మదర్ ఆఫ్ ఆల్ IPOs: రూ.37వేల కోట్ల సమీకరణకు 'జియో' సై- ఆ ఒక్క క్లారిటీ కోసం అంబానీ వెయిటింగ్!
దేశ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద ఐపీఓకు ముకేశ్ అంబానీ సన్నాహాలు- ఈ ఏడాది జూన్లోగా ఐపీఓకు జియో- సవరించిన ఐపీఓ నిబంధనలపై త్వరలో కేంద్రం నోటిఫికేషన్- ఆ వెంటనే సెబీకి 'జియో' డీఆర్హెచ్పీ
Published : January 19, 2026 at 6:47 PM IST
Mother Of All Ipos : భారత స్టాక్ మార్కెట్లో మరో సంచలనానికి రంగం సిద్ధమవుతోంది. 'మదర్ ఆఫ్ ఆల్ ఐపీఓస్' రాకకు సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. దీనిపై కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి క్లారిటీ కోసం బిలియనీర్ ముకేశ్ అంబానీ నేతృత్వంలోని రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఎదురు చూస్తోంది. భారీ సైజు 'ఇనీషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ (ఐపీఓ)'లపై స్టాక్ మార్కెట్ నియంత్రణ సంస్థ సెబీ నిబంధనలను సవరించింది. వీటిని అమల్లోకి తెస్తూ త్వరలో కేంద్రం విడుదల చేయనున్న నోటిఫికేషన్ కోసం రిలయన్స్ వేచిచూస్తోంది.
అది విడుదలయ్యాక, దాదాపు రూ.37వేల కోట్లు విలువైన దేశ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద ఐపీఓకు ముకేశ్ అంబానీ తెర తీయనున్నారు. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ టెలికాం, డిజిటల్ వ్యాపారాలను నిర్వహించే 'జియో ప్లాట్ఫామ్స్'ను స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్టింగ్ చేయించనున్నారు. ఇందుకోసం సెబీకి డ్రాఫ్ట్ రెడ్ హెర్రింగ్ ప్రాస్పెక్టస్ (డీఆర్హెచ్పీ)ను సమర్పించనున్నారు.
సింహభాగం షేర్ల జారీ 'ఆఫర్ ఫర్ సేల్'లోనే
'జియో ప్లాట్ఫామ్స్'ను 2026 జూన్లోగా స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్టింగ్ చేయిస్తామని గతేడాదే ముకేశ్ అంబానీ ప్రకటించారు. సింహభాగం షేర్ల జారీ 'ఆఫర్ ఫర్ సేల్' మార్గంలో జరుగుతుందని మార్కెట్ పరిశీలకులు అంచనా వేస్తున్నారు. 'ఆఫర్ ఫర్ సేల్'లో కొత్త షేర్లను కంపెనీ జారీ చేయదు. ఇందులో భాగంగా ఇప్పటికే కంపెనీలో ఉన్న ప్రమోటర్లు, పెద్ద పెట్టుబడిదారులకు తమతమ వాటాలను షేర్ల రూపంలోకి మార్చుకునే అవకాశాన్ని కల్పిస్తారు. ఈ షేర్లకు నిర్దిష్ట బిడ్ ధరను కంపెనీ నిర్ణయిస్తుంది.
ప్రస్తుతం 'జియో ప్లాట్ఫామ్స్'లో వ్యూహాత్మక వాటాదారులుగా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్, మెటా (ఫేస్బుక్), గూగుల్ వంటి పలు దిగ్గజ కంపెనీలు ఉన్నాయి. ఐపీఓ ద్వారా ఈ భాగస్వామ్య కంపెనీలన్నీ తమ పెట్టుబడి వాటాలను షేర్ల రూపంలోకి మార్చుకొని 'జియో ప్లాట్ఫామ్స్'లో కొనసాగే అవకాశాలు ఉన్నాయని అంచనా వేస్తున్నారు. 'జియో ప్లాట్ఫామ్స్'కు ఆయువు పట్టు అయిన జియో టెలికాం నెట్వర్క్లో 50 కోట్ల మందికిపైగా వినియోగదారులు ఉన్న సంగతి తెలిసిందే.
జియో వ్యాల్యుయేషన్పై లెక్కలివీ
'జియో ప్లాట్ఫామ్స్' మార్కెట్ వ్యాల్యుయేషన్ రూ. 15 లక్షల కోట్లు ఉంటుందని పలు ప్రముఖ పెట్టుబడి బ్యాంకులు అంచనా వేశాయి. ఐపీఓ ద్వారా జియో దాదాపు రూ.37వేల కోట్లను సమీకరిస్తుందని అంచనా వేస్తూ 2025 నవంబరులో అవి నివేదికలను విడుదల చేశాయి. ఇంచుమించు రూ.13.5 లక్షల కోట్ల వ్యాల్యుయేషన్తో స్టాక్ మార్కెట్లో 'జియో ప్లాట్ఫామ్స్' లిస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నాయి. స్టాక్ మార్కెట్లో జియో లిస్టయ్యాక, దానికి హోల్డింగ్ కంపెనీగా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ మారుతుంది. ఐపీఓ వల్ల 'జియో ప్లాట్ఫామ్స్'లోని రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ వాటా విలువ (వ్యాల్యుయేషన్) 5 నుంచి 10 శాతం మేర తగ్గిపోతుందని మార్కెట్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. వ్యాల్యుయేషన్లో ఈ తగ్గింపు గరిష్ఠంగా 20 శాతం దాకా పెరగొచ్చని పలువురు పరిశీలకులు అంటున్నారు.
సెబీ కొత్త రూల్ VS పాత రూల్
భారీ ఐపీఓలపై స్టాక్ మార్కెట్ నియంత్రణ సంస్థ సెబీ ఇప్పటికే కొత్త నిబంధనలు రూపొందించింది. అవి ఈ ఏడాది జూన్లోగా అమల్లోకి రానున్నాయి. ఐపీఓకు వచ్చే ముందు వాటన్నింటిని రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ నిశితంగా అధ్యయనం చేస్తోంది. సెబీ పాత నిబంధనల ప్రకారం ఏదైనా కంపెనీ మార్కెట్ విలువ రూ.5 లక్షల కోట్లకు మించి ఉంటే, 5 శాతం వాటాలను ఐపీఓ ద్వారా ప్రజలకు విక్రయించాలి. కానీ కొత్త సెబీ రూల్స్ ప్రకారం రూ.5 లక్షల కోట్లకుపైగా మార్కెట్ విలువ కలిగిన జియో ప్లాట్ఫామ్స్ లాంటి కంపెనీ కూడా కేవలం 2.5 శాతం వాటాలను విక్రయిస్తే సరిపోతుంది.
పాత రూల్ ప్రకారం జియో ప్లాట్ఫామ్స్ ఐపీఓలో 5 శాతం వాటాల విక్రయంతో రూ.70వేల కోట్ల దాకా సమీకరించొచ్చు. 2.5 శాతం వాటా విక్రయానికి సంబంధించిన కొత్త రూల్ ప్రకారం జియో ప్లాట్ఫామ్స్ ఐపీఓ విలువ రూ.37వేల కోట్ల దాకా ఉంటుందని అంచనా. 2024లో హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా ఐపీఓ ద్వారా రూ. 27,000 కోట్లను సమీకరించింది. అంతకు మించిన ఐపీఓగా జియో నిలువనుంది.
కలిసొచ్చేలా 'పబ్లిక్ ఫ్లోట్' రూల్స్లో మార్పు
'పబ్లిక్ ఫ్లోట్' అంటే స్టాక్ మార్కెట్లో ట్రేడింగ్ కోసం కంపెనీ అందుబాటులో ఉంచాల్సిన షేర్ల సంఖ్య. ఈ రూల్ను సెబీ సరళతరం చేసింది. భారీ ఐపీఓకు వచ్చే జియో లాంటి కంపెనీ 15 శాతం షేర్లను 'పబ్లిక్ ఫ్లోట్'లోకి తెచ్చేందుకు సంబంధించిన గడువు కాలాన్ని రెండేళ్ల నుంచి ఐదేళ్లకు సెబీ పెంచింది. ఈ తరహా కంపెనీ తదుపరి విడతలో 25 శాతం షేర్లను 'పబ్లిక్ ఫ్లోట్'లోకి తెచ్చేందుకు సంబంధించిన గడువు కాలాన్ని ఐదేళ్ల నుంచి పదేళ్లకు పెంచింది. సెబీ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం జియోకు కలిసొస్తుందని పరిశీలకులు అంటున్నారు.