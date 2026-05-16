వెండి కడ్డీల దిగుమతులపై కేంద్రప్రభుత్వం ఆంక్షలు
వెండి కడ్డీల దిగుమతి పాలసీని కఠినతరం చేసిన కేంద్రం- వెండి కడ్డీల దిగుమతిపై ఆంక్షలు విధింపు- దిగుమతి చేసుకోవాలంటే అనుమతి తీసుకోవాల్సిందే
Published : May 16, 2026 at 8:59 PM IST
Govt Imposes Import Curbs On Silver : పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల వేళ కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. విదేశీ మారక నిల్వలు అనవసరంగా హరించుకుపోకుండా నిరోధించడానికి విలువైన లోహాల దిగుమతులపై ఆంక్షలను కఠినతరం చేసింది. ఇందులో భాగంగా వెండి కడ్డీల దిగుమతులను నియంత్రిస్తూ కేంద్ర వాణిజ్య మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ ఫారిన్ ట్రేడ్ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ ఆదేశాలు తక్షణమే అమల్లోకి వస్తాయని నోటిఫికేషన్లో పేర్కొంది.
దీంతో ఇప్పటివరకు ఎటువంటి ప్రత్యేక అనుమతులు లేకుండా సులభంగా దిగుమతి చేసుకోవడానికి వీలుండేది. అయితే తాజా ఉత్తర్వుల జారీతో 99.9 శాతం స్వచ్ఛత కలిగిన సిల్వర్ బార్లను ప్రభుత్వం ఇప్పుడు నియంత్రిత కేటగిరీలోకి తీసుకొచ్చినట్లు అయ్యింది. వెండి మాత్రమే కాకుండా వాణిజ్యపరంగా దిగుమతి అయ్యే ఇతర నిర్దేశిత రకాల సిల్వర్ బార్లను కూడా ప్రభుత్వం నియంత్రిత జాబితాలో చేర్చింది.
ఈ కొత్త నిబంధనల వల్ల ఇకపై దేశంలోని ఏ వ్యాపారి లేదా సంస్థ అయినా 99.9శాతం స్వచ్ఛత గల వెండిని విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకోవాలంటే ముందస్తుగా అనుమతి పత్రాన్ని కచ్చితంగా పొందవలసి ఉంటుంది. తద్వారా దేశంలోకి ఎంత పరిమాణంలో వెండి వస్తోంది? ఎవరు దిగుమతి చేసుకుంటున్నారు? అనే అంశాలపై ప్రభుత్వానికి పూర్తి నియంత్రణ, పర్యవేక్షణ లభించనుంది.