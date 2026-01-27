ETV Bharat / business

మీకు తెలియకుండానే మీ పేరు మీద లోన్లు ఉండే ఛాన్స్​- వెంటనే చెక్ చేసుకోండి ఇలా!

దేశంలో పెరిగిపోతున్న ఐడెంటిటీ చోరీ కేసులు- దీంతో ఇబ్బంది పడుతున్న చాలా మంది ప్రజలు- మరి మీ ఐడెంటిటీ చోరీ అవ్వకుండా ఎలా నివారించాలో తెలుసా?

How To Find Fake Loans
How To Find Fake Loans (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 27, 2026 at 10:16 PM IST

4 Min Read
How To Find Fake Loans : ప్రస్తుత డిజిటల్ యుగంలో బ్యాంకు ఖాతాల నిర్వహణ, నగదు చెల్లింపులు లాంటివి బ్యాంకుకు వెళ్లకుండా ఆన్‌లైన్‌లోనే జరిగిపోతున్నాయి. ఈ కార్యకలాపాలన్నీ ఎంత సులభంగా జరుగుతున్నాయో అంతే వేగంగా ఆన్‌లైన్‌ మోసాలు కూడా పెరుగుతున్నాయి. ఇటీవలి కాలంలో ఎప్పుడూ లోన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోని వారికి కూడా రుణదాతలు, బ్యాంకుల నుంచి కాల్స్ వస్తున్నాయి. లోన్ చెల్లించమని రుణదాతలు వారిని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇందుకు ప్రధాన కారణం ఐడెంటిటీ చోరీ. ఈ తరహా కేసులు ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.

టెలికాం కంపెనీలు రీసైకిల్ చేసిన సిమ్ కార్డులు (పాత నంబర్‌ను కొత్త కస్టమర్‌కు అమ్మడం) దుర్వినియోగం అయినప్పుడు ఈ సమస్య మరింత తీవ్రంగా మారుతుంది. ఈ క్రమంలో ఐడెంటిటీ చోరీ నుంచి ఎలా బయటపడాలి? మీ పేరు, ఫోన్ నంబర్ లేదా పాన్ కార్డు ఉపయోగించి మరెవరైనా రుణం తీసుకుంటే గుర్తించడం ఎలా? కొత్త సిమ్ తీసుకునేటప్పుడు పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

హిమాచల్‌ప్రదేశ్ రాజధాని సిమ్లాకు చెందిన షాలిని అనే యువతి 2024లో కొత్త సిమ్‌ను తీసుకుంది. సిమ్ యాక్టివేట్ అయిన వెంటనే ఆమెకు బ్యాంకు, లోన్ రికవరీ ఏజెంట్ల నుంచి కాల్స్ రావడం ప్రారంభమయ్యాయి. షాలిని తీసుకున్న సిమ్ నంబర్‌ను గతంలో ఇంద్రజిత్ వాడాడు. అతడు అనేక బ్యాంకుల నుంచి రుణాలు తీసుకొని వాయిదాలు చెల్లించకుండానే నంబర్‌ను డీయాక్టివేట్ చేశాడని దర్యాప్తులో తేలింది. దీంతో ఏడాదిపాటు షాలిని ఫోన్ కాల్స్ వల్ల మానసిక హింసకు గురైంది. వాస్తవానికి మాజీ కస్టమర్ తన సిమ్ నంబర్‌ను బ్యాంకుతో అప్‌డేట్ చేయకుండా డీయాక్టివేట్ చేసినప్పుడు అదే నంబరుతో సిమ్ తీసుకున్న వ్యక్తికి ఇబ్బందులు తప్పవని ఈ ఘటన తెలియజేస్తుంది.

బ్యాంకు అధికారులు ఏమంటున్నారంటే?
ఒక వ్యక్తి తన ఫోన్ నంబర్‌ను మార్చినప్పుడు బ్యాంకులో కేవైసీని అప్డేట్ చేయకపోతే, బ్యాంకు పాత నంబర్‌కే రికవరీ కాల్స్, మెసేజ్‌లను పంపుతుంటుందని సిమ్లాలోని యాక్సెస్ బ్యాంకు మేనేజర్ వినీత్ కుమార్ తెలిపారు. అప్పుడు కొత్తగా సిమ్ తీసుకున్న వ్యక్తి బ్యాంకు బ్రాంచ్‌ను సంప్రదించాలని వెల్లడించారు. ఆ నంబర్ ఇప్పుడు తన పేరు మీద ఉందని లిఖితపూర్వకంగా బ్యాంకుకు తెలియజేయాలని సూచించారు. అదనంగా కస్టమర్లు తమ బ్యాంకింగ్ యాప్‌లోని యాక్టివ్ లోన్స్ విభాగాన్ని ఎప్పటికప్పుడు తనిఖీ చేయాలని చెప్పారు.

మోసగాళ్లు తరచుగా పాత డేటాను ఉపయోగించి ఫిన్‌టెక్ యాప్‌లు (ఇన్‌స్టంట్ లోన్ యాప్‌లు) ద్వారా నకిలీ రుణాలు పొందుతారని సైబర్ నేరాలను పర్యవేక్షించే డీఎస్పీ విపిన్ కుమార్ తెలిపారు. "మీ ఐడీని ఉపయోగించి మరొకరు డబ్బును విత్‌డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఇది మీ క్రెడిట్ స్కోర్‌ను ప్రభావితం చేస్తుంది. మీ నంబర్‌కు గుర్తు తెలియని వ్యక్తి లోన్ సంబంధిత మెసేజులు వస్తే దాన్ని తేలికగా తీసుకోకండి. మీ పేరిట ఉన్న మోసపూరిత రుణాలను గుర్తించడానికి అత్యంత విశ్వసనీయ మార్గం క్రెడిట్ నివేదిక. సిబిల్, ఎక్స్‌పీరియన్, ఈక్విఫాక్స్ వంటి క్రెడిట్‌ బ్యూరోలు మీ ఆర్థిక రికార్డులను నిర్వహిస్తాయి. మీరు వీటిలో ఏడాదికొకసారి ఉచితంగా మీ క్రెడిట్ నివేదికను చూసుకోవచ్చు. నివేదికను డౌన్‌లోడ్ చేసిన తర్వాత అకౌంట్స్ లేదా ఎంక్వైరీలు విభాగం ఓపెన్ చేయండి. అప్పుడు ఎవరైనా మీ పేరిట నకిలీ లోన్లు తీసుకుంటే తెలిసిపోతుంది" అని విపిన్ కుమార్ స్పష్టం చేశారు.

"మీ అన్ని ఆర్థిక లావాదేవీలు పాన్ కార్డ్ ఆధారంగా జరుగుతాయి. అందుకే సిబిల్ స్కోరు ద్వారా మీ మొత్తం యాక్టివ్ లోన్‌ల సంఖ్యను ట్రాక్ చేయవచ్చు. కొన్నిసార్లు, చిన్న వినియోగదారు రుణాల (మొబైల్ ఫైనాన్సింగ్ వంటివి) ముసుగులో పెద్ద మోసాలు జరుగుతాయి. ఇటువంటి మోసాలను అరికట్టడానికి ప్రతి నెలా మీ బ్యాంకు స్టేట్‌మెంట్లను జాగ్రత్తగా సమీక్షించాలి. మీ క్రెడిట్ కార్డ్ స్టేట్‌మెంట్‌లో ఏదైనా అనుమానాస్పద లావాదేవీలు ఉంటే వెంటనే ఫ్లాగ్ చేయండి. అలాగే వాడకంలో లేని క్రెడిట్ కారును ఇనాక్టివ్ లేదా లాక్ మోడ్‌లో ఉంచండి."
-- విపిన్ కుమార్, డీఎస్పీ

మీ క్రెడిట్ నివేదికలో అనుమానాస్పద రుణాన్ని మీరు గమనించినట్లయితే, మీరు నాలుగు దశలను అనుసరించడం ద్వారా ఉపశమనం పొందొచ్చని విపిన్ కుమార్ తెలిపారు. ముందుగా, రుణం ఇచ్చిన బ్యాంకు లేదా ఆర్థిక సంస్థకు ఈ-మెయిల్ చేయాలని సూచించారు. లేదంటే బ్యాంకు బ్రాంచ్‌ను సంప్రదించాలని చెప్పారు. అక్కడ లోన్ పత్రాలను అడగాలని, అప్పుడు బ్యాంకు మీకు సరైన సమాధానం ఇవ్వకపోతే ఆర్బీఐ అధికారిక పోర్టల్ (cms.rbi.org.in)లో ఫిర్యాదు చేయాలని సూచించారు.

'మోసపోతే ఇలా చేయాలి'
"మీ ఐడెంటిటీ దుర్వినియోగం అయినప్పుడు/ఆర్థికంగా నష్టపోయినప్పుడు వెంటనే జరిగిన మోసం గురించి సమీపంలోని పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో లేదా cybercrime.gov.inలో ఫిర్యాదు చేయాలి. మీరు రుణం తీసుకోలేదని క్రెడిట్ బ్యూరోకు తెలియజేయడానికి ఫిర్యాదు కాపీని మీ వద్ద ఉంచుకోవాలి. అదనంగా సిబిల్ వెబ్‌సైట్‌లోకి వెళ్లి వివాదం (డిస్ప్యూట్) విభాగానికి వెళ్లి నిర్దిష్ట రుణ నమోదును సవాల్ చేయండి. దర్యాప్తు తర్వాత సిబిల్ మీ నివేదిక నుంచి రికార్డును తొలగిస్తుంది. దీంతో మీ క్రెడిట్ స్కోర్‌ను మెరుగుపడుతుంది" అని విపిన్ కుమార్ స్పష్టం చేశారు.

జాగ్రత్తలు ఏంటంటే?
ఐడెంటిటీ చోరీ, సైబర్ మోసాలను అరికట్టేందుకు మీరు మీ పాత ఫోన్ నంబర్‌ను అప్డేట్ చేసుకోవాలని డీఎస్పీ విపిన్ కుమార్ తెలిపారు. కొత్త సిమ్‌ను తీసుకుంటే మీ బ్యాంక్, ఆధార్, పాన్, ఆదాయపు పన్ను పోర్టల్‌లతో కొత్త నంబర్ అప్డేట్‌ చేయాలని సూచించారు. ఇప్పుడు చాలా కంపెనీలు క్రెడిట్ పర్యవేక్షణను అందిస్తున్నాయని వివరించారు. మీ పేరిట కొత్త లోన్ జారీ అయిన వెంటనే ఫోన్‌కు నోటిఫికేషన్ వస్తుందన్నారు. ఆధార్, పాన్ కార్డులను ఎవరికీ ఇవ్వొద్దని సూచించారు.

