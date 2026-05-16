టీసీఎస్ సీఈఓ కృతివాసన్‌ పారితోషికం రూ.28 కోట్లు

కమీషన్లు పూర్తిగా వదులుకున్న టీసీఎస్​ ఛైర్మన్ - సిట్టింగ్ ఫీజుల కింద రూ. 4.2 లక్షలు మాత్రమే అందుకున్న చంద్రశేఖరన్

TCS CEO Krithivasan
TCS CEO Krithivasan (Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 16, 2026 at 12:46 PM IST

TCS CEO Krithivasan Remuneration : ఐటీ దిగ్గజం టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ (టీసీఎస్) చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ (సీఈఓ), మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కే కృతివాసన్ 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో అత్యధికంగా రూ.28 కోట్ల వార్షిక పారితోషికాన్ని అందుకున్నారు. ఇది గత ఏడాదితో పోలిస్తే 6.3 శాతం అధికం. ఇక ఇదే సమయంలో టాటా గ్రూప్, టీసీఎస్ ఛైర్మన్ ఎన్. చంద్రశేఖరన్ టీసీఎస్ నుంచి ఎలాంటి కమీషన్ తీసుకోలేదు. మొత్తం ఆర్థిక సంవత్సరానికి (2025-26) కేవలం సిట్టింగ్ ఫీజుల కింద రూ. 4.2 లక్షలు మాత్రమే ఆయన అందుకున్నారు. టాటా గ్రూప్ పాలసీలో భాగంగానే టీసీఎస్ నుంచి కమీషన్లను ఛైర్మన్ ఎన్. చంద్రశేఖరన్ ఆశించలేదు. టీసీఎస్ తాజా వార్షిక నివేదికలో ఈవివరాలను వెల్లడించారు. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఏఐ టెక్ సంస్థగా అవతరించడమే టీసీఎస్ లక్ష్యమని సీఈఓ కృతివాసన్ తెలిపారు. ఇప్పటికే 130 అగ్రశ్రేణి ఏఐ క్లయింట్లను తాము పొందినట్లు చెప్పారు.

TCS CEO KRITHIVASAN REMUNERATION
