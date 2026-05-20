'వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్' అని చెప్పి- తెల్లవారుజామున 8వేలమందిని తీసేసిన 'మెటా'
మెటా, లింక్డ్ఇన్ సంస్థల్లో భారీగా ఉద్యోగ కోతలు- సింగపుర్ హబ్లోని ఉద్యోగులకు తెల్లవారుజామున 4 గంటలకే మెయిల్స్ పంపిన మోటా- అనంతరం మిగతా దేశాల్లోని వారికి మెయిల్స్- 600 మందిని తొలగిస్తున్నట్లు ప్రకటించిన లింక్డ్ఇన్
Published : May 20, 2026 at 3:45 PM IST
Tech Layoffs Continue As Meta: టెక్ దిగ్గజం 'మెటా' మరోసారి భారీ లేఆఫ్స్ను ప్రకటించింది. అయితే, ఈసారి ఉద్యోగులను తొలగించిన విధానం తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. మొత్తం వర్క్ఫోర్స్లో దాదాపు 10శాతం అంటే సుమారు 8వేల మంది ఉద్యోగులను తొలగిస్తున్నట్లు మెటా ప్రకటించింది. ఈ ప్రక్రియను వ్యూహాత్మకంగా అమలు చేసింది. అమెరికా, బ్రిటన్తో సహా పలు దేశాల్లోని ఉద్యోగులకు 'వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్' చేయాలని సూచించింది. ఆ తర్వాత టైమ్ జోన్ల ఆధారంగా ఉద్యోగులకు లేఆఫ్ మెయిల్స్ పంపించింది. మొదట సింగపుర్ హబ్లోని ఉద్యోగులకు తెల్లవారుజామున 4 గంటలకే ఉద్యోగం ఊడిందనే మెయిల్స్ వెళ్లాయి. ఆ తర్వాత మిగతా దేశాల్లోని వారికి లేఆఫ్స్ మెయిల్స్ అందాయి. కార్యాలయాల్లో ఉద్రిక్తతల నివారణకు మెటా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) రాకతో గ్లోబల్ స్థాయిలో చాలా కంపెనీల్లో ఉద్యోగాల కోతలు కొనసాగుతున్నాయి. తాజాగా లింక్డ్ఇన్, మెటా సంస్థలు భారీగా ఉద్యోగ కోతలు ప్రకటించాయి. ఈ సందర్భంగా, 600 మందికి పైగా ఉద్యోగులను తొలగిస్తున్నట్లు ప్రముఖ ప్రొఫెషనల్ నెట్వర్కింగ్ ప్లాట్ఫామ్ లింక్డ్ఇన్ ప్రకటించింది. జూలై 13 నుంచి ఇవి అమల్లోకి రానున్నట్లు సమాచారం.