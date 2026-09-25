టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్లో "రిటర్న్ ఆఫ్ ప్రీమియం" ప్లాన్ - దీని వల్ల లాభమేంటి?
-కుటుంబానికి ఆర్థిక భరోసాను అందించడంలో టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్కు ప్రాధాన్యత - అయితే పాలసీ కాలపరిమితి ముగిసే వరకూ జీవించి ఉంటే, ఎలాంటి సొమ్మూ వెనక్కి రాదు!
Published : September 25, 2026 at 5:20 PM IST
Term Insurance: కుటుంబానికి ఆర్థిక భరోసాను అందించడంలో టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్కు ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది. అయితే నార్మల్ టర్మ్ పాలసీలలో ఉన్న ఒక మిస్టేక్ పాలసీ కాలపరిమితి ముగిసే వరకూ జీవించి ఉంటే, ఎలాంటి సొమ్మూ వెనక్కి రాదు. దీంతో చాలా మంది ఈ పాలసీని తీసుకునేందుకు వెనకడగువేస్తున్నారు. దీన్ని గమనించిన బీమా సంస్థలు రిటర్న్ ఆఫ్ ప్రీమియం పేరుతో ప్రత్యేక ప్లాన్లను అందించడం ప్రారంభించాయి. పాలసీ వ్యాలిడిటీ పూర్తయ్యే వరకూ పాలసీ తీసుకున్న వ్యక్తి జీవించి ఉంటే, చెల్లించిన మొత్తం ప్రీమియాన్ని రిటర్న్ ఇస్తాయి. అలా కాకుండా పాలసీ కాలపరిమితిలో మరణం సంభవిస్తే, నామినీకి బీమా మొత్తం లభిస్తుంది. అయితే చెల్లించిన సొమ్ము తిరిగి వస్తుందనే ఆలోచనతో చాలా మంది ఈ ప్లాన్ల వైపు మొగ్గు చూపుతారని.. కానీ, వీటిలో ఉండే వాస్తవ ఖర్చు, ఇతర అంశాలను పరిశీలించడం చాలా ముఖ్యం అని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
ప్రీమియం భారం: టర్మ్ పాలసీల్లో ప్రధానంగా గమనించాల్సింది ప్రీమియం ధర అని.. ఒకే బీమా మొత్తం, కాల పరిమితి కలిగిన సాధారణ టర్మ్ పాలసీతో పోలిస్తే, వీటి ప్రీమియం రెండు నుంచి మూడు రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుందంటున్నారు. ప్రీమియం పెరగడం వల్ల చాలామంది తమ కుటుంబ అవసరాలకు సరిపడా రక్షణ కాకుండా తక్కువ బీమా మొత్తాన్ని ఎంచుకుంటారని.. అనుకోని పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు ఇవి కుటుంబానికి లభించాల్సిన రక్షణను తగ్గిస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ పాలసీల్లో లభించే సగటు రాబడి కేవలం 4.5 శాతం నుంచి 5.5 శాతం మధ్య మాత్రమే ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. 20 నుంచి 30 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ కాలంలో ద్రవ్యోల్బణం ప్రభావం వల్ల తిరిగి వచ్చే సొమ్ము కొనుగోలు శక్తి ఇప్పటి విలువతో పోలిస్తే గణనీయంగా తగ్గిపోతుందని వివరిస్తున్నారు.
రద్దు చేసుకుంటే: వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల పాలసీని మధ్యలోనే రద్దు చేసుకుంటే నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అక్టోబరు 1, 2024 నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన రూల్స్ ప్రకారం సంవత్సరం కాలపరిమితి పూర్తయి, పూర్తి ప్రీమియం చెల్లిస్తే, ప్రత్యేక స్వాధీన విలువ లభిస్తుందని చెబుతున్నారు. అంటే గ్యారెంటీ సరెండర్, స్పెషల్ సరెండర్.. ఈ రెండింటిలో విలువ ఎక్కువగా ఉన్న మొత్తాన్ని కంపెనీ చెల్లించాల్సి ఉంటుందంటున్నారు. సాధారణంగా మూడు సంవత్సరాల తర్వాత పాలసీ రద్దు చేసుకుంటే, చెల్లించిన ప్రీమియంలో కేవలం 30 నుంచి 35 శాతమే వెనక్కి వస్తుందని.. 5 సంవత్సరాలకు 50 నుంచి 65 శాతం, 10 ఏళ్లు దాటితేనే 80-90 శాతం వరకూ లభిస్తుందంటున్నారు. ముందస్తు స్వాధీనం వల్ల అసలు ప్రీమియంపై ఎలాంటి రాబడి రాకపోగా, చెల్లించిన సొమ్ములో కొంత కోల్పోవాల్సి వస్తుందని తెలుపుతున్నారు.
ఇలా చేస్తే: వయసు తక్కువ ఉన్నవారు, సుదీర్ఘ కాలపరిమితితో బీమా తీసుకునే వారు కట్టిన ప్రీమియం వెనక్కి వచ్చే పాలసీలకు బదులుగా, రెగ్యులర్ టర్మ్ పాలసీని తీసుకోవడమే మేలంటున్నారు. ఆ రెండింటి మధ్య ఉన్న తేడా మొత్తాన్ని దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులకు కేటాయించవచ్చంటున్నారు. 30 నుంచి 40 సంవత్సరాల కాలంలో ఆ మిగులు సొమ్ము మ్యూచువల్ ఫండ్ల చక్రవడ్డీ ప్రభావంతో మంచి నిధిగా మారుతుందని సూచిస్తున్నారు. అయితే పాలసీ తీసుకునే ముందు వివిధ కంపెనీల క్లెయిం సెటిల్మెంట్ రేషియో, హిస్టరీ, రివ్యూలు, మినహాయింపులు, వేచి ఉండే వ్యవధి వంటి విషయాలు గమనించి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిదంటున్నారు.
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