అమెరికా స్థానికులకే కొత్త ఉద్యోగాలు- టీసీఎస్ కీలక ప్రకటన
TCS On US Green Card : గత రెండేళ్లలో తాము పదికి మించకుండా చాలా తక్కువ సంఖ్యలోనే 'పర్మ్' దరఖాస్తులు చేశామని టీసీఎస్ తెలిపింది.
Published : October 9, 2026 at 9:35 AM IST
TCS On US Green Card : అమెరికా ప్రభుత్వం శాశ్వత కార్మిక ధ్రువీకరణ పెర్మ్ ప్రోగ్రామ్ను నిలిపివేయడంపై దిగ్గజ ఐటీ సంస్థ టీసీఎస్ స్పందించింది. ఈ నిర్ణయం వల్ల తమ మానవ వనరుల వ్యూహాలపై లేదా క్లయింట్ ప్రాజెక్టులపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉండబోదని స్పష్టం చేసింది. గత రెండేళ్లలో తాము పదికి మించకుండా చాలా తక్కువ సంఖ్యలోనే 'పర్మ్' దరఖాస్తులు చేశామని తెలిపింది. పైగా రానున్న ఐదేళ్లలో అమెరికా స్థానికులకే కొత్తగా 15 వేల ఉద్యోగాలు కల్పించనున్నట్లు టీసీఎస్ వెల్లడించింది.
అమెరికన్ల ఉద్యోగాలకు గండికొడుతూ విదేశీ వర్కర్లకు ప్రాధాన్యమిస్తున్నారన్న ఆరోపణలతో ట్రంప్ సర్కార్ వలస నిబంధనలను కఠినతరం చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే టీసీఎస్, ఇన్ఫోసిస్, విప్రో, హెచ్సీఎల్ టెక్, కాగ్నిజెంట్, మైక్రోసాఫ్ట్, అడోబ్, క్యాప్జెమినీ వంటి ఎనిమిది టెక్ దిగ్గజాలపై పెర్మ్ దరఖాస్తుల స్వీకరణను అమెరికా కార్మికశాఖ నిలిపివేసింది. H-1B వీసాలతో దీనికి నేరుగా సంబంధం లేకపోయినా, అమెరికాలో విదేశీ ఉద్యోగులు శాశ్వత నివాస హోదా పొందేందుకు ఈ పర్మ్ ప్రక్రియే కీలకం. తాజా సస్పెన్షన్ నిర్ణయంతో ఉద్యోగుల హెచ్-1బీ వీసాలు రద్దు కాకపోయినప్పటికీ, ప్రస్తుతం అక్కడ పనిచేస్తున్న వేలాది మంది భారతీయ ఐటీ నిపుణుల గ్రీన్ కార్డ్ కల మరింత ఆలస్యం కానుంది.