు అవుతుందో ముందే ఓ అంచనాకు రావొచ్చని సూచిస్తున్నారు. డబ్బుపై చెల్లించే వడ్డీ ఆధారంగా సమయం ఆధారపడి ఉంటుంది.

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how_to_double_your_money
how_to_double_your_money (Getty images)

ట్రిపుల్ కావడానికి రూల్ 114

మీరు పెట్టుబడి పెట్టాలనుకున్న డబ్బు ట్రిపుల్‌ కావడానికి ఎంత సమయం పడుతుందో 114 థంబ్‌ రూల్‌ చెప్తుంది. వార్షిక వడ్డీ రేటుతో భాగిస్తే ఎన్నేళ్లకు మూడింతలు అవుతుందో ఇట్టే చెప్పేస్తుంది. ఉదాహరణకు 6 శాతం వార్షిక వడ్డీకి లక్ష రూపాయలను ఫిక్స్‌డ్‌ డిపాజిట్‌ చేస్తే అప్పుడు 114ను 6తో భాగిస్తే వచ్చేదే సమాధానం. అంటే రూ.లక్ష పొదుపు చేస్తే అది మూడు లక్షలు కావడానికి 19 ఏళ్ల సమయం పడుతుంది. అదే విధంగా వార్షిక వడ్డీ 8 శాతం ఉంటే 114/8 చేస్తే 14.25 ఏళ్ల సమయంలో మీ డబ్బు మూడింతలు అవుతుందని అర్థం. వార్షిక వడ్డీ 10 శాతం ఉంటే 11.4 ఏళ్లు, వార్షిక వడ్డీ 12 శాతం ఉంటే 9.5 ఏళ్ల సమయం పడుతుంది.

how_to_double_your_money
how_to_double_your_money (Getty images)

రెట్టింపునకు 72 రూల్‌

థంబ్‌ రూల్‌ 114 మూడింతలయ్యే సమయం తెలుసుకుంటే థంబ్‌ రూల్‌ 72 మీ డబ్బు రెట్టింపు కావడానికి ఎంతకాలం పడుతుందో చెప్తుంది. 72ను వార్షిక వడ్డీ రేటుతో భాగిస్తే ఎన్నేళ్లకు పొదుపు డబ్బు రెండింతలు అవుతుందో తెలుస్తుంది. ఉదాహరణకు వార్షిక వడ్డీ 6 శాతం ఉంటే అప్పుడు 72ను 6తో (72/6) భాగిస్తే 12 అవుతుంది. అంటే మీరు లక్ష రూపాయలు పెట్టడానికి సిద్ధమైతే అది రూ.2లక్షలు కావడానికి 12 ఏళ్ల సమయం పడుతుంది. వార్షిక వడ్డీ 8 శాతం ఉంటే 9 ఏళ్లు, వార్షిక వడ్డీ 10 శాతం ఉంటే 7.2 ఏళ్లు, వడ్డీ 12 శాతం ఉంటే మీరు పెట్టుబడి సొమ్ము రెట్టింపు కావడానికి 6 ఏళ్ల సమయం పడుతుందని రూలు 72 ద్వారా తెలుస్తుంది.

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