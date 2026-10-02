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టర్మ్​ ఇన్సూరెన్స్​ "పాలసీ" ఎంత ఉంటే కుటుంబానికి మంచిది? - నిపుణుల సమాధానమిదే!

-కుటుంబానికి ఆర్థిక భరోసా కల్పించాలనుకునే ప్రతి ఒక్కరికీ టర్మ్‌ పాలసీ ఎంతో కీలకం - కుటుంబం ఆర్థికంగా ధైర్యంగా ఉండేందుకు అవసరమైన మొత్తాన్ని అంచనా వేసి, దానికి అనుగుణంగా టర్మ్‌ పాలసీని నిర్ణయించుకోవడం ముఖ్యమట!

Term Insurance
Term Insurance (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 2, 2026 at 12:24 PM IST

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Term Insurance: కుటుంబంలో సంపాదించే వ్యక్తి అనుకోకుండా దూరమైతే.. ఆ కుటుంబం ఆర్థికంగా సురక్షితంగా ఉండాలంటే బీమా తప్పనిసరి. అందుకే ప్రస్తుతం చాలా మంది బీమా పాలసీలు తీసుకుంటున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా టర్న్​ ఇన్సూరెన్స్​ల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అయితే టర్మ్​ పాలసీ తీసుకునేటప్పుడు "ఎంత కవరేజీ తీసుకుంటే కుటుంబానికి నిజమైన రక్షణ లభిస్తుంది?" అనే ప్రశ్న వేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే కుటుంబ బాధ్యతలు, అప్పులు, పిల్లల భవిష్యత్తు అవసరాలు ఇలా ఒక్కొక్కరికీ ఒక్కోలా ఉంటాయంటున్నారు. అందుకే, అందరికీ ఒకే లెక్క వర్తించదని.. కుటుంబం ఆర్థికంగా ధైర్యంగా ఉండేందుకు అవసరమైన మొత్తాన్ని అంచనా వేసి, దానికి అనుగుణంగా టర్మ్‌ పాలసీని నిర్ణయించుకోవడం ముఖ్యం అంటున్నారు నిపుణులు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ఆదాయానికి ప్రత్యామ్నాయంగా: సంపాదించే వ్యక్తి లేని లోటును భర్తీ చేయడమే టర్మ్‌ ఇన్సూరెన్స్​ ప్రధాన లక్ష్యం అంటున్నారు నిపుణులు. ఒక వ్యక్తి కుటుంబానికి అందించే ఆదాయం ఆగిపోతే.. ఆ లోటును బీమా మొత్తం కొంత వరకూ భర్తీ చేయాలంటున్నారు. ఒకే ఆదాయం ఉన్న ఇద్దరు వ్యక్తుల బీమా అవసరం ఒకేలా ఉండదంటున్నారు. ఎందుకంటే ఒకరికి సొంత ఇల్లు ఉండొచ్చని.. అప్పులు లేకపోవచ్చని, మరొకరికి గృహరుణం, పిల్లల చదువులు, తల్లిదండ్రుల బాధ్యతలు ఉండొచ్చంటున్నారు. అందుకే, కేవలం జీతం ఆధారంగా బీమా మొత్తాన్ని నిర్ణయించడం సరైన పద్ధతి కాదని, కుటుంబానికి అవసరమైన టర్మ్‌ కవరేజీని అంచనా వేయడానికి ఒక సమగ్ర లెక్కింపు విధానాన్ని అనుసరించడం మంచిదంటున్నారు. సంపాదించే వ్యక్తి లేకపోయినా కుటుంబానికి అవసరమయ్యే ఆదాయాన్ని అంచనా వేయాలని, దానికి అదనంగా హోమ్​, వెహికల్​, పర్సనల్​ రుణాలను కలపాలంటున్నారు. ఇక పిల్లల పై చదువులు, వివాహం వంటి భవిష్యత్తు ఆర్థిక లక్ష్యాలకు అవసరమయ్యే మొత్తాన్నీ యాడ్​ చేయాలని.. ఆ తర్వాత ఇప్పటికే మన వద్ద ఉన్న ఆర్థిక ఆస్తులు, పెట్టుబడులు, పొదుపు, ఇతర జీవిత బీమా పాలసీలను మినహాయించాలంటున్నారు. ఇలా లెక్కించడం ద్వారా కుటుంబానికి వాస్తవంగా ఎంత బీమా రక్షణ అవసరమో ఒక అంచనాకు రావొచ్చని వివరిస్తున్నారు.

అప్పుల భారం మర్చిపోవద్దు: టర్మ్‌ కవరేజీని నిర్ణయించేటప్పుడు ఇప్పటికే ఉన్న అప్పులకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా హోమ్​ లోన్​ కుటుంబంపై పెద్ద ఆర్థిక బాధ్యతగా మారొచ్చని.. ఎందుకంటే సంపాదించే వ్యక్తి లేకపోయినా రుణ బాధ్యత కొనసాగుతుందంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే తగినంత ఆర్థిక రక్షణ లేకపోతే కుటుంబ సభ్యులపై ఈ భారం పడే అవకాశం ఉంటుందని.. అందుకే బీమా మొత్తాన్ని నిర్ణయించేటప్పుడు "ప్రస్తుతం ఎంత రుణం ఉంది?, ఇంకా ఎన్ని సంవత్సరాలు చెల్లించాలి? కుటుంబంలోని మిగిలిన సభ్యులు ఆ బాధ్యతను భరించగలరా? అనే అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి వివరిస్తున్నారు.

పిల్లల భవిష్యత్తు ఖర్చులు: పిల్లల పై చదువులు, వివాహం వంటి దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలనూ బీమా అవసరంలో ఒక భాగంగా చూడాలని సలహా ఇస్తున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే భవిష్యత్తు అవసరాలను ప్రస్తుతం ఉన్న ఖర్చుల ఆధారంగానే లెక్కిస్తే, అంచనా తక్కువయ్యే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. విద్య, వైద్యం వంటి రంగాల్లో ఖర్చులు కాలక్రమంలో పెరగవచ్చని.. అందుకే, లక్ష్యం నెరవేరే సమయానికి ఎంత మొత్తం అవసరమవుతుందో అంచనా వేయాలని చెబుతున్నారు.

ఆస్తుల సంగతేమిటి?: 'బీమా కవరేజీ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే అంత మంచిది' అనే భావనా సరికాదంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే ఇప్పటికే ఉన్న సేవింగ్స్​, డిపాజిట్లు, మ్యూచువల్‌ ఫండ్స్​, ఈక్విటీ పెట్టుబడులు, ఇతర ఆర్థిక ఆస్తులు కుటుంబానికి భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడతాయని, వీటినీ మొత్తం అవసరంలోనే పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు. ఇపట్పికే తగినంత ఆస్తులు ఉన్నప్పుడు.. అంతే స్థాయిలో అదనపు టర్మ్‌ కవరేజీ అవసరం ఉండకపోవచ్చని చెబుతున్నారు.

బాధ్యతలు పెరిగితే: జీవితం మారుతున్న కొద్దీ బీమా అవసరమూ మారుతుందని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. ఎందుకంటే వివాహం, పిల్లలు, కొత్త ఇల్లు, గృహరుణం, ఆదాయంలో గణనీయమైన పెరుగుదల, తల్లిదండ్రుల బాధ్యత వంటి మార్పులు వచ్చినప్పుడు కవరేజీని అలానే ఉంచకుండా మరోసారి పరిశీలించాలని వివరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఒకేసారి భారీ మొత్తంలో పాలసీ తీసుకోవడం కంటే.. అవసరాలు పెరిగే కొద్దీ అదనపు టర్మ్‌ పాలసీలతో రక్షణను పెంచుకునే విధానాన్ని అనుసరించవచ్చని వివరిస్తున్నారు. ఇలా అదనపు కవరేజీ తీసుకునే ముందు పాలసీల రూల్స్​, ప్రీమియం భారం, మొత్తం రక్షణ అవసరాన్ని పరిశీలించాలని వివరిస్తున్నారు.

మూడేళ్లకోసారి: టర్మ్‌ పాలసీ తీసుకున్న తర్వాత దాన్ని అలాగే వదిలేయకూడదని.. మూడు నుంచి అయిదేళ్లకోసారి కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితిని సమీక్షించుకోవడం అవసరం అంటున్నారు. ఆదాయం ఎంత పెరిగింది? కొత్తగా ఏమైనా అప్పులు వచ్చాయా? పిల్లల భవిష్యత్తు అవసరాలు ఎలా మారాయి? పెట్టుబడులు ఎంత పెరిగాయి? ఇప్పటికే ఉన్న బీమా సరిపోతుందా? వంటి అంశాలను పరిశీలించాలంటున్నారు.

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